https://ria.ru/20240508/gorlovka-1944713629.html
Число пострадавших при украинском обстреле Горловки увеличилось до трех
Число пострадавших при украинском обстреле Горловки увеличилось до трех - РИА Новости, 08.05.2024
Число пострадавших при украинском обстреле Горловки увеличилось до трех
Число пострадавших мирных жителей в среду от украинского обстрела Горловки в ДНР увеличилось до трех, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в своем... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T16:20
2024-05-08T16:20
2024-05-08T16:20
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
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иван приходько
происшествия
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 8 мая – РИА Новости. Число пострадавших мирных жителей в среду от украинского обстрела Горловки в ДНР увеличилось до трех, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале. "Трое раненых мирных горловчан в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины на данный момент", - написал мэр. Ранее он сообщал о двух пострадавших. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины уточнило, что среди пострадавших - девушка 2004 года рождения, пожилая женщина 1948 года рождения и парень 2001 года рождения, они ранены на улице Готвальда в Центрально-Городском районе города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Число пострадавших при украинском обстреле Горловки увеличилось до трех
Мэр Приходько: число пострадавших при обстреле ВСУ Горловки увеличилось до трех