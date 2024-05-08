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Адвокат рассказал об аресте имущества по делу замминистра обороны Иванова
Адвокат рассказал об аресте имущества по делу замминистра обороны Иванова - РИА Новости, 08.05.2024
Адвокат рассказал об аресте имущества по делу замминистра обороны Иванова
По делу замминистра обороны РФ Тимура Иванова арестовано имущество множества людей, в том числе по 10 тысяч рублей — на счетах его родителей, рассказал РИА... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T16:34
2024-05-08T16:34
2024-05-08T16:34
происшествия
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дело замминистра обороны тимура иванова
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. По делу замминистра обороны РФ Тимура Иванова арестовано имущество множества людей, в том числе по 10 тысяч рублей — на счетах его родителей, рассказал РИА Новости адвокат Мурад Мусаев. "Речь идет об аресте имущества широкого круга лиц, включая родителей, у них арестовали счета по 10 тысяч рублей на банковских картах в том числе. Мы сейчас занимаемся этим, но у нас нет еще на руках решения", - сказал адвокат. Иванову, курировавшему в Минобороны работу военно-строительного комплекса, предъявлено обвинение во взяточничестве в особо крупном размере, он арестован до 23 июня. Следствие полагает, что Иванов вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства. В конце апреля адвокат Денис Балуев рассказал РИА Новости, что суд наложил арест на все счета Иванова, удовлетворив ходатайство следователя, полагающего, что это имущество получено преступным путем. Тогда же Балуев отметил, что решение об обжаловании ареста счетов будет принято позже - после получения постановления суда.
https://ria.ru/20240424/vzyatochnichestvo-1941991625.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, тимур иванов, дело замминистра обороны тимура иванова, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Тимур Иванов, Дело замминистра обороны Тимура Иванова, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Адвокат рассказал об аресте имущества по делу замминистра обороны Иванова
Адвокат Мусаев: по делу замглавы МО Иванова арестовали имущество множества людей
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. По делу замминистра обороны РФ Тимура Иванова арестовано имущество множества людей, в том числе по 10 тысяч рублей — на счетах его родителей, рассказал РИА Новости адвокат Мурад Мусаев.
«
"Речь идет об аресте имущества широкого круга лиц, включая родителей, у них арестовали счета по 10 тысяч рублей на банковских картах в том числе. Мы сейчас занимаемся этим, но у нас нет еще на руках решения", - сказал адвокат.
Иванову, курировавшему в Минобороны работу военно-строительного комплекса, предъявлено обвинение во взяточничестве в особо крупном размере, он арестован до 23 июня. Следствие полагает, что Иванов вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства.
В конце апреля адвокат Денис Балуев рассказал РИА Новости, что суд наложил арест на все счета Иванова, удовлетворив ходатайство следователя, полагающего, что это имущество получено преступным путем. Тогда же Балуев отметил, что решение об обжаловании ареста счетов будет принято позже - после получения постановления суда.