https://ria.ru/20240508/izrail-1944559697.html

Байден может приостановить поставки оружия Израилю, пишут СМИ

Байден может приостановить поставки оружия Израилю, пишут СМИ - РИА Новости, 08.05.2024

Байден может приостановить поставки оружия Израилю, пишут СМИ

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность приостановки поставок оружия Израилю в случае, если тот предпримет крупную военную операцию в РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T02:37

2024-05-08T02:37

2024-05-08T02:37

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рафах (провинция)

сша

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энтони блинкен

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ВАШИНГТОН, 8 мая - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность приостановки поставок оружия Израилю в случае, если тот предпримет крупную военную операцию в городе Рафахе, сообщает во вторник портал Axios со ссылкой на неназванных американских чиновников. По данным источников издания, Вашингтон может "приостановить поставки вооружения в Израиль или ввести условия на использование определенных оружейных систем США" в случае, если их союзник пойдет на такой шаг. Белый дом при этом не рассматривает военную операцию в Рафахе как "красную черту", нарушение которой приведет к принципиальным изменениям в позиции Вашингтона по конфликту на Ближнем Востоке. "Если это всё, что они намерены сделать, мы готовы это принять, однако существует много нервозности относительно того, какие шаги последуют за этим", - поделился один из собеседников. Как отмечает портал, в ходе общения с представителями израильского руководства госсекретарь Энтони Блинкен на минувшей неделе дал понять, что операция в Рафахе навредит отношениям двух стран. Израиль в свою очередь, как следует из статьи, заявил США, что взять под контроль Рафаха даст ему дополнительный рычаг давления на руководство палестинского движения ХАМАС в вопросе освобождения заложников. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 78 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. Во вторник армия Израиля сообщила, что начала точечную операцию в восточном районе Рафаха, сам город считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240507/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240507/khamas-1944530659.html

https://ria.ru/20240507/izrail-1944426687.html

израиль

рафах (провинция)

сша

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в мире, израиль, рафах (провинция), сша, джо байден, энтони блинкен, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году