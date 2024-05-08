Рейтинг@Mail.ru
Cуд хотел допросить сожительницу Иванова, заявил адвокат - РИА Новости, 08.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:40 08.05.2024 (обновлено: 16:40 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/ivanov-1944699661.html
Cуд хотел допросить сожительницу Иванова, заявил адвокат
Cуд хотел допросить сожительницу Иванова, заявил адвокат - РИА Новости, 08.05.2024
Cуд хотел допросить сожительницу Иванова, заявил адвокат
Мосгорсуд не стал допрашивать телеведущую Марию Китаеву по условиям проживания в доме на Рублевке, куда защита предлагала отпустить замминистра Тимура Иванова... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T15:40
2024-05-08T16:40
происшествия
тимур иванов
дело замминистра обороны тимура иванова
мурад мусаев (адвокат)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1941951395_0:51:592:384_1920x0_80_0_0_141ea4c0b1617c670c2cfb30f1dfac8a.jpg
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Мосгорсуд не стал допрашивать телеведущую Марию Китаеву по условиям проживания в доме на Рублевке, куда защита предлагала отпустить замминистра Тимура Иванова для нахождения под домашним арестом, рассказал РИА Новости адвокат Мурад Мусаев."Ведут общее хозяйство (с Марией Китаевой), живут одной семьей, она как никто другой знает, где проживает (Иванов), в каких условиях, у них дочь, совсем малышка 2024 года рождения, суд не стал ее допрашивать, поверил нам на слово", - сказал Мусаев.Защита настаивала на домашнем аресте или другой мере пресечения, не связанной с заключением под стражей. Адвокат добавил, что в качестве места для домашнего ареста защита предлагала дом на Рублевке, "взятый в ипотеку".
https://ria.ru/20240508/vzyatka-1944699919.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1941951395_0:0:592:444_1920x0_80_0_0_622faa13fbf46a2478a2b0518e5a4452.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, тимур иванов, дело замминистра обороны тимура иванова, мурад мусаев (адвокат)
Происшествия, Тимур Иванов, Дело замминистра обороны Тимура Иванова, Мурад Мусаев (адвокат)
Cуд хотел допросить сожительницу Иванова, заявил адвокат

Адвокат: суд хотел допросить Марию Китаеву по условиям домашнего ареста Иванова

© РИА Новости / Московские суды общей юрисдикции | Перейти в медиабанкЗаместитель министра обороны РФ Тимур Иванов в Басманном суде Москвы
Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / Московские суды общей юрисдикции
Перейти в медиабанк
Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов в Басманном суде Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Мосгорсуд не стал допрашивать телеведущую Марию Китаеву по условиям проживания в доме на Рублевке, куда защита предлагала отпустить замминистра Тимура Иванова для нахождения под домашним арестом, рассказал РИА Новости адвокат Мурад Мусаев.
«
"Ведут общее хозяйство (с Марией Китаевой), живут одной семьей, она как никто другой знает, где проживает (Иванов), в каких условиях, у них дочь, совсем малышка 2024 года рождения, суд не стал ее допрашивать, поверил нам на слово", - сказал Мусаев.
Защита настаивала на домашнем аресте или другой мере пресечения, не связанной с заключением под стражей. Адвокат добавил, что в качестве места для домашнего ареста защита предлагала дом на Рублевке, "взятый в ипотеку".
Тимур Иванов - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
Замминистра Тимуру Иванову вменяют взятку в миллиард рублей
Вчера, 15:41
 
ПроисшествияТимур ИвановДело замминистра обороны Тимура ИвановаМурад Мусаев (адвокат)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала