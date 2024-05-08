https://ria.ru/20240508/kapsula-1944702804.html

Капсулу заложат в основание мемориала защитникам Отечества 9 мая в Химках

Капсулу заложат в основание мемориала защитникам Отечества 9 мая в Химках - РИА Новости, 08.05.2024

Капсулу заложат в основание мемориала защитникам Отечества 9 мая в Химках

Капсулу в основание будущего мемориала, посвященного солдатам Великой Отечественной войны и бойцам СВО, заложат в Химках 9 мая, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T15:52

2024-05-08T15:52

2024-05-08T15:52

химки

дмитрий волошин (глава городского округа химки)

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Капсулу в основание будущего мемориала, посвященного солдатам Великой Отечественной войны и бойцам СВО, заложат в Химках 9 мая, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Памятную надпись, которую нанесут на постамент мемориала, выберут сами жители с помощью специального онлайн-опроса. Инициатива установить мемориал защитникам Отечества принадлежит химчанам. Идею поддержал глава округа Дмитрий Волошин и депутаты городского округа. Композиция состоит из фигур двух воинов разных эпох — героя Великой Отечественной войны и бойца специальной военной операции. Монумент символизирует объединение всех поколений, связанных общей целью защиты Родины. Для установки мемориала определено символичное место в городе — площадка на пересечении проспекта Мира и улицы Победы, на которой расположены Вечный огонь, обелиски "Отстоявшим Отчизну" и "Химчанам, отдавшим жизнь за Родину". Окружают территорию тематические аллеи. Одна из них — аллея героев трудовой славы, которая состоит из арок, символизирующих градообразующие предприятия Химок. Дополняют архитектурный ансамбль бюсты заслуженных героев Отечества вдоль прогулочной зоны на проспекте Мира.

https://ria.ru/20240413/khimki-1939802718.html

https://ria.ru/20240403/uborka-1937706624.html

химки

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

химки, дмитрий волошин (глава городского округа химки), московская область (подмосковье)