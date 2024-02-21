На грани возможного. Кто ковал оружие Великой Победы?

Блокадный Ленинград. Ушедших на фронт мужчин на всех участках производств заменили женщины. В литейном цеху Н-ского завода.
Блокадный Ленинград. Ушедших на фронт мужчин на всех участках производств заменили женщины. В литейном цеху Н-ского завода.
Ремонт истребителей И-152 на одном из московских авиационных заводов. Москва, 1941 год.
Ремонт истребителей И-152 на одном из московских авиационных заводов. Москва, 1941 год.
14-летний рабочий Саша на одном из оружейных заводов. Россия, 1942 год.
14-летний рабочий Саша на одном из оружейных заводов. Россия, 1942 год.
Упаковка снарядов для фронта на машиностроительном заводе № 322 города Орск (ныне АО "Механический завод"). Оренбургская область, 1942 год.
Упаковка снарядов для фронта на машиностроительном заводе № 322 города Орск (ныне АО "Механический завод"). Оренбургская область, 1942 год.
Учащаяся школы фабрично-заводского обучения (ФЗО) работает на оборону. ГПЗ-1 – Московский завод по изготовлению шарикоподшипников. Москва, 1942 год.
Учащаяся школы фабрично-заводского обучения (ФЗО) работает на оборону. ГПЗ-1 – Московский завод по изготовлению шарикоподшипников. Москва, 1942 год.
Конвейерная сборка танков Т-34 на Уральском танковом заводе №183 (сейчас Уралвагонзавод) в Нижнем Тагиле.
Конвейерная сборка танков Т-34 на Уральском танковом заводе №183 (сейчас Уралвагонзавод) в Нижнем Тагиле.
Подготовка к посевной в совхозе им. М.И.Калинина Мичуринского района Тамбовской области, 1943 год.
Подготовка к посевной в совхозе им. М.И.Калинина Мичуринского района Тамбовской области, 1943 год.
Восстановление уничтоженных немецкой армией шахт Донбасса после освобождения. Донецкая область, 1944 год.
Восстановление уничтоженных немецкой армией шахт Донбасса после освобождения. Донецкая область, 1944 год.
Добыча угля на шахте "Тулауголь". Тульская область, 1944 год.
Добыча угля на шахте "Тулауголь". Тульская область, 1944 год.
Моряки Северного флота принимают подводную лодку М-104 "Ярославский комсомолец", построенную на средства комсомольцев города Ярославля. Мурманская область, 23 февраля 1943 года.
Моряки Северного флота принимают подводную лодку М-104 "Ярославский комсомолец", построенную на средства комсомольцев города Ярославля. Мурманская область, 23 февраля 1943 года.