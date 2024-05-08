Во Франции обеспокоены продвижением идей "Братьев-мусульман"* в Европе
Europe1: "Братья-мусульмане" продвигают салафитские идеи в среде еврочиновников
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европарламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европарламента в Брюсселе. Архивное фото
ПАРИЖ, 8 мая — РИА Новости. Исламистская организация "Братья-мусульмане"* продвигает салафитские идеи в среде еврочиновников, сообщила радиостанция Europe1 со ссылкой на французские спецслужбы.
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"Французская разведка обеспокоена проникновением "Братьев-мусульман"* в Брюссель (в институты ЕС - прим. ред.) через организации, которые заявляют о своей "независимости", - говорится в материале.
По словам источника в спецслужбах, конечной целью исламистов является создание всемирного халифата, ради чего "они плетут свою паутину, продвигая ее к сердцевине европейских институтов".
Как утверждает президент Форума европейских мусульманских молодежных и студенческих организаций Хания Шалаль, для пропаганды своих идей "Братья-мусульмане"* активно используют учителей, врачей, инженеров и даже выборных должностных лиц.
"Главная цель - культивировать антагонизм с крайне правыми. Но на самом деле "Братья-мусульмане"* приветствуют их продвижение во Франции, поскольку это позволяет им оправдать свою концепцию исламофобии, согласно которой Париж становится столицей расизма. Стратегия, которая начинает приносить свои плоды", - отмечает Europe1.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России