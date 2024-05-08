https://ria.ru/20240508/ivanov-1944698032.html

Защита обжалует решение об аресте замминистра обороны Иванова

Защита обжалует решение об аресте замминистра обороны Иванова - РИА Новости, 08.05.2024

Защита обжалует решение об аресте замминистра обороны Иванова

Защита будет добиваться смягчения меры пресечения для замминистра обороны Тимура Иванова по делу о взятке в кассации, сообщил РИА Новости его адвокат Мурад... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T15:32

2024-05-08T15:32

2024-05-08T15:49

тимур иванов

россия

московский городской суд

министерство обороны рф (минобороны рф)

происшествия

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Защита будет добиваться смягчения меры пресечения для замминистра обороны Тимура Иванова по делу о взятке в кассации, сообщил РИА Новости его адвокат Мурад Мусаев."Мы обжалуем решение об аресте замминистра обороны Тимура Иванова в кассации", - заявил РИА Новости адвокат.Адвокат отметил, что Иванов находится в СИЗО в одиночной камере, однако он сохраняет бодрость."Настрой у Иванова бодрый", - добавил Мусаев.Иванову, курировавшему в Минобороны работу военно-строительного комплекса, предъявлено обвинение во взяточничестве в особо крупном размере, он арестован до 23 июня. Следствие полагает, что Иванов вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства.Замминистра вину не признает.

https://ria.ru/20240508/ivanov-1944701035.html

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тимур иванов, россия, московский городской суд, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия