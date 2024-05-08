https://ria.ru/20240508/gorlovka-1944570719.html
ВСУ обстреляли Горловку
ВСУ обстреляли Горловку - РИА Новости, 08.05.2024
ВСУ обстреляли Горловку
Украинские войска в 06.10 (совпадает с мск) выпустили десять ракет из РСЗО по Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T06:42
2024-05-08T06:42
2024-05-08T06:43
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Украинские войска в 06.10 (совпадает с мск) выпустили десять ракет из РСЗО по Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) "После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 06.10 - населенный пункт Леонидовка - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено десять ракет из РСЗО", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Тип РСЗО не уточняется. О последствиях на данный момент не сообщается. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240502/ukraina-1943338000.html
https://ria.ru/20240508/razvedchiki-1944570139.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, донецкая народная республика, донецк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Происшествия