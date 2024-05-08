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Капсулу заложат в основание мемориала защитникам Отечества 9 мая в Химках - РИА Новости, 08.05.2024
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15:52 08.05.2024
https://ria.ru/20240508/kapsula-1944702804.html
Капсулу заложат в основание мемориала защитникам Отечества 9 мая в Химках
Капсулу заложат в основание мемориала защитникам Отечества 9 мая в Химках - РИА Новости, 08.05.2024
Капсулу заложат в основание мемориала защитникам Отечества 9 мая в Химках
Капсулу в основание будущего мемориала, посвященного солдатам Великой Отечественной войны и бойцам СВО, заложат в Химках 9 мая, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T15:52
2024-05-08T15:52
химки
дмитрий волошин (глава городского округа химки)
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Капсулу в основание будущего мемориала, посвященного солдатам Великой Отечественной войны и бойцам СВО, заложат в Химках 9 мая, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Памятную надпись, которую нанесут на постамент мемориала, выберут сами жители с помощью специального онлайн-опроса. Инициатива установить мемориал защитникам Отечества принадлежит химчанам. Идею поддержал глава округа Дмитрий Волошин и депутаты городского округа. Композиция состоит из фигур двух воинов разных эпох — героя Великой Отечественной войны и бойца специальной военной операции. Монумент символизирует объединение всех поколений, связанных общей целью защиты Родины. Для установки мемориала определено символичное место в городе — площадка на пересечении проспекта Мира и улицы Победы, на которой расположены Вечный огонь, обелиски "Отстоявшим Отчизну" и "Химчанам, отдавшим жизнь за Родину". Окружают территорию тематические аллеи. Одна из них — аллея героев трудовой славы, которая состоит из арок, символизирующих градообразующие предприятия Химок. Дополняют архитектурный ансамбль бюсты заслуженных героев Отечества вдоль прогулочной зоны на проспекте Мира.
https://ria.ru/20240413/khimki-1939802718.html
https://ria.ru/20240403/uborka-1937706624.html
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химки, дмитрий волошин (глава городского округа химки), московская область (подмосковье)
Химки, Дмитрий Волошин (глава городского округа Химки), Московская область (Подмосковье)

Капсулу заложат в основание мемориала защитникам Отечества 9 мая в Химках

© Фото : пресс-служба администрации ХимокКапсулу заложат в основание мемориала защитникам Отечества 9 мая в Химках
Капсулу заложат в основание мемориала защитникам Отечества 9 мая в Химках - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© Фото : пресс-служба администрации Химок
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Капсулу в основание будущего мемориала, посвященного солдатам Великой Отечественной войны и бойцам СВО, заложат в Химках 9 мая, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Памятную надпись, которую нанесут на постамент мемориала, выберут сами жители с помощью специального онлайн-опроса.
Общегородской субботник в Химках - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
В Химках прошел общегородской субботник
13 апреля, 15:08
Инициатива установить мемориал защитникам Отечества принадлежит химчанам. Идею поддержал глава округа Дмитрий Волошин и депутаты городского округа.
Композиция состоит из фигур двух воинов разных эпох — героя Великой Отечественной войны и бойца специальной военной операции. Монумент символизирует объединение всех поколений, связанных общей целью защиты Родины.
Для установки мемориала определено символичное место в городе — площадка на пересечении проспекта Мира и улицы Победы, на которой расположены Вечный огонь, обелиски "Отстоявшим Отчизну" и "Химчанам, отдавшим жизнь за Родину". Окружают территорию тематические аллеи. Одна из них — аллея героев трудовой славы, которая состоит из арок, символизирующих градообразующие предприятия Химок. Дополняют архитектурный ансамбль бюсты заслуженных героев Отечества вдоль прогулочной зоны на проспекте Мира.
Глава Химок Дмитрий Волошин проверил работы, ведущиеся в рамках месяца чистоты и порядка в сквере имени Марии Рубцовой и парке Дубки - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
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3 апреля, 20:55
 
ХимкиДмитрий Волошин (глава городского округа Химки)Московская область (Подмосковье)
 
 
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