https://ria.ru/20240221/osvobozhdenie-1926906206.html

На грани возможного. Кто ковал оружие Великой Победы?

На грани возможного. Кто ковал оружие Великой Победы? - РИА Новости, 21.02.2024

На грани возможного. Кто ковал оружие Великой Победы?

Свыше 80% всех предприятий оборонной промышленности СССР оказались в зоне боевых действий или в прифронтовых районах в результате вероломного нападения... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T09:00

2024-02-21T09:00

2024-02-21T09:00

освобождение. путь к победе

общество

социальный навигатор

т-34

уралвагонзавод

ссср

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Свыше 80% всех предприятий оборонной промышленности СССР оказались в зоне боевых действий или в прифронтовых районах в результате вероломного нападения фашистской Германии летом 1941 года. Вглубь страны экстренно эвакуировали крупные промышленные предприятия и оборудование, на которых сразу же начинали выпуск всего необходимого для обороны.Лозунг "Все для фронта! Все для Победы!" стал главным для советских граждан всех возрастов. На кадрах фотохроники остались запечатленными лица и истории людей, которые, не жалея себя, трудились на благо Родины.

ссср

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

освобождение. путь к победе, фото, общество, социальный навигатор, т-34, уралвагонзавод, ссср