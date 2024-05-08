https://ria.ru/20240508/islam-1944731636.html

Во Франции обеспокоены продвижением идей "Братьев-мусульман"* в Европе

Во Франции обеспокоены продвижением идей "Братьев-мусульман"* в Европе - РИА Новости, 08.05.2024

Во Франции обеспокоены продвижением идей "Братьев-мусульман"* в Европе

Исламистская организация "Братья-мусульмане"* продвигает салафитские идеи в среде еврочиновников, сообщила радиостанция Europe1 со ссылкой на французские... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T16:54

2024-05-08T16:54

2024-05-08T16:54

в мире

россия

брюссель

франция

братья-мусульмане

евросоюз

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ПАРИЖ, 8 мая — РИА Новости. Исламистская организация "Братья-мусульмане"* продвигает салафитские идеи в среде еврочиновников, сообщила радиостанция Europe1 со ссылкой на французские спецслужбы. "Французская разведка обеспокоена проникновением "Братьев-мусульман"* в Брюссель (в институты ЕС - прим. ред.) через организации, которые заявляют о своей "независимости", - говорится в материале.По словам источника в спецслужбах, конечной целью исламистов является создание всемирного халифата, ради чего "они плетут свою паутину, продвигая ее к сердцевине европейских институтов". Как утверждает президент Форума европейских мусульманских молодежных и студенческих организаций Хания Шалаль, для пропаганды своих идей "Братья-мусульмане"* активно используют учителей, врачей, инженеров и даже выборных должностных лиц. "Главная цель - культивировать антагонизм с крайне правыми. Но на самом деле "Братья-мусульмане"* приветствуют их продвижение во Франции, поскольку это позволяет им оправдать свою концепцию исламофобии, согласно которой Париж становится столицей расизма. Стратегия, которая начинает приносить свои плоды", - отмечает Europe1.* Террористическая организация, запрещенная на территории России

https://ria.ru/20240423/islam-1941810486.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, брюссель, франция, братья-мусульмане, евросоюз