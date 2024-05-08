https://ria.ru/20240508/ivanov-1944646090.html
Защита Тимура Иванова принесла в суд четыре пакета с его наградами
Защита Тимура Иванова принесла в суд четыре пакета с его наградами - РИА Новости, 08.05.2024
Защита Тимура Иванова принесла в суд четыре пакета с его наградами
Защита заместителя министра обороны Тимура Иванова принесла в Мосгорсуд четыре пакета с его наградами, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T13:16
2024-05-08T13:16
2024-05-08T14:23
происшествия
тимур иванов
московский городской суд
дело замминистра обороны тимура иванова
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Защита заместителя министра обороны Тимура Иванова принесла в Мосгорсуд четыре пакета с его наградами, передает корреспондент РИА Новости. Пакеты с надписью "Армия России" несли два человека. Сегодня Мосгорсуд рассматривает жалобы на арест Иванова. Согласно законодательству, на этой стадии процесса требуется представить суду все характеризующие обвиняемого данные: грамоты, награды, характеристики и тому подобное. Заседание закрыли от журналистов. Иванов участвует в нем по видеосвязи из СИЗО, рассказали в пресс-службе суда. Иванова, курировавшего в Минобороны работу военно-строительного комплекса, задержали вечером 23 апреля. Следствие полагает, что чиновник вступил в сговор с третьими лицами для "получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны". Вину Иванов не признает.Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20240506/arest-1944040463.html
https://ria.ru/20240424/ivanov-1941960041.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тимур иванов, московский городской суд, дело замминистра обороны тимура иванова, министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Тимур Иванов, Московский городской суд, Дело замминистра обороны Тимура Иванова, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Защита Тимура Иванова принесла в суд четыре пакета с его наградами
Защита принесла в Мосгорсуд 4 пакета с наградами замминистра обороны Иванова
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Защита заместителя министра обороны Тимура Иванова принесла в Мосгорсуд четыре пакета с его наградами, передает корреспондент РИА Новости.
Пакеты с надписью "Армия России" несли два человека.
Сегодня Мосгорсуд
рассматривает жалобы на арест Иванова. Согласно законодательству, на этой стадии процесса требуется представить суду все характеризующие обвиняемого данные: грамоты, награды, характеристики и тому подобное.
Заседание закрыли от журналистов. Иванов участвует в нем по видеосвязи из СИЗО, рассказали в пресс-службе суда.
Иванова, курировавшего в Минобороны работу военно-строительного комплекса, задержали вечером 23 апреля. Следствие полагает, что чиновник вступил в сговор с третьими лицами для "получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны". Вину Иванов не признает.
Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.