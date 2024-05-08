https://ria.ru/20240508/ivleeva-1944642830.html

Телеканал "Пятница!" опроверг сообщение о съемках шоу с участием Ивлеевой

Телеканал "Пятница!" опроверг сообщение о съемках шоу с участием Ивлеевой - РИА Новости, 08.05.2024

Телеканал "Пятница!" опроверг сообщение о съемках шоу с участием Ивлеевой

Телеканал "Пятница!" не планирует проводить съемки никаких шоу с участием блогера Анастасии Ивлеевой, в том числе "Орла и решки", сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T13:04

2024-05-08T13:04

2024-05-08T13:04

культура

россия

анастасия ивлеева

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Телеканал "Пятница!" не планирует проводить съемки никаких шоу с участием блогера Анастасии Ивлеевой, в том числе "Орла и решки", сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала. Ранее Ивлеева написала в своем Telegram-канале, что съемки "Орла и решки" по городам России "в процессе". "Телеканал "Пятница!" никаких шоу с участием Ивлеевой не планирует... В том числе "Орел и решка", - ответили в пресс-службе. В декабре 2023 года в московском клубе "Мутабор" прошла вечеринка, куда многие звезды российской эстрады, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде. Организатором была Ивлеева. Действо вызвало негативный резонанс в обществе. Ивлеева и другие звездные участники вечеринки публично принесли извинения, клуб "Мутабор" решением суда был закрыт на 90 суток, а рэпер Vacío получил два ареста, на 15 и 10 суток. Ивлеева была оштрафована на 100 тысяч рублей за организацию массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшее нарушение общественного порядка.

https://ria.ru/20231228/golaya_vecherinka-1918521704.html

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россия, анастасия ивлеева