https://ria.ru/20240508/gorlovka-1944713629.html

Число пострадавших при украинском обстреле Горловки увеличилось до трех

Число пострадавших при украинском обстреле Горловки увеличилось до трех - РИА Новости, 08.05.2024

Число пострадавших при украинском обстреле Горловки увеличилось до трех

Число пострадавших мирных жителей в среду от украинского обстрела Горловки в ДНР увеличилось до трех, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в своем... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T16:20

2024-05-08T16:20

2024-05-08T16:20

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

украина

иван приходько

происшествия

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 8 мая – РИА Новости. Число пострадавших мирных жителей в среду от украинского обстрела Горловки в ДНР увеличилось до трех, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале. "Трое раненых мирных горловчан в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины на данный момент", - написал мэр. Ранее он сообщал о двух пострадавших. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины уточнило, что среди пострадавших - девушка 2004 года рождения, пожилая женщина 1948 года рождения и парень 2001 года рождения, они ранены на улице Готвальда в Центрально-Городском районе города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, происшествия, вооруженные силы украины