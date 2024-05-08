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Телеканал "Пятница!" опроверг сообщение о съемках шоу с участием Ивлеевой - РИА Новости, 08.05.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:04 08.05.2024
https://ria.ru/20240508/ivleeva-1944642830.html
Телеканал "Пятница!" опроверг сообщение о съемках шоу с участием Ивлеевой
Телеканал "Пятница!" опроверг сообщение о съемках шоу с участием Ивлеевой - РИА Новости, 08.05.2024
Телеканал "Пятница!" опроверг сообщение о съемках шоу с участием Ивлеевой
Телеканал "Пятница!" не планирует проводить съемки никаких шоу с участием блогера Анастасии Ивлеевой, в том числе "Орла и решки", сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T13:04
2024-05-08T13:04
культура
россия
анастасия ивлеева
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Телеканал "Пятница!" не планирует проводить съемки никаких шоу с участием блогера Анастасии Ивлеевой, в том числе "Орла и решки", сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала. Ранее Ивлеева написала в своем Telegram-канале, что съемки "Орла и решки" по городам России "в процессе". "Телеканал "Пятница!" никаких шоу с участием Ивлеевой не планирует... В том числе "Орел и решка", - ответили в пресс-службе. В декабре 2023 года в московском клубе "Мутабор" прошла вечеринка, куда многие звезды российской эстрады, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде. Организатором была Ивлеева. Действо вызвало негативный резонанс в обществе. Ивлеева и другие звездные участники вечеринки публично принесли извинения, клуб "Мутабор" решением суда был закрыт на 90 суток, а рэпер Vacío получил два ареста, на 15 и 10 суток. Ивлеева была оштрафована на 100 тысяч рублей за организацию массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшее нарушение общественного порядка.
https://ria.ru/20231228/golaya_vecherinka-1918521704.html
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россия, анастасия ивлеева
Культура, Россия, Анастасия Ивлеева
Телеканал "Пятница!" опроверг сообщение о съемках шоу с участием Ивлеевой

Телеканал "Пятница!" не планирует проводить съемки шоу с участием Ивлеевой

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкАнастасия Ивлеева
Анастасия Ивлеева - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Анастасия Ивлеева . Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Телеканал "Пятница!" не планирует проводить съемки никаких шоу с участием блогера Анастасии Ивлеевой, в том числе "Орла и решки", сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала.
Ранее Ивлеева написала в своем Telegram-канале, что съемки "Орла и решки" по городам России "в процессе".
«
"Телеканал "Пятница!" никаких шоу с участием Ивлеевой не планирует... В том числе "Орел и решка", - ответили в пресс-службе.
В декабре 2023 года в московском клубе "Мутабор" прошла вечеринка, куда многие звезды российской эстрады, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде. Организатором была Ивлеева. Действо вызвало негативный резонанс в обществе. Ивлеева и другие звездные участники вечеринки публично принесли извинения, клуб "Мутабор" решением суда был закрыт на 90 суток, а рэпер Vacío получил два ареста, на 15 и 10 суток. Ивлеева была оштрафована на 100 тысяч рублей за организацию массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшее нарушение общественного порядка.
Телеведущая Анастасия Ивлеева - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
Россия возвращает звезд из "голой вечеринки" в реальность
28 декабря 2023, 08:00
 
КультураРоссияАнастасия Ивлеева
 
 
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