https://ria.ru/20240508/kadyrov-1944809427.html

Даудов показал, как Кадыров тянет внедорожник

Даудов показал, как Кадыров тянет внедорожник - РИА Новости, 08.05.2024

Даудов показал, как Кадыров тянет внедорожник

Помощник главы Чечни Рамзана Кадырова Умар Даудов в своем Telegram-канале опубликовал видео, на котором Кадыров тянет внедорожник Toyota Land Cruiser. РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T20:39

2024-05-08T20:39

2024-05-08T20:39

общество

россия

рамзан кадыров

маргарита симоньян

ахмед дудаев

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ГРОЗНЫЙ, 8 май - РИА Новости. Помощник главы Чечни Рамзана Кадырова Умар Даудов в своем Telegram-канале опубликовал видео, на котором Кадыров тянет внедорожник Toyota Land Cruiser. "Собаки лают, караван идет", - подписал видео Даудов. Он также на чеченском языке написал проклятье в адрес тех, кто главу региона не любит. Ранее главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале рассказала о встрече в Кремле с Рамзаном Кадыровым и отметила отменное здоровье главы Чечни. "Проверила вручную - бицепс каменный. Здоровье, судя по румянцу, отменное", - написала Симоньян, приложив к посту фотографию, на которой они с Кадыровым улыбаются. Слухи об ухудшении здоровья Кадырова начали распространяться в Telegram-каналах осенью прошлого года. В частности, появились публикации, что он якобы болеет и находится в Центральной клинической больнице, где ему проводят медицинские процедуры. Были даже сообщения якобы о его смерти. В ответ Кадыров заявил, что абсолютно здоров, а слухи о его тяжелой болезни и смерти распускают враги России. В апреле этого года в Telegram-каналах вновь стала распространяться информация о якобы тяжелой болезни руководителя региона. После этого министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев опубликовал видео тренировки Кадырова в спортзале и пошутил, что он болен "переизбытком сил, здоровья и энергии".

https://ria.ru/20240507/kadyrov-1944432280.html

https://ria.ru/20240424/kadyrov-1942113125.html

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Кадыров тянет внедорожник. Кадры из Чечни Кадыров тянет внедорожник. Кадры из Чечни 2024-05-08T20:39 true PT0M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, россия, рамзан кадыров, маргарита симоньян, ахмед дудаев