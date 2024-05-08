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Кадыров готовит новую стратегию для применения в зоне СВО - РИА Новости, 08.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:40 08.05.2024 (обновлено: 18:51 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/kadyrov-1944753198.html
Кадыров готовит новую стратегию для применения в зоне СВО
Кадыров готовит новую стратегию для применения в зоне СВО - РИА Новости, 08.05.2024
Кадыров готовит новую стратегию для применения в зоне СВО
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что разрабатывает новую стратегию для применения в зоне спецоперации, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T17:40
2024-05-08T18:51
специальная военная операция на украине
безопасность
чеченская республика (чечня)
рамзан кадыров
россия
украина
вооруженные силы украины
александр сырский
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ГРОЗНЫЙ, 8 май — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что разрабатывает новую стратегию для применения в зоне спецоперации, сообщил корреспондент РИА Новости."Не могу раскрыть секрет. Я разрабатываю стратегию. Хочу сделать сюрприз для этих шайтанов. Я от себя сказал это. Посмотрю, что у меня получится. У нас больше девяти тысяч воинов там, может, у нас получится нанести хороший урон", — сказал он во время посещения трофейной выставки в Грозном.Так глава республики прокомментировал свое вчерашнее высказывание о перспективах СВО.Накануне Кадыров отметил, что ждет "приятных изменений" после 9 Мая. По его мнению, нужно активнее действовать в зоне спецоперации и в ближайший месяц освободить Одессу и Харьков, а потом заставить Владимира Зеленского подписать "все бумаги, которые необходимы для России".Позднее он написал в Telegram-канале, рассуждая о ситуации на фронте, что останавливаться на территориях Донбасса нельзя, иначе конфликт будет тлеть годами.Продвижение ВС РоссииВ среду Минобороны сообщило о взятии под контроль села Кисловка в Харьковской области. Его освобождение позволяет российским войскам продвигаться дальше на север — к Ивановке. Контроль над этими населенными пунктами еще больше ограничивает плацдарм ВСУ к востоку от Купянска на левом берегу Оскола.В понедельник ведомство отчиталось о взятии Котляровки на этом же участке фронта.Кроме того, за последнее время Вооруженные силы освободили несколько населенных пунктов в ДНР: Семеновку, Бердычи, Очеретино, Соловьево, Новокалиново, Новобахмутовку, Новомихайловку, Богдановку.На прошлой неделе заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий назвал положение Украины таким же тяжелым, как в первые дни спецоперации, добавив, что оно может еще ухудшиться.Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский жаловался, что ВС России ежедневно атакуют украинские позиции. Также он утверждает, что российская армия имеет численное превосходство в личном составе, вооружении и военной технике.
https://ria.ru/20240424/zapad-1941855369.html
https://ria.ru/20240328/vsu-1936434833.html
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безопасность, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, россия, украина, вооруженные силы украины, александр сырский, владимир зеленский, грозный, одесса, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Чеченская республика (Чечня), Рамзан Кадыров, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Александр Сырский, Владимир Зеленский, Грозный, Одесса, Вооруженные силы РФ
Кадыров готовит новую стратегию для применения в зоне СВО

Кадыров заявил о разработке стратегии для СВО, чтобы нанести урон шайтанам

© РИА Новости / Саид Царнаев | Перейти в медиабанкРамзан Кадыров
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 8 май — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что разрабатывает новую стратегию для применения в зоне спецоперации, сообщил корреспондент РИА Новости.
"Не могу раскрыть секрет. Я разрабатываю стратегию. Хочу сделать сюрприз для этих шайтанов. Я от себя сказал это. Посмотрю, что у меня получится. У нас больше девяти тысяч воинов там, может, у нас получится нанести хороший урон", — сказал он во время посещения трофейной выставки в Грозном.
Изображение сгенерировано ИИ
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Так глава республики прокомментировал свое вчерашнее высказывание о перспективах СВО.
Накануне Кадыров отметил, что ждет "приятных изменений" после 9 Мая. По его мнению, нужно активнее действовать в зоне спецоперации и в ближайший месяц освободить Одессу и Харьков, а потом заставить Владимира Зеленского подписать "все бумаги, которые необходимы для России".
Позднее он написал в Telegram-канале, рассуждая о ситуации на фронте, что останавливаться на территориях Донбасса нельзя, иначе конфликт будет тлеть годами.
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Продвижение ВС России

В среду Минобороны сообщило о взятии под контроль села Кисловка в Харьковской области. Его освобождение позволяет российским войскам продвигаться дальше на север — к Ивановке. Контроль над этими населенными пунктами еще больше ограничивает плацдарм ВСУ к востоку от Купянска на левом берегу Оскола.
В понедельник ведомство отчиталось о взятии Котляровки на этом же участке фронта.
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Кроме того, за последнее время Вооруженные силы освободили несколько населенных пунктов в ДНР: Семеновку, Бердычи, Очеретино, Соловьево, Новокалиново, Новобахмутовку, Новомихайловку, Богдановку.
На прошлой неделе заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий назвал положение Украины таким же тяжелым, как в первые дни спецоперации, добавив, что оно может еще ухудшиться.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский жаловался, что ВС России ежедневно атакуют украинские позиции. Также он утверждает, что российская армия имеет численное превосходство в личном составе, вооружении и военной технике.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЧеченская республика (Чечня)Рамзан КадыровРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныАлександр СырскийВладимир ЗеленскийГрозныйОдессаВооруженные силы РФ
 
 
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