https://ria.ru/20240508/ipoteka-1944542158.html

Мария Багреева: в I квартале 2024 года в Москве выдали три тысячи ИТ-ипотек

Мария Багреева: в I квартале 2024 года в Москве выдали три тысячи ИТ-ипотек - РИА Новости, 08.05.2024

Мария Багреева: в I квартале 2024 года в Москве выдали три тысячи ИТ-ипотек

Специалисты аккредитованных в Минцифры РФ столичных ИТ-компаний в I квартале текущего года получили свыше 3 тысяч льготных ипотек на общую сумму около 39,4... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T09:05

2024-05-08T09:05

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Специалисты аккредитованных в Минцифры РФ столичных ИТ-компаний в I квартале текущего года получили свыше 3 тысяч льготных ипотек на общую сумму около 39,4 миллиарда рублей, сообщила заместитель мэра Москвы, глава департамента экономической политики и развития Мария Багреева."Льготная ИТ-ипотека является одной из самых востребованных мер поддержки сферы информационных технологий. Москва остается лидером среди российских регионов по выдаче таких кредитов – на столицу приходится почти треть выданных в стране кредитов по этой программе и свыше 44% от их объема. При этом рост интереса московских специалистов к ИТ-ипотеке увеличивается. За первые три месяца этого года в Москве выдано втрое больше займов и по числу, и по объему, чем в том же периоде прошлого года. Рост превысил средние темпы по стране", – привели слова Багреевой в пресс-службе градостроительного комплекса Москвы.Она отметила и рост доли ипотеки для ИТ-специалистов среди выдаваемых льготных кредитов в целом по различным программам. Если в первом квартале 2023 года ее доля составляла 7% от числа и 10% от общей суммы выданных льготных кредитов, то за три месяца текущего года эти показатели выросли до около 20% и более 28%, соответственно.Как отметили в пресс-службе, льготную ИТ-ипотеку могут оформить специалисты в возрасте от 18 до 50 лет, работающие в аккредитованных Минцифры РФ ИТ-компаниях. Средняя зарплата заемщика из Москвы в течение трех последних месяцев должна составлять от 150 тысяч рублей до налогов. Максимальная сумма кредита для Москвы составляет 18 миллионов рублей, а при присоединении рыночной кредитной программы, сумму возможно увеличить до 30 миллионов рублей. Оформить льготный ИТ-кредит можно до конца 2024 года.

https://ria.ru/20240507/moskva-1944337316.html

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