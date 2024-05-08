https://ria.ru/20240508/ivanov-1944680175.html
Следователь и прокурор выступили против освобождения Тимура Иванова
Следователь и прокурор выступили против освобождения Тимура Иванова - РИА Новости, 08.05.2024
Следователь и прокурор выступили против освобождения Тимура Иванова
Следователь и прокурор в Мосгорсуде выступили против освобождения из СИЗО замминистра обороны РФ Тимура Иванова, сообщил РИА Новости его адвокат Денис Балуев. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T14:57
2024-05-08T14:57
2024-05-08T14:57
происшествия
россия
тимур иванов
московский городской суд
дело замминистра обороны тимура иванова
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Следователь и прокурор в Мосгорсуде выступили против освобождения из СИЗО замминистра обороны РФ Тимура Иванова, сообщил РИА Новости его адвокат Денис Балуев."Следователь и представитель надзорного ведомства выступили против смягчения меры пресечения", - сказал адвокат. Он добавил, что защита просит о домашнем аресте или запрете определенных действий, чтобы Иванов мог более активно участвовать в следственных действиях. Сегодня Мосгорсуд рассматривает жалобы на арест Иванова. Заседание закрыли от журналистов, Иванов участвует в нем по видеосвязи из СИЗО. Иванову, курировавшему в Минобороны работу военно-строительного комплекса, предъявлено обвинение во взяточничестве в особо крупном размере, он арестован до 23 июня. Следствие полагает, что Иванов вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства. Замминистра вину не признает.
https://ria.ru/20240429/ivanov-1943058668.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, тимур иванов, московский городской суд, дело замминистра обороны тимура иванова
Происшествия, Россия, Тимур Иванов, Московский городской суд, Дело замминистра обороны Тимура Иванова
Следователь и прокурор выступили против освобождения Тимура Иванова
Следователь и прокурор выступили против смягчения меры пресечения Тимуру Иванову
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Следователь и прокурор в Мосгорсуде выступили против освобождения из СИЗО замминистра обороны РФ Тимура Иванова, сообщил РИА Новости его адвокат Денис Балуев.
"Следователь и представитель надзорного ведомства выступили против смягчения меры пресечения", - сказал адвокат. Он добавил, что защита просит о домашнем аресте или запрете определенных действий, чтобы Иванов мог более активно участвовать в следственных действиях.
Сегодня Мосгорсуд рассматривает жалобы на арест Иванова. Заседание закрыли от журналистов, Иванов участвует в нем по видеосвязи из СИЗО.
Иванову, курировавшему в Минобороны работу военно-строительного комплекса, предъявлено обвинение во взяточничестве в особо крупном размере, он арестован до 23 июня. Следствие полагает, что Иванов вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства. Замминистра вину не признает.