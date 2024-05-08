https://ria.ru/20240508/ivanov-1944706369.html

Следствие опасается, что замминистра обороны Иванов может скрыться в Европе

Следствие опасается, что замминистра обороны Иванов может скрыться в Европе - РИА Новости, 08.05.2024

Следствие опасается, что замминистра обороны Иванов может скрыться в Европе

Следствие считает, что замминистра обороны РФ Тимур Иванов может скрыться в Европе в случае освобождения, сообщил журналистам его адвокат Мурад Мусаев. РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T15:58

2024-05-08T15:58

2024-05-08T16:00

происшествия

россия

европа

тимур иванов

московский городской суд

дело замминистра обороны тимура иванова

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Следствие считает, что замминистра обороны РФ Тимур Иванов может скрыться в Европе в случае освобождения, сообщил журналистам его адвокат Мурад Мусаев. Сегодня Мосгорсуд признал законным арест Иванова. "О предположениях следствия, что он может скрыться в странах Европейского союза и за границей, мы и вовсе молчим", - сказал адвокат. По его мнению, "недопустимо на заседании с серьезным лицом" говорить так о человеке, который числится и в европейских, и в американских санкционных списках. Иванову, курировавшему в Минобороны работу военно-строительного комплекса, предъявлено обвинение во взяточничестве в особо крупном размере, он арестован до 23 июня. Следствие полагает, что Иванов вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства. По информации Мусаева, Иванову вменяется взятка в размере около 1 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20240508/ivanov-1944646090.html

https://ria.ru/20240424/ivanov-1941960041.html

россия

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Ольга Фомченкова

происшествия, россия, европа, тимур иванов, московский городской суд, дело замминистра обороны тимура иванова