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Адвокатам до сих пор не удалось навестить Тимура Иванова в СИЗО - РИА Новости, 08.05.2024
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16:01 08.05.2024
https://ria.ru/20240508/ivanov-1944707410.html
Адвокатам до сих пор не удалось навестить Тимура Иванова в СИЗО
Адвокатам до сих пор не удалось навестить Тимура Иванова в СИЗО - РИА Новости, 08.05.2024
Адвокатам до сих пор не удалось навестить Тимура Иванова в СИЗО
Защите замминистра обороны Тимура Иванова до сих пор не удалось попасть к нему в СИЗО, сообщил журналистам его адвокат Мурад Мусаев. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T16:01
2024-05-08T16:01
происшествия
тимур иванов
московский городской суд
сизо лефортово
дело замминистра обороны тимура иванова
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Защите замминистра обороны Тимура Иванова до сих пор не удалось попасть к нему в СИЗО, сообщил журналистам его адвокат Мурад Мусаев. Сегодня Мосгорсуд признал законным арест Иванова. "В СИЗО "Лефортово" мы до сих пор не допущены. Попасть туда можно только по письменному разрешению следователя, а он уклоняется от их выдачи уже две недели", - сказал адвокат. Иванову, курировавшему в Минобороны работу военно-строительного комплекса, предъявлено обвинение во взяточничестве в особо крупном размере, он арестован до 23 июня. Следствие полагает, что Иванов вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства. По информации Мусаева, Иванову вменяется взятка в размере около 1 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20240430/ivanov-1943106476.html
https://ria.ru/20240426/ivanov-1942497230.html
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происшествия, тимур иванов, московский городской суд, сизо лефортово, дело замминистра обороны тимура иванова
Происшествия, Тимур Иванов, Московский городской суд, СИЗО Лефортово, Дело замминистра обороны Тимура Иванова
Адвокатам до сих пор не удалось навестить Тимура Иванова в СИЗО

Адвокат Тимура Иванова заявил, что до сих пор не навестил подзащитного в СИЗО

© Фото : пресс-служба судов общей юрисдикции города МосквыЗаместитель министра обороны России Тимур Иванов
Заместитель министра обороны России Тимур Иванов - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© Фото : пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы
Заместитель министра обороны России Тимур Иванов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Защите замминистра обороны Тимура Иванова до сих пор не удалось попасть к нему в СИЗО, сообщил журналистам его адвокат Мурад Мусаев.
Сегодня Мосгорсуд признал законным арест Иванова.
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СИЗО "Лефортово" мы до сих пор не допущены. Попасть туда можно только по письменному разрешению следователя, а он уклоняется от их выдачи уже две недели", - сказал адвокат.
Иванову, курировавшему в Минобороны работу военно-строительного комплекса, предъявлено обвинение во взяточничестве в особо крупном размере, он арестован до 23 июня. Следствие полагает, что Иванов вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства.
По информации Мусаева, Иванову вменяется взятка в размере около 1 миллиарда рублей.
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ПроисшествияТимур ИвановМосковский городской судСИЗО ЛефортовоДело замминистра обороны Тимура Иванова
 
 
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