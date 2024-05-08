https://ria.ru/20240508/ivanov-1944707410.html
Адвокатам до сих пор не удалось навестить Тимура Иванова в СИЗО
Адвокатам до сих пор не удалось навестить Тимура Иванова в СИЗО - РИА Новости, 08.05.2024
Адвокатам до сих пор не удалось навестить Тимура Иванова в СИЗО
Защите замминистра обороны Тимура Иванова до сих пор не удалось попасть к нему в СИЗО, сообщил журналистам его адвокат Мурад Мусаев. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T16:01
2024-05-08T16:01
2024-05-08T16:01
происшествия
тимур иванов
московский городской суд
сизо лефортово
дело замминистра обороны тимура иванова
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Защите замминистра обороны Тимура Иванова до сих пор не удалось попасть к нему в СИЗО, сообщил журналистам его адвокат Мурад Мусаев. Сегодня Мосгорсуд признал законным арест Иванова. "В СИЗО "Лефортово" мы до сих пор не допущены. Попасть туда можно только по письменному разрешению следователя, а он уклоняется от их выдачи уже две недели", - сказал адвокат. Иванову, курировавшему в Минобороны работу военно-строительного комплекса, предъявлено обвинение во взяточничестве в особо крупном размере, он арестован до 23 июня. Следствие полагает, что Иванов вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства. По информации Мусаева, Иванову вменяется взятка в размере около 1 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20240430/ivanov-1943106476.html
https://ria.ru/20240426/ivanov-1942497230.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Адвокатам до сих пор не удалось навестить Тимура Иванова в СИЗО
Адвокат Тимура Иванова заявил, что до сих пор не навестил подзащитного в СИЗО