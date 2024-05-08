https://ria.ru/20240508/ivanov-1944699661.html

Cуд хотел допросить сожительницу Иванова, заявил адвокат

Cуд хотел допросить сожительницу Иванова, заявил адвокат - РИА Новости, 08.05.2024

Cуд хотел допросить сожительницу Иванова, заявил адвокат

Мосгорсуд не стал допрашивать телеведущую Марию Китаеву по условиям проживания в доме на Рублевке, куда защита предлагала отпустить замминистра Тимура Иванова... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T15:40

2024-05-08T15:40

2024-05-08T16:40

происшествия

тимур иванов

дело замминистра обороны тимура иванова

мурад мусаев (адвокат)

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Мосгорсуд не стал допрашивать телеведущую Марию Китаеву по условиям проживания в доме на Рублевке, куда защита предлагала отпустить замминистра Тимура Иванова для нахождения под домашним арестом, рассказал РИА Новости адвокат Мурад Мусаев."Ведут общее хозяйство (с Марией Китаевой), живут одной семьей, она как никто другой знает, где проживает (Иванов), в каких условиях, у них дочь, совсем малышка 2024 года рождения, суд не стал ее допрашивать, поверил нам на слово", - сказал Мусаев.Защита настаивала на домашнем аресте или другой мере пресечения, не связанной с заключением под стражей. Адвокат добавил, что в качестве места для домашнего ареста защита предлагала дом на Рублевке, "взятый в ипотеку".

https://ria.ru/20240508/vzyatka-1944699919.html

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, тимур иванов, дело замминистра обороны тимура иванова, мурад мусаев (адвокат)