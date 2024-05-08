https://ria.ru/20240508/isaevich-1944606603.html

Исаевич: МСП готово принять участие в становлении экономики предложения

Исаевич: МСП готово принять участие в становлении экономики предложения - РИА Новости, 08.05.2024

Исаевич: МСП готово принять участие в становлении экономики предложения

Малый бизнес уже полноценный участник экономики, он готов и уже принимает активное участие в становлении экономики предложения, считает генеральный директор... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T12:30

2024-05-08T12:30

2024-05-08T14:33

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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Малый бизнес уже полноценный участник экономики, он готов и уже принимает активное участие в становлении экономики предложения, считает генеральный директор Корпорации МСП (КМСП) Александр Исаевич.Об этом он заявил в День национальных приоритетов "Эффективная и конкурентная экономика" на Международной выставке-форуме "Россия". Мероприятие посвящено перспективам развития различных сфер экономики, ключевым аспектам взаимодействия бизнеса и власти.По словам Исаевича, без учета госсектора каждый второй рубль в отраслях экономики предложения вносит именно малый и средний бизнес. В 2023 году доля кредитов МСП в общем объеме кредитования достигла 21%. Для сравнения – в 2020 году этот показатель составлял только 10%."При этом в количестве кредитов МСП выросли почти в два раза (на 72%) и по итогам 2023 года на них пришлось 92% всех выданных кредитов. Это говорит о том, что малый и средний бизнес стремится к развитию и масштабированию", – сообщил Исаевич, слова которого привели в пресс-службе КМСП.Он добавил, что за последние годы система предоставления кредитно-гарантийной поддержки государства была существенно упрощена и автоматизирована. В отраслях, которые вносят больший вклад в создание рабочих мест и формируют экономику предложения, господдержкой покрыт почти каждый третий кредит.Для этих отраслей действуют льготные программы кредитования и поручительства Национальной гарантийной системы. Гарантийная поддержка позволяет предпринимателям привлечь финансирование без достаточной залоговой массы. Тем самым государство разделяет риски с бизнесом и банками, обеспечивая МСП необходимыми ресурсами."Ключевая роль в развитии экономики предложения отводится высокопроизводительным отраслям, к которым относятся обработка, ИТ, малые технологические компании, туризм. Они ориентированы на обеспечение растущего внутреннего спроса. Поэтому на них важно сфокусировать наиболее ресурсоемкие меры поддержки", – подчеркнул он, добавив, что уже реализуются отраслевые программы льготного кредитования, направленные на инвестиционные цели.

https://ria.ru/20240507/ekonomika-1944232383.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, александр исаевич, корпорация мсп, твой бизнес – новости