https://ria.ru/20240508/kadyrov-1944753198.html

Кадыров готовит новую стратегию для применения в зоне СВО

Кадыров готовит новую стратегию для применения в зоне СВО - РИА Новости, 08.05.2024

Кадыров готовит новую стратегию для применения в зоне СВО

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что разрабатывает новую стратегию для применения в зоне спецоперации, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T17:40

2024-05-08T17:40

2024-05-08T18:51

специальная военная операция на украине

безопасность

чеченская республика (чечня)

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ГРОЗНЫЙ, 8 май — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что разрабатывает новую стратегию для применения в зоне спецоперации, сообщил корреспондент РИА Новости."Не могу раскрыть секрет. Я разрабатываю стратегию. Хочу сделать сюрприз для этих шайтанов. Я от себя сказал это. Посмотрю, что у меня получится. У нас больше девяти тысяч воинов там, может, у нас получится нанести хороший урон", — сказал он во время посещения трофейной выставки в Грозном.Так глава республики прокомментировал свое вчерашнее высказывание о перспективах СВО.Накануне Кадыров отметил, что ждет "приятных изменений" после 9 Мая. По его мнению, нужно активнее действовать в зоне спецоперации и в ближайший месяц освободить Одессу и Харьков, а потом заставить Владимира Зеленского подписать "все бумаги, которые необходимы для России".Позднее он написал в Telegram-канале, рассуждая о ситуации на фронте, что останавливаться на территориях Донбасса нельзя, иначе конфликт будет тлеть годами.Продвижение ВС РоссииВ среду Минобороны сообщило о взятии под контроль села Кисловка в Харьковской области. Его освобождение позволяет российским войскам продвигаться дальше на север — к Ивановке. Контроль над этими населенными пунктами еще больше ограничивает плацдарм ВСУ к востоку от Купянска на левом берегу Оскола.В понедельник ведомство отчиталось о взятии Котляровки на этом же участке фронта.Кроме того, за последнее время Вооруженные силы освободили несколько населенных пунктов в ДНР: Семеновку, Бердычи, Очеретино, Соловьево, Новокалиново, Новобахмутовку, Новомихайловку, Богдановку.На прошлой неделе заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий назвал положение Украины таким же тяжелым, как в первые дни спецоперации, добавив, что оно может еще ухудшиться.Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский жаловался, что ВС России ежедневно атакуют украинские позиции. Также он утверждает, что российская армия имеет численное превосходство в личном составе, вооружении и военной технике.

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https://ria.ru/20240328/vsu-1936434833.html

https://ria.ru/20240429/tankist-1942985043.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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