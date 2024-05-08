https://ria.ru/20240508/ivanov-1944698032.html
Защита обжалует решение об аресте замминистра обороны Иванова
Защита обжалует решение об аресте замминистра обороны Иванова - РИА Новости, 08.05.2024
Защита обжалует решение об аресте замминистра обороны Иванова
Защита будет добиваться смягчения меры пресечения для замминистра обороны Тимура Иванова по делу о взятке в кассации, сообщил РИА Новости его адвокат Мурад... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T15:32
2024-05-08T15:32
2024-05-08T15:49
тимур иванов
россия
московский городской суд
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Защита будет добиваться смягчения меры пресечения для замминистра обороны Тимура Иванова по делу о взятке в кассации, сообщил РИА Новости его адвокат Мурад Мусаев."Мы обжалуем решение об аресте замминистра обороны Тимура Иванова в кассации", - заявил РИА Новости адвокат.Адвокат отметил, что Иванов находится в СИЗО в одиночной камере, однако он сохраняет бодрость."Настрой у Иванова бодрый", - добавил Мусаев.Иванову, курировавшему в Минобороны работу военно-строительного комплекса, предъявлено обвинение во взяточничестве в особо крупном размере, он арестован до 23 июня. Следствие полагает, что Иванов вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства.Замминистра вину не признает.
https://ria.ru/20240508/ivanov-1944701035.html
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тимур иванов, россия, московский городской суд, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия
Тимур Иванов, Россия, Московский городской суд, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Происшествия
Защита обжалует решение об аресте замминистра обороны Иванова
Защита обжалует в кассации решение об аресте замминистра обороны Тимура Иванова
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Защита будет добиваться смягчения меры пресечения для замминистра обороны Тимура Иванова по делу о взятке в кассации, сообщил РИА Новости его адвокат Мурад Мусаев.
"Мы обжалуем решение об аресте замминистра обороны Тимура Иванова в кассации", - заявил РИА Новости адвокат.
Адвокат отметил, что Иванов находится в СИЗО в одиночной камере, однако он сохраняет бодрость.
"Настрой у Иванова бодрый", - добавил Мусаев.
Иванову, курировавшему в Минобороны работу военно-строительного комплекса, предъявлено обвинение во взяточничестве в особо крупном размере, он арестован до 23 июня. Следствие полагает, что Иванов вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства.
Замминистра вину не признает.