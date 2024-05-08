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Единственный в России боевой истребитель И-16 поднимется в небо 9 Мая

Единственный в России боевой истребитель И-16 поднимется в небо 9 Мая - РИА Новости, 08.05.2024

Единственный в России боевой истребитель И-16 поднимется в небо 9 Мая

Единственный в России советский боевой истребитель И-16, участвовавший в боях Великой Отечественной войны и восстановленный к 79-годовщине Победы, поднялся в... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T10:43

2024-05-08T10:43

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НОВОСИБИРСК, 8 мая — РИА Новости. Единственный в России советский боевой истребитель И-16, участвовавший в боях Великой Отечественной войны и восстановленный к 79-годовщине Победы, поднялся в небо и примет участие в параде 9 Мая в Новосибирске, передает корреспондент РИА Новости. "В этом году советский И-16 станет единственным боевым историческим самолетом, который поднимется в небо в рамках акции "Бессмертный авиаполк". Восстановление легендарного истребителя — многолетний кропотливый труд большого количества патриотов и энтузиастов, начиная от поисковых отрядов и заканчивая авиационными предприятиями нашей страны", — рассказал журналистам президент фонда "Крылатая память победы" Борис Осятинский. Он рассказал, что фрагменты боевого самолета были обнаружены в июне 1992 года в Карелии, в двух километрах северо-западнее озера Коккоярви. Предположительно, истребитель И-16 состоял на вооружении в базирующемся в этом районе 155-м истребительном авиаполку и совершил вынужденную посадку летом 1941 года. Фамилию летчика и серийный номер самолета определить не удалось. "Были обнаружены фрагменты деревянного фюзеляжа, центроплан, шасси, консоли, часть оперения и двигатель М-62. <…> Таблички с маркировкой серий и номеров левой и правой консоли указывали на то, что данные элементы конструкции, предположительно, были произведены на Горьковском заводе № 21 имени С. Орджоникидзе, центроплан самолета — в Новосибирске на авиационном заводе № 153 имени В. П. Чкалова", — cказал Осятинский. В 1992 году участники проекта "Крылатая память Победы" перевезли фрагменты самолета И-16 в Новосибирск. После длительного поиска и восстановления конструкторской документации реставрацию самолета провел Новосибирский авиационный завод имени В. П. Чкалова и компания "Авиареставрация". В Сибирском научно-исследовательском институте авиации имени С. А. Чаплыгина (входит в состав ФГБУ "НИЦ "Институт имени Н. Е. Жуковского") прошла окончательная сборка, наземные и летные испытания. "Самолет 1939 года выпуска. Как на них воевали, для меня до сих пор не совсем понятно. Очень мало топлива — на 40 минут бензина. Надо дойти, найти противника, сбить его в этих условиях, еще и найти свой аэродром и вернуться обратно. Очень плохой обзор, нет никакой автоматики, даже нет авиагоризонта. Для того чтобы выполнить посадку, надо высунуться в поток (встречный поток воздуха. — Прим. ред.). Но решалась боевая задача. Садился летчик, приспосабливался и каким-то образом защищал родину", — рассказал о впечатлениях от управления восстановленным самолетом заслуженный летчик-испытатель России, директор СибНИА Владимир Барсук. Советский истребитель И-16 Скоростной истребитель-моноплан И-16 был разработан в конструкторском бюро Николая Поликарпова. Первый полет состоялся 30 декабря 1933 года. Пилотировал машину легендарный испытатель авиационного завода № 39 Валерий Чкалов. Летные испытания показали, что советские конструкторы-авиастроители создали истребитель, превосходивший по своим характеристикам все отечественные и зарубежные машины такого класса. И-16 создавался как скоростной истребитель, в котором одновременно преследовалась цель достижения максимальной маневренности для ведения воздушного боя. Маленький, "как мушка", И-16 воплощал в себе идею быстроходного самолета, выполнявшего к тому же очень эффективно фигуры высшего пилотажа, и выгодно отличался от любых бипланов. В 1934 году истребитель И-16 был принят на вооружение ВВС Красной армии. Самолет выпускался в течение семи лет и имел более десяти модификаций, характеризовавшихся неуклонным возрастанием массы при тех же габаритных размерах, ростом мощностей двигателей и улучшением вооружения. Он обладал невероятной маневренностью, но был крайне сложен в управлении. Советские летчики ласково называли его "Ишачок", испанцы — "Моска" ("Муха"), японцы — "Абу" ("Овод"), а немцы — "Рата" ("Крыса"). Боевое крещение И-16 состоялось в 1936 году в Испании. Другим серьезным испытанием "Ишачка" стало небо Китая, где И-16 принял участие сразу в трех военных столкновениях. В 1939 году советские истребители успешно сразились в воздушных боях на Халхин-Голе на территории Монголии. Во время советско-финской войны И-16 принимал участие в боях 1939 года в небе над Польшей и в 1940 году над Финляндией. Несмотря на то что к 1941 году И-16 уже устарел, именно ему, самому массовому истребителю советских ВВС (составлял почти половину всего истребительного состава авиации РККА), пришлось вынести основную тяжесть воздушных боев начального периода Великой Отечественной войны. Он активно применялся на всех фронтах в первые годы войны. Самолет И-16 серийно выпускался с середины 1934 по 1942 год включительно заводами № 39 имени В. Р. Менжинского (Мос­ква); № 21 имени С. Орджоникидзе (Горький); № 153 имени В. П. Чкалова (Новосибирск) и № 458 (Ростов-на-Дону, а с 1942 года — в Баку). Всего было изготовле­но 10 292 самолета И-16 (вместе с учебно-тренировочными вариантами УТИ-4).

https://ria.ru/20240424/ostanki-1941976318.html

https://ria.ru/20231223/samolety-1917499177.html

https://ria.ru/20240425/samolet-1942324836.html

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Восстановленный советский истребитель И-16, участвовавший в боях ВОВ Единственный в России советский боевой истребитель И-16, участвовавший в боях Великой Отечественной войны и восстановленный к 79-годовщине Победы, поднялся в небо и примет участие в параде 9 мая в Новосибирске 2024-05-08T10:43 true PT0M53S

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Ольга Фомченкова

безопасность, новосибирск, россия, испания, владимир барсуков (кумарин), валерий чкалов, ркк "энергия", день победы — 2024