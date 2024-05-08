https://ria.ru/20240508/kapsula-1944702804.html
Капсулу заложат в основание мемориала защитникам Отечества 9 мая в Химках
Капсулу заложат в основание мемориала защитникам Отечества 9 мая в Химках - РИА Новости, 08.05.2024
Капсулу заложат в основание мемориала защитникам Отечества 9 мая в Химках
Капсулу в основание будущего мемориала, посвященного солдатам Великой Отечественной войны и бойцам СВО, заложат в Химках 9 мая, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T15:52
2024-05-08T15:52
2024-05-08T15:52
химки
дмитрий волошин (глава городского округа химки)
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944704491_0:28:1281:748_1920x0_80_0_0_f888a01352db2eebca10932a33b616db.jpg
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Капсулу в основание будущего мемориала, посвященного солдатам Великой Отечественной войны и бойцам СВО, заложат в Химках 9 мая, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Памятную надпись, которую нанесут на постамент мемориала, выберут сами жители с помощью специального онлайн-опроса. Инициатива установить мемориал защитникам Отечества принадлежит химчанам. Идею поддержал глава округа Дмитрий Волошин и депутаты городского округа. Композиция состоит из фигур двух воинов разных эпох — героя Великой Отечественной войны и бойца специальной военной операции. Монумент символизирует объединение всех поколений, связанных общей целью защиты Родины. Для установки мемориала определено символичное место в городе — площадка на пересечении проспекта Мира и улицы Победы, на которой расположены Вечный огонь, обелиски "Отстоявшим Отчизну" и "Химчанам, отдавшим жизнь за Родину". Окружают территорию тематические аллеи. Одна из них — аллея героев трудовой славы, которая состоит из арок, символизирующих градообразующие предприятия Химок. Дополняют архитектурный ансамбль бюсты заслуженных героев Отечества вдоль прогулочной зоны на проспекте Мира.
https://ria.ru/20240413/khimki-1939802718.html
https://ria.ru/20240403/uborka-1937706624.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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химки, дмитрий волошин (глава городского округа химки), московская область (подмосковье)
Химки, Дмитрий Волошин (глава городского округа Химки), Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Капсулу в основание будущего мемориала, посвященного солдатам Великой Отечественной войны и бойцам СВО, заложат в Химках 9 мая, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Памятную надпись, которую нанесут на постамент мемориала, выберут сами жители с помощью специального онлайн-опроса.
Инициатива установить мемориал защитникам Отечества принадлежит химчанам. Идею поддержал глава округа Дмитрий Волошин
и депутаты городского округа.
Композиция состоит из фигур двух воинов разных эпох — героя Великой Отечественной войны и бойца специальной военной операции. Монумент символизирует объединение всех поколений, связанных общей целью защиты Родины.
Для установки мемориала определено символичное место в городе — площадка на пересечении проспекта Мира и улицы Победы, на которой расположены Вечный огонь, обелиски "Отстоявшим Отчизну" и "Химчанам, отдавшим жизнь за Родину". Окружают территорию тематические аллеи. Одна из них — аллея героев трудовой славы, которая состоит из арок, символизирующих градообразующие предприятия Химок. Дополняют архитектурный ансамбль бюсты заслуженных героев Отечества вдоль прогулочной зоны на проспекте Мира.