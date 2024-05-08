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Тимура Иванова временно отстранили от должности замминистра обороны - РИА Новости, 08.05.2024
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15:44 08.05.2024 (обновлено: 16:06 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/ivanov-1944701035.html
Тимура Иванова временно отстранили от должности замминистра обороны
Тимура Иванова временно отстранили от должности замминистра обороны - РИА Новости, 08.05.2024
Тимура Иванова временно отстранили от должности замминистра обороны
Замминистра обороны РФ Тимур Иванов, арестованный по обвинению в получении взяток, временно отстранен от должности, сообщил РИА Новости его адвокат Мурад... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T15:44
2024-05-08T16:06
тимур иванов
дело замминистра обороны тимура иванова
происшествия
россия
московский городской суд
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Замминистра обороны РФ Тимур Иванов, арестованный по обвинению в получении взяток, временно отстранен от должности, сообщил РИА Новости его адвокат Мурад Мусаев."Он временно отстранен от должности", - сказал собеседник агентства.Сегодня Мосгорсуд признал законным арест Иванова. По информации Мусаева, ему вменяется взятка в размере около 1 миллиарда рублей.Иванову, курировавшему в Минобороны работу военно-строительного комплекса, предъявлено обвинение во взяточничестве в особо крупном размере, он арестован до 23 июня. Следствие полагает, что Иванов вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства.Страница с биографией Иванова через несколько дней после его ареста исчезла с сайта Минобороны.
https://ria.ru/20240508/ivanov-1944646090.html
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тимур иванов, дело замминистра обороны тимура иванова, происшествия, россия, московский городской суд
Тимур Иванов, Дело замминистра обороны Тимура Иванова, Происшествия, Россия, Московский городской суд
Тимура Иванова временно отстранили от должности замминистра обороны

Адвокат: Тимура Иванова временно отстранили от должности замминистра обороны

© Фото : пресс-служба судов общей юрисдикции города МосквыЗаместитель министра обороны России Тимур Иванов в Басманном суде города Москвы
Заместитель министра обороны России Тимур Иванов в Басманном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© Фото : пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы
Заместитель министра обороны России Тимур Иванов в Басманном суде города Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Замминистра обороны РФ Тимур Иванов, арестованный по обвинению в получении взяток, временно отстранен от должности, сообщил РИА Новости его адвокат Мурад Мусаев.
"Он временно отстранен от должности", - сказал собеседник агентства.
Тимур Иванов - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
Защита Тимура Иванова принесла в суд четыре пакета с его наградами
Вчера, 13:16
Сегодня Мосгорсуд признал законным арест Иванова. По информации Мусаева, ему вменяется взятка в размере около 1 миллиарда рублей.
Иванову, курировавшему в Минобороны работу военно-строительного комплекса, предъявлено обвинение во взяточничестве в особо крупном размере, он арестован до 23 июня. Следствие полагает, что Иванов вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства.
Страница с биографией Иванова через несколько дней после его ареста исчезла с сайта Минобороны.
Тимур Иванов - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
Арестованный замминистра обороны Иванов переоформил мотоцикл на отца
30 апреля, 08:17
 
Тимур ИвановДело замминистра обороны Тимура ИвановаПроисшествияРоссияМосковский городской суд
 
 
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