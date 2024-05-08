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Депутаты "Слуги народа" покинули горсовет во время награждения Залужного
Депутаты "Слуги народа" покинули горсовет во время награждения Залужного - РИА Новости, 08.05.2024
Депутаты "Слуги народа" покинули горсовет во время награждения Залужного
Депутаты из партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в полом составе покинули зал городского совета Киева во время голосования о присвоении титула "почетного... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T23:35
2024-05-08T23:35
2024-05-08T23:35
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Депутаты из партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в полом составе покинули зал городского совета Киева во время голосования о присвоении титула "почетного гражданина города" бывшему главкому ВСУ Валерию Залужному, сообщило украинское издание "Страна". Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил о присвоении титула почетного гражданина украинской столицы бывшему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, провалившему летом 2023 года так называемое "контрнаступление" и отправленному в отставку со своего поста. "Депутаты фракции "Слуга народа" в Киевсовете в полном составе покинули сессионный зал во время голосования за присвоение звания "Почетный гражданин Киева" бывшему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и поэтессе Лине Костенко", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". Владимир Зеленский 8 февраля объявил о назначении Александра Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Залужного. До этого Сырский командовал сухопутными войсками ВСУ. Ряд украинских и западных СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. МИД Украины 7 марта сообщил о согласовании кандидатуры Залужного на должность украинского посла в Великобритании.
https://ria.ru/20240506/rossiya-1944003472.html
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киев, великобритания, владимир зеленский, валерий залужный, александр сырский, вооруженные силы украины, мид украины, в мире
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Депутаты "Слуги народа" покинули горсовет во время награждения Залужного
Депутаты "Слуги народа" вышли из горсовета Киева во время награждения Залужного