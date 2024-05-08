https://ria.ru/20240508/ivanov-1944646090.html

Защита Тимура Иванова принесла в суд четыре пакета с его наградами

Защита Тимура Иванова принесла в суд четыре пакета с его наградами - РИА Новости, 08.05.2024

Защита Тимура Иванова принесла в суд четыре пакета с его наградами

Защита заместителя министра обороны Тимура Иванова принесла в Мосгорсуд четыре пакета с его наградами, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T13:16

2024-05-08T13:16

2024-05-08T14:23

происшествия

тимур иванов

московский городской суд

дело замминистра обороны тимура иванова

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Защита заместителя министра обороны Тимура Иванова принесла в Мосгорсуд четыре пакета с его наградами, передает корреспондент РИА Новости. Пакеты с надписью "Армия России" несли два человека. Сегодня Мосгорсуд рассматривает жалобы на арест Иванова. Согласно законодательству, на этой стадии процесса требуется представить суду все характеризующие обвиняемого данные: грамоты, награды, характеристики и тому подобное. Заседание закрыли от журналистов. Иванов участвует в нем по видеосвязи из СИЗО, рассказали в пресс-службе суда. Иванова, курировавшего в Минобороны работу военно-строительного комплекса, задержали вечером 23 апреля. Следствие полагает, что чиновник вступил в сговор с третьими лицами для "получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны". Вину Иванов не признает.Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20240506/arest-1944040463.html

https://ria.ru/20240424/ivanov-1941960041.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, тимур иванов, московский городской суд, дело замминистра обороны тимура иванова, министерство обороны рф (минобороны рф)