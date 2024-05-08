https://ria.ru/20240508/gorsovet-1944829699.html

Депутаты "Слуги народа" покинули горсовет во время награждения Залужного

Депутаты "Слуги народа" покинули горсовет во время награждения Залужного - РИА Новости, 08.05.2024

Депутаты "Слуги народа" покинули горсовет во время награждения Залужного

Депутаты из партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в полом составе покинули зал городского совета Киева во время голосования о присвоении титула "почетного... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T23:35

2024-05-08T23:35

2024-05-08T23:35

специальная военная операция на украине

киев

великобритания

владимир зеленский

валерий залужный

александр сырский

вооруженные силы украины

мид украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/10/1916196869_0:217:3072:1945_1920x0_80_0_0_cc9f231a615dddf02acea6d4583789f8.jpg

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Депутаты из партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в полом составе покинули зал городского совета Киева во время голосования о присвоении титула "почетного гражданина города" бывшему главкому ВСУ Валерию Залужному, сообщило украинское издание "Страна". Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил о присвоении титула почетного гражданина украинской столицы бывшему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, провалившему летом 2023 года так называемое "контрнаступление" и отправленному в отставку со своего поста. "Депутаты фракции "Слуга народа" в Киевсовете в полном составе покинули сессионный зал во время голосования за присвоение звания "Почетный гражданин Киева" бывшему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и поэтессе Лине Костенко", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". Владимир Зеленский 8 февраля объявил о назначении Александра Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Залужного. До этого Сырский командовал сухопутными войсками ВСУ. Ряд украинских и западных СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. МИД Украины 7 марта сообщил о согласовании кандидатуры Залужного на должность украинского посла в Великобритании.

https://ria.ru/20240506/rossiya-1944003472.html

https://ria.ru/20240307/zaluzhnyy-1931832333.html

киев

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

киев, великобритания, владимир зеленский, валерий залужный, александр сырский, вооруженные силы украины, мид украины, в мире