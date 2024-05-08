Даудов показал, как Кадыров тянет внедорожник
Умар Даудов показал, как Кадыров тянет внедорожник
ГРОЗНЫЙ, 8 май - РИА Новости. Помощник главы Чечни Рамзана Кадырова Умар Даудов в своем Telegram-канале опубликовал видео, на котором Кадыров тянет внедорожник Toyota Land Cruiser.
"Собаки лают, караван идет", - подписал видео Даудов. Он также на чеченском языке написал проклятье в адрес тех, кто главу региона не любит.
Симоньян заявила об отменном здоровье Кадырова
7 мая, 15:25
Ранее главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале рассказала о встрече в Кремле с Рамзаном Кадыровым и отметила отменное здоровье главы Чечни.
"Проверила вручную - бицепс каменный. Здоровье, судя по румянцу, отменное", - написала Симоньян, приложив к посту фотографию, на которой они с Кадыровым улыбаются.
Чеченский министр высмеял слухи о болезни Кадырова
24 апреля, 18:02
Слухи об ухудшении здоровья Кадырова начали распространяться в Telegram-каналах осенью прошлого года. В частности, появились публикации, что он якобы болеет и находится в Центральной клинической больнице, где ему проводят медицинские процедуры. Были даже сообщения якобы о его смерти. В ответ Кадыров заявил, что абсолютно здоров, а слухи о его тяжелой болезни и смерти распускают враги России.
В апреле этого года в Telegram-каналах вновь стала распространяться информация о якобы тяжелой болезни руководителя региона. После этого министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев опубликовал видео тренировки Кадырова в спортзале и пошутил, что он болен "переизбытком сил, здоровья и энергии".
Кадыров назвал переломный момент в жизни Чечни
16 апреля, 14:08