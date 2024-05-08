https://ria.ru/20240508/kartapolov-1944592948.html

В Госдуме оценили возможность отправки литовских солдат на Украину

В Госдуме оценили возможность отправки литовских солдат на Украину - РИА Новости, 08.05.2024

В Госдуме оценили возможность отправки литовских солдат на Украину

Возможная отправка литовских солдат на Украину ничем не затруднит выполнение задач спецоперации, а лишь добавит проблем Литве, заявил РИА Новости глава комитета РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T09:41

2024-05-08T09:41

2024-05-08T10:13

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Возможная отправка литовских солдат на Украину ничем не затруднит выполнение задач спецоперации, а лишь добавит проблем Литве, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.Ранее издание Financial Times со ссылкой на литовского премьера Ингриду Шимоните написало, что Литва готова отправить солдат на Украину в рамках тренировочной миссии."Никак не повлияет, ничем не затруднит выполнение задач специальной военной операции, кроме проблем для самой Литвы, ничего больше не будет", - сказал Картаполов.Депутат отметил, что большое количество иностранных инструкторов, которые обучают украинских солдат, уже давно находятся на Украине."Это их решение, если что-то потом с ними случится, это все будет на совести соответствующих политиков и руководителей", - подчеркнул он.В странах НАТО в последнее время все чаще рассуждают о прямом вмешательстве в украинский конфликт. Так, на минувшей неделе президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о возможной отправке на Украину французских военных, а глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон назвал допустимыми удары ВСУ по территории России британскими ракетами.Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал происходящее беспрецедентным витком эскалации напряженности, который требует особого внимания и мер.В понедельник Генштаб по поручению Владимира Путина начал подготовку к проведению в ближайшее время учений, на которых отработают подготовку и применение нестратегического ядерного оружия. Как отметили в МИД, эти маневры следует рассматривать в контексте недавних воинственных заявлений западных официальных лиц и дестабилизирующих действий НАТО.

https://ria.ru/20240311/ukraina-1932352961.html

https://ria.ru/20240508/rossiya-1944512042.html

https://ria.ru/20240507/soyuznik-1944115581.html

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в мире, украина, литва, андрей картаполов, эммануэль макрон, госдума рф, вооруженные силы украины, нато, ингрида шимоните, франция