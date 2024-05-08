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Даудов показал, как Кадыров тянет внедорожник - РИА Новости, 08.05.2024
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20:39 08.05.2024
https://ria.ru/20240508/kadyrov-1944809427.html
Даудов показал, как Кадыров тянет внедорожник
Даудов показал, как Кадыров тянет внедорожник - РИА Новости, 08.05.2024
Даудов показал, как Кадыров тянет внедорожник
Помощник главы Чечни Рамзана Кадырова Умар Даудов в своем Telegram-канале опубликовал видео, на котором Кадыров тянет внедорожник Toyota Land Cruiser. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T20:39
2024-05-08T20:39
общество
россия
рамзан кадыров
маргарита симоньян
ахмед дудаев
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ГРОЗНЫЙ, 8 май - РИА Новости. Помощник главы Чечни Рамзана Кадырова Умар Даудов в своем Telegram-канале опубликовал видео, на котором Кадыров тянет внедорожник Toyota Land Cruiser. "Собаки лают, караван идет", - подписал видео Даудов. Он также на чеченском языке написал проклятье в адрес тех, кто главу региона не любит. Ранее главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале рассказала о встрече в Кремле с Рамзаном Кадыровым и отметила отменное здоровье главы Чечни. "Проверила вручную - бицепс каменный. Здоровье, судя по румянцу, отменное", - написала Симоньян, приложив к посту фотографию, на которой они с Кадыровым улыбаются. Слухи об ухудшении здоровья Кадырова начали распространяться в Telegram-каналах осенью прошлого года. В частности, появились публикации, что он якобы болеет и находится в Центральной клинической больнице, где ему проводят медицинские процедуры. Были даже сообщения якобы о его смерти. В ответ Кадыров заявил, что абсолютно здоров, а слухи о его тяжелой болезни и смерти распускают враги России. В апреле этого года в Telegram-каналах вновь стала распространяться информация о якобы тяжелой болезни руководителя региона. После этого министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев опубликовал видео тренировки Кадырова в спортзале и пошутил, что он болен "переизбытком сил, здоровья и энергии".
https://ria.ru/20240507/kadyrov-1944432280.html
https://ria.ru/20240424/kadyrov-1942113125.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадыров тянет внедорожник. Кадры из Чечни
Кадыров тянет внедорожник. Кадры из Чечни
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общество, россия, рамзан кадыров, маргарита симоньян, ахмед дудаев
Общество, Россия, Рамзан Кадыров, Маргарита Симоньян, Ахмед Дудаев
Даудов показал, как Кадыров тянет внедорожник

Умар Даудов показал, как Кадыров тянет внедорожник

Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 8 май - РИА Новости. Помощник главы Чечни Рамзана Кадырова Умар Даудов в своем Telegram-канале опубликовал видео, на котором Кадыров тянет внедорожник Toyota Land Cruiser.
"Собаки лают, караван идет", - подписал видео Даудов. Он также на чеченском языке написал проклятье в адрес тех, кто главу региона не любит.
Главный редактор телеканала RT и медиагруппы Россия сегодня Маргарита Симоньян и глава Чечни Рамзан Кадыров во время церемонии инаугурации Путина - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
Симоньян заявила об отменном здоровье Кадырова
7 мая, 15:25
Ранее главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале рассказала о встрече в Кремле с Рамзаном Кадыровым и отметила отменное здоровье главы Чечни.
"Проверила вручную - бицепс каменный. Здоровье, судя по румянцу, отменное", - написала Симоньян, приложив к посту фотографию, на которой они с Кадыровым улыбаются.
Глава Чечни Рамзан Кадыров во время тренировки
Чеченский министр высмеял слухи о болезни Кадырова
24 апреля, 18:02
Слухи об ухудшении здоровья Кадырова начали распространяться в Telegram-каналах осенью прошлого года. В частности, появились публикации, что он якобы болеет и находится в Центральной клинической больнице, где ему проводят медицинские процедуры. Были даже сообщения якобы о его смерти. В ответ Кадыров заявил, что абсолютно здоров, а слухи о его тяжелой болезни и смерти распускают враги России.
В апреле этого года в Telegram-каналах вновь стала распространяться информация о якобы тяжелой болезни руководителя региона. После этого министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев опубликовал видео тренировки Кадырова в спортзале и пошутил, что он болен "переизбытком сил, здоровья и энергии".
День мира в Грозном - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
Кадыров назвал переломный момент в жизни Чечни
16 апреля, 14:08
 
ОбществоРоссияРамзан КадыровМаргарита СимоньянАхмед Дудаев
 
 
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