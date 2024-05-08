Кадыров готовит новую стратегию для применения в зоне СВО
Кадыров заявил о разработке стратегии для СВО, чтобы нанести урон шайтанам
Рамзан Кадыров. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 8 май — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что разрабатывает новую стратегию для применения в зоне спецоперации, сообщил корреспондент РИА Новости.
"Не могу раскрыть секрет. Я разрабатываю стратегию. Хочу сделать сюрприз для этих шайтанов. Я от себя сказал это. Посмотрю, что у меня получится. У нас больше девяти тысяч воинов там, может, у нас получится нанести хороший урон", — сказал он во время посещения трофейной выставки в Грозном.
Так глава республики прокомментировал свое вчерашнее высказывание о перспективах СВО.
Накануне Кадыров отметил, что ждет "приятных изменений" после 9 Мая. По его мнению, нужно активнее действовать в зоне спецоперации и в ближайший месяц освободить Одессу и Харьков, а потом заставить Владимира Зеленского подписать "все бумаги, которые необходимы для России".
Позднее он написал в Telegram-канале, рассуждая о ситуации на фронте, что останавливаться на территориях Донбасса нельзя, иначе конфликт будет тлеть годами.
Продвижение ВС России
В среду Минобороны сообщило о взятии под контроль села Кисловка в Харьковской области. Его освобождение позволяет российским войскам продвигаться дальше на север — к Ивановке. Контроль над этими населенными пунктами еще больше ограничивает плацдарм ВСУ к востоку от Купянска на левом берегу Оскола.
В понедельник ведомство отчиталось о взятии Котляровки на этом же участке фронта.
Кроме того, за последнее время Вооруженные силы освободили несколько населенных пунктов в ДНР: Семеновку, Бердычи, Очеретино, Соловьево, Новокалиново, Новобахмутовку, Новомихайловку, Богдановку.
На прошлой неделе заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий назвал положение Украины таким же тяжелым, как в первые дни спецоперации, добавив, что оно может еще ухудшиться.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский жаловался, что ВС России ежедневно атакуют украинские позиции. Также он утверждает, что российская армия имеет численное превосходство в личном составе, вооружении и военной технике.