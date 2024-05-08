Рейтинг@Mail.ru
Во Франции обеспокоены продвижением идей "Братьев-мусульман"* в Европе - РИА Новости, 08.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:54 08.05.2024
https://ria.ru/20240508/islam-1944731636.html
Во Франции обеспокоены продвижением идей "Братьев-мусульман"* в Европе
Во Франции обеспокоены продвижением идей "Братьев-мусульман"* в Европе - РИА Новости, 08.05.2024
Во Франции обеспокоены продвижением идей "Братьев-мусульман"* в Европе
Исламистская организация "Братья-мусульмане"* продвигает салафитские идеи в среде еврочиновников, сообщила радиостанция Europe1 со ссылкой на французские... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T16:54
2024-05-08T16:54
в мире
россия
брюссель
франция
братья-мусульмане
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755615433_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_6978e95be5a9f98d5ea71025bcfe7b4f.jpg
ПАРИЖ, 8 мая — РИА Новости. Исламистская организация "Братья-мусульмане"* продвигает салафитские идеи в среде еврочиновников, сообщила радиостанция Europe1 со ссылкой на французские спецслужбы. "Французская разведка обеспокоена проникновением "Братьев-мусульман"* в Брюссель (в институты ЕС - прим. ред.) через организации, которые заявляют о своей "независимости", - говорится в материале.По словам источника в спецслужбах, конечной целью исламистов является создание всемирного халифата, ради чего "они плетут свою паутину, продвигая ее к сердцевине европейских институтов". Как утверждает президент Форума европейских мусульманских молодежных и студенческих организаций Хания Шалаль, для пропаганды своих идей "Братья-мусульмане"* активно используют учителей, врачей, инженеров и даже выборных должностных лиц. "Главная цель - культивировать антагонизм с крайне правыми. Но на самом деле "Братья-мусульмане"* приветствуют их продвижение во Франции, поскольку это позволяет им оправдать свою концепцию исламофобии, согласно которой Париж становится столицей расизма. Стратегия, которая начинает приносить свои плоды", - отмечает Europe1.* Террористическая организация, запрещенная на территории России
https://ria.ru/20240423/islam-1941810486.html
россия
брюссель
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755615433_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_e978289ca8b37da653d47a8702bbd27d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, брюссель, франция, братья-мусульмане, евросоюз
В мире, Россия, Брюссель, Франция, Братья-мусульмане, Евросоюз
Во Франции обеспокоены продвижением идей "Братьев-мусульман"* в Европе

Europe1: "Братья-мусульмане" продвигают салафитские идеи в среде еврочиновников

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европарламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европарламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европарламента в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 8 мая — РИА Новости. Исламистская организация "Братья-мусульмане"* продвигает салафитские идеи в среде еврочиновников, сообщила радиостанция Europe1 со ссылкой на французские спецслужбы.
«
"Французская разведка обеспокоена проникновением "Братьев-мусульман"* в Брюссель (в институты ЕС - прим. ред.) через организации, которые заявляют о своей "независимости", - говорится в материале.
По словам источника в спецслужбах, конечной целью исламистов является создание всемирного халифата, ради чего "они плетут свою паутину, продвигая ее к сердцевине европейских институтов".
Как утверждает президент Форума европейских мусульманских молодежных и студенческих организаций Хания Шалаль, для пропаганды своих идей "Братья-мусульмане"* активно используют учителей, врачей, инженеров и даже выборных должностных лиц.
"Главная цель - культивировать антагонизм с крайне правыми. Но на самом деле "Братья-мусульмане"* приветствуют их продвижение во Франции, поскольку это позволяет им оправдать свою концепцию исламофобии, согласно которой Париж становится столицей расизма. Стратегия, которая начинает приносить свои плоды", - отмечает Europe1.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
СМИ: в Германии школьники принимают ислам под давлением одноклассников
23 апреля, 16:35
 
В миреРоссияБрюссельФранцияБратья-мусульманеЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала