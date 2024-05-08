https://ria.ru/20240508/ivanov-1944701035.html

Тимура Иванова временно отстранили от должности замминистра обороны

Тимура Иванова временно отстранили от должности замминистра обороны - РИА Новости, 08.05.2024

Тимура Иванова временно отстранили от должности замминистра обороны

Замминистра обороны РФ Тимур Иванов, арестованный по обвинению в получении взяток, временно отстранен от должности, сообщил РИА Новости его адвокат Мурад... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T15:44

2024-05-08T15:44

2024-05-08T16:06

тимур иванов

дело замминистра обороны тимура иванова

происшествия

россия

московский городской суд

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Замминистра обороны РФ Тимур Иванов, арестованный по обвинению в получении взяток, временно отстранен от должности, сообщил РИА Новости его адвокат Мурад Мусаев."Он временно отстранен от должности", - сказал собеседник агентства.Сегодня Мосгорсуд признал законным арест Иванова. По информации Мусаева, ему вменяется взятка в размере около 1 миллиарда рублей.Иванову, курировавшему в Минобороны работу военно-строительного комплекса, предъявлено обвинение во взяточничестве в особо крупном размере, он арестован до 23 июня. Следствие полагает, что Иванов вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства.Страница с биографией Иванова через несколько дней после его ареста исчезла с сайта Минобороны.

https://ria.ru/20240508/ivanov-1944646090.html

https://ria.ru/20240430/ivanov-1943106476.html

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тимур иванов, дело замминистра обороны тимура иванова, происшествия, россия, московский городской суд