Рейтинг@Mail.ru
Следователь и прокурор выступили против освобождения Тимура Иванова - РИА Новости, 08.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:57 08.05.2024
https://ria.ru/20240508/ivanov-1944680175.html
Следователь и прокурор выступили против освобождения Тимура Иванова
Следователь и прокурор выступили против освобождения Тимура Иванова - РИА Новости, 08.05.2024
Следователь и прокурор выступили против освобождения Тимура Иванова
Следователь и прокурор в Мосгорсуде выступили против освобождения из СИЗО замминистра обороны РФ Тимура Иванова, сообщил РИА Новости его адвокат Денис Балуев. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T14:57
2024-05-08T14:57
происшествия
россия
тимур иванов
московский городской суд
дело замминистра обороны тимура иванова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/19/1942335848_0:109:1252:813_1920x0_80_0_0_8358ef054108d51667c897befe5053a3.jpg
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Следователь и прокурор в Мосгорсуде выступили против освобождения из СИЗО замминистра обороны РФ Тимура Иванова, сообщил РИА Новости его адвокат Денис Балуев."Следователь и представитель надзорного ведомства выступили против смягчения меры пресечения", - сказал адвокат. Он добавил, что защита просит о домашнем аресте или запрете определенных действий, чтобы Иванов мог более активно участвовать в следственных действиях. Сегодня Мосгорсуд рассматривает жалобы на арест Иванова. Заседание закрыли от журналистов, Иванов участвует в нем по видеосвязи из СИЗО. Иванову, курировавшему в Минобороны работу военно-строительного комплекса, предъявлено обвинение во взяточничестве в особо крупном размере, он арестован до 23 июня. Следствие полагает, что Иванов вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства. Замминистра вину не признает.
https://ria.ru/20240429/ivanov-1943058668.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/19/1942335848_0:0:1252:939_1920x0_80_0_0_3ff7b8f311d18d8182c9163cbb9c01b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, тимур иванов, московский городской суд, дело замминистра обороны тимура иванова
Происшествия, Россия, Тимур Иванов, Московский городской суд, Дело замминистра обороны Тимура Иванова
Следователь и прокурор выступили против освобождения Тимура Иванова

Следователь и прокурор выступили против смягчения меры пресечения Тимуру Иванову

© РИА Новости / Вадим СавицкийТимур Иванов
Тимур Иванов - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / Вадим Савицкий
Тимур Иванов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Следователь и прокурор в Мосгорсуде выступили против освобождения из СИЗО замминистра обороны РФ Тимура Иванова, сообщил РИА Новости его адвокат Денис Балуев.
"Следователь и представитель надзорного ведомства выступили против смягчения меры пресечения", - сказал адвокат. Он добавил, что защита просит о домашнем аресте или запрете определенных действий, чтобы Иванов мог более активно участвовать в следственных действиях.
Сегодня Мосгорсуд рассматривает жалобы на арест Иванова. Заседание закрыли от журналистов, Иванов участвует в нем по видеосвязи из СИЗО.
Иванову, курировавшему в Минобороны работу военно-строительного комплекса, предъявлено обвинение во взяточничестве в особо крупном размере, он арестован до 23 июня. Следствие полагает, что Иванов вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства. Замминистра вину не признает.
Тимур Иванов - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
Страница Иванова исчезла с сайта Минобороны
29 апреля, 17:56
 
ПроисшествияРоссияТимур ИвановМосковский городской судДело замминистра обороны Тимура Иванова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала