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Адвокат опроверг данные о московском особняке Тимура Иванова - РИА Новости, 08.05.2024
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16:50 08.05.2024 (обновлено: 16:54 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/ivanov-1944729613.html
Адвокат опроверг данные о московском особняке Тимура Иванова
Адвокат опроверг данные о московском особняке Тимура Иванова - РИА Новости, 08.05.2024
Адвокат опроверг данные о московском особняке Тимура Иванова
Замминистра обороны РФ Тимуру Иванову ни де-юре, ни де-факто не принадлежит особняк в Чистом переулке в центре Москвы, заявил РИА Новости его адвокат Мурад... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T16:50
2024-05-08T16:54
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московский городской суд
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дело замминистра обороны тимура иванова
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Замминистра обороны РФ Тимуру Иванову ни де-юре, ни де-факто не принадлежит особняк в Чистом переулке в центре Москвы, заявил РИА Новости его адвокат Мурад Мусаев. Мосгорсуд сегодня признал законным арест Иванова по делу о взятке. Защита в качестве альтернативы и более мягкой меры пресечения предлагала домашний арест в доме на Рублевке, взятом, по словам Мусаева, в ипотеку. "Не принадлежит ему особняк в Чистом переулке. Ни фактически, ни юридически не владеет имуществом в Чистом переулке", - сказал защитник, комментируя информацию в СМИ. После задержания Иванова 24 апреля у особняка адресу Чистый переулок, дом 4, строение 1 дежурили журналисты. Корреспондент РИА Новости тогда опросил троих жителей соседнего дома, те рассказали, что ничего не знают о жильцах этого особняка.
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происшествия, москва, россия, тимур иванов, московский городской суд, мурад мусаев (адвокат), дело замминистра обороны тимура иванова
Происшествия, Москва, Россия, Тимур Иванов, Московский городской суд, Мурад Мусаев (адвокат), Дело замминистра обороны Тимура Иванова
Адвокат опроверг данные о московском особняке Тимура Иванова

Адвокат: Иванову ни де-юре, ни де-факто не принадлежит особняк в Чистом переулке

© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыТимур Иванов
Тимур Иванов - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Тимур Иванов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Замминистра обороны РФ Тимуру Иванову ни де-юре, ни де-факто не принадлежит особняк в Чистом переулке в центре Москвы, заявил РИА Новости его адвокат Мурад Мусаев.
Мосгорсуд сегодня признал законным арест Иванова по делу о взятке. Защита в качестве альтернативы и более мягкой меры пресечения предлагала домашний арест в доме на Рублевке, взятом, по словам Мусаева, в ипотеку.
«
"Не принадлежит ему особняк в Чистом переулке. Ни фактически, ни юридически не владеет имуществом в Чистом переулке", - сказал защитник, комментируя информацию в СМИ.
После задержания Иванова 24 апреля у особняка адресу Чистый переулок, дом 4, строение 1 дежурили журналисты. Корреспондент РИА Новости тогда опросил троих жителей соседнего дома, те рассказали, что ничего не знают о жильцах этого особняка.
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ПроисшествияМоскваРоссияТимур ИвановМосковский городской судМурад Мусаев (адвокат)Дело замминистра обороны Тимура Иванова
 
 
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