https://ria.ru/20240508/gruziya-1944590568.html
СГБ: зарубежные страны финансируют провокации на акциях протеста в Грузии
СГБ: зарубежные страны финансируют провокации на акциях протеста в Грузии - РИА Новости, 08.05.2024
СГБ: зарубежные страны финансируют провокации на акциях протеста в Грузии
Провокации на протестах против закона об иноагентах в Грузии финансируются из-за рубежа, сообщило Sputnik Грузия со ссылкой на Службу госбезопасности. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T09:27
2024-05-08T09:27
2024-05-08T10:56
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украина
протесты в грузии против закона об иноагентах
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ТБИЛИСИ, 8 мая — РИА Новости. Провокации на протестах против закона об иноагентах в Грузии финансируются из-за рубежа, сообщило Sputnik Грузия со ссылкой на Службу госбезопасности."Зарубежные страны финансируют провокации на акциях протеста против закона об "иноагентах" в Грузии", — говорится в публикации.В ведомстве подчеркивают, что в преступных замыслах участвуют граждане страны, находящиеся за рубежом, в частности среди них есть воюющие на Украине, которые готовы приехать в Тбилиси.Кроме того, спецслужбы выяснили, что организаторы протестов планируют парализовать транспортные развязки и блокировать правительственные здания и стратегические объекты. Активистам поручают приносить горючие вещества, камни и железные дубинки для нападения на силовиков."Организаторам акций желательно, чтобы протесты привели к человеческим жертвам, ведь это, по их мнению, повысит протестный заряд и радикализм", — указали в СГБ.В ведомстве призвали участников протестов не идти на провокации, а правоохранительные органы — принять незамедлительные меры, чтобы исключить беспорядки и гражданский конфликт.Закон об иноагентах в ГрузииПарламент Грузии в марте 2023 года принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах. После этого в столице страны начались массовые митинги, которые полиции пришлось разгонять с применением слезоточивого газа и водометов. Позднее власти отозвали документ.Третьего апреля правящая партия "Грузинская мечта" вновь внесла на рассмотрение спорный законопроект под названием "О прозрачности иностранного влияния". Там пояснили, что теперь вместо термина "агент иностранного влияния" в тексте используется формулировка "организация, проводящая интересы иностранной силы", остальное содержание осталось прежним.Инициатива предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых, в частности более 20 процентов, поступают из-за границы. Кроме того, все организации, проводящие "интересы иностранных сил", должны быть зарегистрированы в государственном реестре. Парламент республики 1 мая принял законопроект во втором чтении. В Тбилиси проходят акции протестов с требованием отозвать документ.Оппоненты этого проекта называют его аналогом российского закона из-за введения в законодательство понятия иноагента по примеру России. Несмотря на то что в США много лет действует закон о регистрации иностранных агентов, оппоненты утверждают, что фундаментальное отличие между американским и грузинским законом — в том, что целью закона США был контроль над деятельностью врагов, а закон Грузии направлен против друзей страны. Власти Грузии утверждают, что закон полностью соответствует всем основным правовым принципам и служит единственной цели — ежегодному раскрытию финансов неправительственных организаций и соответствующих СМИ.
https://ria.ru/20240503/gruziya-1943602252.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия, украина, протесты в грузии против закона об иноагентах
В мире, Грузия, Украина, Протесты в Грузии против закона об иноагентах
СГБ: зарубежные страны финансируют провокации на акциях протеста в Грузии
СГБ: зарубежные страны финансируют протесты против закона об иноагентах в Грузии
ТБИЛИСИ, 8 мая — РИА Новости.
Провокации на протестах против закона об иноагентах в Грузии финансируются из-за рубежа, сообщило Sputnik Грузия
со ссылкой на Службу госбезопасности.
"Зарубежные страны финансируют провокации на акциях протеста против закона об "иноагентах" в Грузии", — говорится в публикации.
В ведомстве подчеркивают, что в преступных замыслах участвуют граждане страны, находящиеся за рубежом, в частности среди них есть воюющие на Украине
, которые готовы приехать в Тбилиси
.
Кроме того, спецслужбы выяснили, что организаторы протестов планируют парализовать транспортные развязки и блокировать правительственные здания и стратегические объекты. Активистам поручают приносить горючие вещества, камни и железные дубинки для нападения на силовиков.
"Организаторам акций желательно, чтобы протесты привели к человеческим жертвам, ведь это, по их мнению, повысит протестный заряд и радикализм", — указали в СГБ.
В ведомстве призвали участников протестов не идти на провокации, а правоохранительные органы — принять незамедлительные меры, чтобы исключить беспорядки и гражданский конфликт.
Закон об иноагентах в Грузии
Парламент Грузии в марте 2023 года принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах. После этого в столице страны начались массовые митинги, которые полиции пришлось разгонять с применением слезоточивого газа и водометов. Позднее власти отозвали документ.
Третьего апреля правящая партия "Грузинская мечта" вновь внесла на рассмотрение спорный законопроект под названием "О прозрачности иностранного влияния". Там пояснили, что теперь вместо термина "агент иностранного влияния" в тексте используется формулировка "организация, проводящая интересы иностранной силы", остальное содержание осталось прежним.
Инициатива предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых, в частности более 20 процентов, поступают из-за границы. Кроме того, все организации, проводящие "интересы иностранных сил", должны быть зарегистрированы в государственном реестре. Парламент республики 1 мая принял законопроект во втором чтении.
В Тбилиси проходят акции протестов с требованием отозвать документ.
Оппоненты этого проекта называют его аналогом российского закона из-за введения в законодательство понятия иноагента по примеру России
. Несмотря на то что в США
много лет действует закон о регистрации иностранных агентов, оппоненты утверждают, что фундаментальное отличие между американским и грузинским законом — в том, что целью закона США был контроль над деятельностью врагов, а закон Грузии направлен против друзей страны. Власти Грузии утверждают, что закон полностью соответствует всем основным правовым принципам и служит единственной цели — ежегодному раскрытию финансов неправительственных организаций и соответствующих СМИ.