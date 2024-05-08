https://ria.ru/20240508/ivanov-1944729613.html

Адвокат опроверг данные о московском особняке Тимура Иванова

Адвокат опроверг данные о московском особняке Тимура Иванова - РИА Новости, 08.05.2024

Адвокат опроверг данные о московском особняке Тимура Иванова

Замминистра обороны РФ Тимуру Иванову ни де-юре, ни де-факто не принадлежит особняк в Чистом переулке в центре Москвы, заявил РИА Новости его адвокат Мурад... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T16:50

2024-05-08T16:50

2024-05-08T16:54

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дело замминистра обороны тимура иванова

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Замминистра обороны РФ Тимуру Иванову ни де-юре, ни де-факто не принадлежит особняк в Чистом переулке в центре Москвы, заявил РИА Новости его адвокат Мурад Мусаев. Мосгорсуд сегодня признал законным арест Иванова по делу о взятке. Защита в качестве альтернативы и более мягкой меры пресечения предлагала домашний арест в доме на Рублевке, взятом, по словам Мусаева, в ипотеку. "Не принадлежит ему особняк в Чистом переулке. Ни фактически, ни юридически не владеет имуществом в Чистом переулке", - сказал защитник, комментируя информацию в СМИ. После задержания Иванова 24 апреля у особняка адресу Чистый переулок, дом 4, строение 1 дежурили журналисты. Корреспондент РИА Новости тогда опросил троих жителей соседнего дома, те рассказали, что ничего не знают о жильцах этого особняка.

https://ria.ru/20240508/ivanov-1944699661.html

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происшествия, москва, россия, тимур иванов, московский городской суд, мурад мусаев (адвокат), дело замминистра обороны тимура иванова