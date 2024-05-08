https://ria.ru/20240508/gruziya-1944590568.html

СГБ: зарубежные страны финансируют провокации на акциях протеста в Грузии

СГБ: зарубежные страны финансируют провокации на акциях протеста в Грузии - РИА Новости, 08.05.2024

СГБ: зарубежные страны финансируют провокации на акциях протеста в Грузии

Провокации на протестах против закона об иноагентах в Грузии финансируются из-за рубежа, сообщило Sputnik Грузия со ссылкой на Службу госбезопасности. РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T09:27

2024-05-08T09:27

2024-05-08T10:56

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протесты в грузии против закона об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 8 мая — РИА Новости. Провокации на протестах против закона об иноагентах в Грузии финансируются из-за рубежа, сообщило Sputnik Грузия со ссылкой на Службу госбезопасности."Зарубежные страны финансируют провокации на акциях протеста против закона об "иноагентах" в Грузии", — говорится в публикации.В ведомстве подчеркивают, что в преступных замыслах участвуют граждане страны, находящиеся за рубежом, в частности среди них есть воюющие на Украине, которые готовы приехать в Тбилиси.Кроме того, спецслужбы выяснили, что организаторы протестов планируют парализовать транспортные развязки и блокировать правительственные здания и стратегические объекты. Активистам поручают приносить горючие вещества, камни и железные дубинки для нападения на силовиков."Организаторам акций желательно, чтобы протесты привели к человеческим жертвам, ведь это, по их мнению, повысит протестный заряд и радикализм", — указали в СГБ.В ведомстве призвали участников протестов не идти на провокации, а правоохранительные органы — принять незамедлительные меры, чтобы исключить беспорядки и гражданский конфликт.Закон об иноагентах в ГрузииПарламент Грузии в марте 2023 года принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах. После этого в столице страны начались массовые митинги, которые полиции пришлось разгонять с применением слезоточивого газа и водометов. Позднее власти отозвали документ.Третьего апреля правящая партия "Грузинская мечта" вновь внесла на рассмотрение спорный законопроект под названием "О прозрачности иностранного влияния". Там пояснили, что теперь вместо термина "агент иностранного влияния" в тексте используется формулировка "организация, проводящая интересы иностранной силы", остальное содержание осталось прежним.Инициатива предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых, в частности более 20 процентов, поступают из-за границы. Кроме того, все организации, проводящие "интересы иностранных сил", должны быть зарегистрированы в государственном реестре. Парламент республики 1 мая принял законопроект во втором чтении. В Тбилиси проходят акции протестов с требованием отозвать документ.Оппоненты этого проекта называют его аналогом российского закона из-за введения в законодательство понятия иноагента по примеру России. Несмотря на то что в США много лет действует закон о регистрации иностранных агентов, оппоненты утверждают, что фундаментальное отличие между американским и грузинским законом — в том, что целью закона США был контроль над деятельностью врагов, а закон Грузии направлен против друзей страны. Власти Грузии утверждают, что закон полностью соответствует всем основным правовым принципам и служит единственной цели — ежегодному раскрытию финансов неправительственных организаций и соответствующих СМИ.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, грузия, украина, протесты в грузии против закона об иноагентах