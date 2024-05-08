https://ria.ru/20240508/ivanov-1944719482.html

Адвокат рассказал об аресте имущества по делу замминистра обороны Иванова

Адвокат рассказал об аресте имущества по делу замминистра обороны Иванова - РИА Новости, 08.05.2024

Адвокат рассказал об аресте имущества по делу замминистра обороны Иванова

По делу замминистра обороны РФ Тимура Иванова арестовано имущество множества людей, в том числе по 10 тысяч рублей — на счетах его родителей, рассказал РИА... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T16:34

2024-05-08T16:34

2024-05-08T16:34

происшествия

тимур иванов

дело замминистра обороны тимура иванова

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. По делу замминистра обороны РФ Тимура Иванова арестовано имущество множества людей, в том числе по 10 тысяч рублей — на счетах его родителей, рассказал РИА Новости адвокат Мурад Мусаев. "Речь идет об аресте имущества широкого круга лиц, включая родителей, у них арестовали счета по 10 тысяч рублей на банковских картах в том числе. Мы сейчас занимаемся этим, но у нас нет еще на руках решения", - сказал адвокат. Иванову, курировавшему в Минобороны работу военно-строительного комплекса, предъявлено обвинение во взяточничестве в особо крупном размере, он арестован до 23 июня. Следствие полагает, что Иванов вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства. В конце апреля адвокат Денис Балуев рассказал РИА Новости, что суд наложил арест на все счета Иванова, удовлетворив ходатайство следователя, полагающего, что это имущество получено преступным путем. Тогда же Балуев отметил, что решение об обжаловании ареста счетов будет принято позже - после получения постановления суда.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, тимур иванов, дело замминистра обороны тимура иванова, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)