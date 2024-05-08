https://ria.ru/20240508/ivanov-1944680175.html

Следователь и прокурор выступили против освобождения Тимура Иванова

Следователь и прокурор выступили против освобождения Тимура Иванова - РИА Новости, 08.05.2024

Следователь и прокурор выступили против освобождения Тимура Иванова

Следователь и прокурор в Мосгорсуде выступили против освобождения из СИЗО замминистра обороны РФ Тимура Иванова, сообщил РИА Новости его адвокат Денис Балуев. РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T14:57

2024-05-08T14:57

2024-05-08T14:57

происшествия

россия

тимур иванов

московский городской суд

дело замминистра обороны тимура иванова

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Следователь и прокурор в Мосгорсуде выступили против освобождения из СИЗО замминистра обороны РФ Тимура Иванова, сообщил РИА Новости его адвокат Денис Балуев."Следователь и представитель надзорного ведомства выступили против смягчения меры пресечения", - сказал адвокат. Он добавил, что защита просит о домашнем аресте или запрете определенных действий, чтобы Иванов мог более активно участвовать в следственных действиях. Сегодня Мосгорсуд рассматривает жалобы на арест Иванова. Заседание закрыли от журналистов, Иванов участвует в нем по видеосвязи из СИЗО. Иванову, курировавшему в Минобороны работу военно-строительного комплекса, предъявлено обвинение во взяточничестве в особо крупном размере, он арестован до 23 июня. Следствие полагает, что Иванов вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства. Замминистра вину не признает.

https://ria.ru/20240429/ivanov-1943058668.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, тимур иванов, московский городской суд, дело замминистра обороны тимура иванова