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На грани возможного. Кто ковал оружие Великой Победы? - РИА Новости, 21.02.2024
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09:00 21.02.2024
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На грани возможного. Кто ковал оружие Великой Победы?
На грани возможного. Кто ковал оружие Великой Победы? - РИА Новости, 21.02.2024
На грани возможного. Кто ковал оружие Великой Победы?
Свыше 80% всех предприятий оборонной промышленности СССР оказались в зоне боевых действий или в прифронтовых районах в результате вероломного нападения... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T09:00
2024-02-21T09:00
освобождение. путь к победе
общество
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Свыше 80% всех предприятий оборонной промышленности СССР оказались в зоне боевых действий или в прифронтовых районах в результате вероломного нападения фашистской Германии летом 1941 года. Вглубь страны экстренно эвакуировали крупные промышленные предприятия и оборудование, на которых сразу же начинали выпуск всего необходимого для обороны.Лозунг "Все для фронта! Все для Победы!" стал главным для советских граждан всех возрастов. На кадрах фотохроники остались запечатленными лица и истории людей, которые, не жалея себя, трудились на благо Родины.
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освобождение. путь к победе, фото, общество, социальный навигатор, т-34, уралвагонзавод, ссср
Освобождение. Путь к Победе, Общество, Социальный навигатор, Т-34, Уралвагонзавод, СССР

На грани возможного. Кто ковал оружие Великой Победы?

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Свыше 80% всех предприятий оборонной промышленности СССР оказались в зоне боевых действий или в прифронтовых районах в результате вероломного нападения фашистской Германии летом 1941 года. Вглубь страны экстренно эвакуировали крупные промышленные предприятия и оборудование, на которых сразу же начинали выпуск всего необходимого для обороны.
Лозунг "Все для фронта! Все для Победы!" стал главным для советских граждан всех возрастов. На кадрах фотохроники остались запечатленными лица и истории людей, которые, не жалея себя, трудились на благо Родины.
© РИА Новости / Всеволод Тарасевич | Перейти в медиабанк

Блокадный Ленинград. Ушедших на фронт мужчин на всех участках производств заменили женщины. В литейном цеху Н-ского завода.

Великая Отечественная война 1941 - 1945 гг.

Блокадный Ленинград. Ушедших на фронт мужчин на всех участках производств заменили женщины. В литейном цеху Н-ского завода.

© РИА Новости / Всеволод Тарасевич
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1 из 10
© РИА Новости / Александр Устинов | Перейти в медиабанк

Ремонт истребителей И-152 на одном из московских авиационных заводов. Москва, 1941 год.

Великая Отечественная война 1941-1945 гг.

Ремонт истребителей И-152 на одном из московских авиационных заводов. Москва, 1941 год.

© РИА Новости / Александр Устинов
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2 из 10
© РИА Новости / Яков Халип | Перейти в медиабанк

14-летний рабочий Саша на одном из оружейных заводов. Россия, 1942 год.

Великая Отечественная война 1941-1945 гг.

14-летний рабочий Саша на одном из оружейных заводов. Россия, 1942 год.

© РИА Новости / Яков Халип
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3 из 10
© РИА Новости / Александр Устинов | Перейти в медиабанк

Упаковка снарядов для фронта на машиностроительном заводе № 322 города Орск (ныне АО "Механический завод"). Оренбургская область, 1942 год.

Великая Отечественная война 1941-1945 гг.

Упаковка снарядов для фронта на машиностроительном заводе № 322 города Орск (ныне АО "Механический завод"). Оренбургская область, 1942 год.

© РИА Новости / Александр Устинов
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4 из 10
© РИА Новости / Яков Халип | Перейти в медиабанк

Учащаяся школы фабрично-заводского обучения (ФЗО) работает на оборону. ГПЗ-1 – Московский завод по изготовлению шарикоподшипников. Москва, 1942 год.

Великая Отечественная война 1941-1945 гг.

Учащаяся школы фабрично-заводского обучения (ФЗО) работает на оборону. ГПЗ-1 – Московский завод по изготовлению шарикоподшипников. Москва, 1942 год.

© РИА Новости / Яков Халип
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5 из 10
© РИА Новости / Иван Шагин | Перейти в медиабанк

Конвейерная сборка танков Т-34 на Уральском танковом заводе №183 (сейчас Уралвагонзавод) в Нижнем Тагиле.

Великая Отечественная война 1941-1945 гг.

Конвейерная сборка танков Т-34 на Уральском танковом заводе №183 (сейчас Уралвагонзавод) в Нижнем Тагиле.

© РИА Новости / Иван Шагин
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6 из 10
© РИА Новости / Анатолий Гаранин | Перейти в медиабанк

Подготовка к посевной в совхозе им. М.И.Калинина Мичуринского района Тамбовской области, 1943 год.

Великая Отечественная война 1941-1945 гг.

Подготовка к посевной в совхозе им. М.И.Калинина Мичуринского района Тамбовской области, 1943 год.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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7 из 10
© РИА Новости / Георгий Зельма | Перейти в медиабанк

Восстановление уничтоженных немецкой армией шахт Донбасса после освобождения. Донецкая область, 1944 год.

Великая Отечественная война 1941-1945 гг.

Восстановление уничтоженных немецкой армией шахт Донбасса после освобождения. Донецкая область, 1944 год.

© РИА Новости / Георгий Зельма
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8 из 10
© РИА Новости / Анатолий Гаранин | Перейти в медиабанк

Добыча угля на шахте "Тулауголь". Тульская область, 1944 год.

Великая Отечественная война 1941-1945 гг.

Добыча угля на шахте "Тулауголь". Тульская область, 1944 год.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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9 из 10
© РИА Новости / Роберт Диамент | Перейти в медиабанк

Моряки Северного флота принимают подводную лодку М-104 "Ярославский комсомолец", построенную на средства комсомольцев города Ярославля. Мурманская область, 23 февраля 1943 года.

Великая Отечественная война 1941-1945 гг.

Моряки Северного флота принимают подводную лодку М-104 "Ярославский комсомолец", построенную на средства комсомольцев города Ярославля. Мурманская область, 23 февраля 1943 года.

© РИА Новости / Роберт Диамент
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10 из 10
 
Освобождение. Путь к ПобедеОбществоСоциальный навигаторТ-34УралвагонзаводСССР
 
 
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