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Авиация уничтожила беспилотник противника - РИА Новости, 08.05.2024
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05:05 08.05.2024 (обновлено: 05:39 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/istrebitel-1944566334.html
Авиация уничтожила беспилотник противника
Авиация уничтожила беспилотник противника - РИА Новости, 08.05.2024
Авиация уничтожила беспилотник противника
Истребитель Су-30СМ Воздушно-космических сил России уничтожил беспилотник противника в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщили в Минобороны... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T05:05
2024-05-08T05:39
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
су-30см
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Истребитель Су-30СМ Воздушно-космических сил России уничтожил беспилотник противника в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщили в Минобороны РФ. "Экипаж многоцелевого истребителя Су-30СМ Воздушно-космических сил Российской Федерации во время выполнения полетного задания уничтожил БПЛА противника в зоне ответственности группировки войск "Восток", - говорится в сообщении. Отмечается, что лётчики также отработали патрулирование в заданном районе и прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике ВСУ. "По команде "воздух" выполнили взлет, выход в район цели. Поступила команда от центра управления о наведении на цель, опознали цель как "чужая". Выполнили поражение цели и осуществили противоракетный маневр. Благополучно вернулись домой", - приводит военное ведомство слова лётчика Дмитрия. Минобороны также опубликовало видеоролик, где показано, как лётчик обходит самолёт перед вылетом, забирается в машину и готовится к выполнению задания. Также демонстрируется движение истребителя по аэродрому, взлёт и выход в район нанесения удара. Кроме того, показано, как стартует закреплённая под крылом ракета.
https://ria.ru/20240508/ubitye-1944560201.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, су-30см, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Су-30СМ, Вооруженные силы РФ
Авиация уничтожила беспилотник противника

МО: Су-30СМ уничтожил БПЛА ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Восток"

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель Су-30СМ
Многоцелевой истребитель Су-30СМ - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Многоцелевой истребитель Су-30СМ . Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Истребитель Су-30СМ Воздушно-космических сил России уничтожил беспилотник противника в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщили в Минобороны РФ.
"Экипаж многоцелевого истребителя Су-30СМ Воздушно-космических сил Российской Федерации во время выполнения полетного задания уничтожил БПЛА противника в зоне ответственности группировки войск "Восток", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что лётчики также отработали патрулирование в заданном районе и прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике ВСУ.
"По команде "воздух" выполнили взлет, выход в район цели. Поступила команда от центра управления о наведении на цель, опознали цель как "чужая". Выполнили поражение цели и осуществили противоракетный маневр. Благополучно вернулись домой", - приводит военное ведомство слова лётчика Дмитрия.
Минобороны также опубликовало видеоролик, где показано, как лётчик обходит самолёт перед вылетом, забирается в машину и готовится к выполнению задания. Также демонстрируется движение истребителя по аэродрому, взлёт и выход в район нанесения удара. Кроме того, показано, как стартует закреплённая под крылом ракета.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныСу-30СМВооруженные силы РФ
 
 
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