Байден может приостановить поставки оружия Израилю, пишут СМИ
Axios: США могут остановить поставки оружия Израилю в случае операции в Рафахе
© AP Photo / Ismael Abu DayyahДым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара
© AP Photo / Ismael Abu Dayyah
Дым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 мая - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность приостановки поставок оружия Израилю в случае, если тот предпримет крупную военную операцию в городе Рафахе, сообщает во вторник портал Axios со ссылкой на неназванных американских чиновников.
По данным источников издания, Вашингтон может "приостановить поставки вооружения в Израиль или ввести условия на использование определенных оружейных систем США" в случае, если их союзник пойдет на такой шаг. Белый дом при этом не рассматривает военную операцию в Рафахе как "красную черту", нарушение которой приведет к принципиальным изменениям в позиции Вашингтона по конфликту на Ближнем Востоке.
"Если это всё, что они намерены сделать, мы готовы это принять, однако существует много нервозности относительно того, какие шаги последуют за этим", - поделился один из собеседников.
Как отмечает портал, в ходе общения с представителями израильского руководства госсекретарь Энтони Блинкен на минувшей неделе дал понять, что операция в Рафахе навредит отношениям двух стран. Израиль в свою очередь, как следует из статьи, заявил США, что взять под контроль Рафаха даст ему дополнительный рычаг давления на руководство палестинского движения ХАМАС в вопросе освобождения заложников.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
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Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 78 тысяч.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. Во вторник армия Израиля сообщила, что начала точечную операцию в восточном районе Рафаха, сам город считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.