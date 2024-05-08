https://ria.ru/20240508/gorlovka-1944570719.html

ВСУ обстреляли Горловку

ВСУ обстреляли Горловку - РИА Новости, 08.05.2024

ВСУ обстреляли Горловку

Украинские войска в 06.10 (совпадает с мск) выпустили десять ракет из РСЗО по Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T06:42

2024-05-08T06:42

2024-05-08T06:43

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

донецк

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875631184_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_11404abf6dd90f92d9c90bb67c365899.jpg

ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Украинские войска в 06.10 (совпадает с мск) выпустили десять ракет из РСЗО по Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) "После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 06.10 - населенный пункт Леонидовка - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено десять ракет из РСЗО", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Тип РСЗО не уточняется. О последствиях на данный момент не сообщается. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240502/ukraina-1943338000.html

https://ria.ru/20240508/razvedchiki-1944570139.html

горловка

донецкая народная республика

донецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

горловка, донецкая народная республика, донецк, происшествия