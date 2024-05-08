https://ria.ru/20240508/ivanov-1944706369.html
Следствие опасается, что замминистра обороны Иванов может скрыться в Европе
Следствие опасается, что замминистра обороны Иванов может скрыться в Европе - РИА Новости, 08.05.2024
Следствие опасается, что замминистра обороны Иванов может скрыться в Европе
Следствие считает, что замминистра обороны РФ Тимур Иванов может скрыться в Европе в случае освобождения, сообщил журналистам его адвокат Мурад Мусаев. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T15:58
2024-05-08T15:58
2024-05-08T16:00
происшествия
россия
европа
тимур иванов
московский городской суд
дело замминистра обороны тимура иванова
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Следствие считает, что замминистра обороны РФ Тимур Иванов может скрыться в Европе в случае освобождения, сообщил журналистам его адвокат Мурад Мусаев. Сегодня Мосгорсуд признал законным арест Иванова. "О предположениях следствия, что он может скрыться в странах Европейского союза и за границей, мы и вовсе молчим", - сказал адвокат. По его мнению, "недопустимо на заседании с серьезным лицом" говорить так о человеке, который числится и в европейских, и в американских санкционных списках. Иванову, курировавшему в Минобороны работу военно-строительного комплекса, предъявлено обвинение во взяточничестве в особо крупном размере, он арестован до 23 июня. Следствие полагает, что Иванов вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства. По информации Мусаева, Иванову вменяется взятка в размере около 1 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20240508/ivanov-1944646090.html
https://ria.ru/20240424/ivanov-1941960041.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, европа, тимур иванов, московский городской суд, дело замминистра обороны тимура иванова
Происшествия, Россия, Европа, Тимур Иванов, Московский городской суд, Дело замминистра обороны Тимура Иванова
Следствие опасается, что замминистра обороны Иванов может скрыться в Европе
Адвокат Мусаев: следствие предполагает, что Иванов может скрыться в странах ЕС
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Следствие считает, что замминистра обороны РФ Тимур Иванов может скрыться в Европе в случае освобождения, сообщил журналистам его адвокат Мурад Мусаев.
Сегодня Мосгорсуд
признал законным арест Иванова.
"О предположениях следствия, что он может скрыться в странах Европейского союза и за границей, мы и вовсе молчим", - сказал адвокат.
По его мнению, "недопустимо на заседании с серьезным лицом" говорить так о человеке, который числится и в европейских, и в американских санкционных списках.
Иванову, курировавшему в Минобороны работу военно-строительного комплекса, предъявлено обвинение во взяточничестве в особо крупном размере, он арестован до 23 июня. Следствие полагает, что Иванов вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства.
По информации Мусаева, Иванову вменяется взятка в размере около 1 миллиарда рублей.