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В ФРГ прокомментировали запрет показа флага СССР на советских мемориалах - РИА Новости, 08.05.2024
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17:04 08.05.2024
https://ria.ru/20240508/germaniya-1944736722.html
В ФРГ прокомментировали запрет показа флага СССР на советских мемориалах
В ФРГ прокомментировали запрет показа флага СССР на советских мемориалах - РИА Новости, 08.05.2024
В ФРГ прокомментировали запрет показа флага СССР на советских мемориалах
Запрет ношения и показа флага воинов-освободителей на территории советских мемориалов равнозначен принятию стороны фашизма, заявил в адресованном министру... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T17:04
2024-05-08T17:04
в мире
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ссср
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вторая мировая война (1939-1945)
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БЕРЛИН, 8 мая — РИА Новости. Запрет ношения и показа флага воинов-освободителей на территории советских мемориалов равнозначен принятию стороны фашизма, заявил в адресованном министру внутренних дел в правительстве земли Берлин письме Герхард Ланггут, сын антифашистов и родственник основателя Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Фердинанда Лассаля. Его письмо цитирует Berliner Zeitung."Согласно общему распоряжению, в день освобождения от немецкого фашизма под угрозой наказания запрещается показывать флаг победителя в битве с немецким фашизмом – СССР. Но тот, кто запрещает флаг победителя, становится на сторону проигравшего, то есть гитлеровского фашизма", - говорится в письме Ланггута министру Ирис Шпрангер (СДПГ). Ланггут, которому Лассаль приходится двоюродным прапрапрапрадедом, считает, что данный запрет противоречит конституции ФРГ и присяге Шпрангер и правоохранителей земли. "Советская песня "Священная война" также явно направлена на борьбу с фашизмом и поэтому не должна быть запрещена. Добейтесь немедленной отмены этого бесславного общего указа", - подчеркнул Ланггут. Ранее стало известно, что полиция Берлина в очередной раз запретила в годовщину победы над гитлеровской Германией 8 и 9 мая приносить на советские мемориалы в Берлине и близ него советскую и российскую символику, георгиевские ленточки, а также носить военную униформу, петь и проигрывать военные марши и песни. Также запрещена демонстрация символов "Z" и "V".
https://ria.ru/20240421/natsizm-1941255577.html
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берлин (город)
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в мире, берлин (город), германия, ссср, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), день победы — 2024
В мире, Берлин (город), Германия, СССР, Великая Отечественная война (1941-1945), Вторая мировая война (1939-1945), День Победы — 2024
В ФРГ прокомментировали запрет показа флага СССР на советских мемориалах

Ланггут: запрет показа флага СССР в День Победы равнозначен принятию фашизма

© AP Photo / Markus SchreiberПосетители у памятника советскому солдату в Трептов-парке в Берлине
Посетители у памятника советскому солдату в Трептов-парке в Берлине - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Посетители у памятника советскому солдату в Трептов-парке в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 8 мая — РИА Новости. Запрет ношения и показа флага воинов-освободителей на территории советских мемориалов равнозначен принятию стороны фашизма, заявил в адресованном министру внутренних дел в правительстве земли Берлин письме Герхард Ланггут, сын антифашистов и родственник основателя Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Фердинанда Лассаля. Его письмо цитирует Berliner Zeitung.
"Согласно общему распоряжению, в день освобождения от немецкого фашизма под угрозой наказания запрещается показывать флаг победителя в битве с немецким фашизмом – СССР. Но тот, кто запрещает флаг победителя, становится на сторону проигравшего, то есть гитлеровского фашизма", - говорится в письме Ланггута министру Ирис Шпрангер (СДПГ).
Изображение сгенерировано ИИ
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Ланггут, которому Лассаль приходится двоюродным прапрапрапрадедом, считает, что данный запрет противоречит конституции ФРГ и присяге Шпрангер и правоохранителей земли.
«
"Советская песня "Священная война" также явно направлена на борьбу с фашизмом и поэтому не должна быть запрещена. Добейтесь немедленной отмены этого бесславного общего указа", - подчеркнул Ланггут.
Ранее стало известно, что полиция Берлина в очередной раз запретила в годовщину победы над гитлеровской Германией 8 и 9 мая приносить на советские мемориалы в Берлине и близ него советскую и российскую символику, георгиевские ленточки, а также носить военную униформу, петь и проигрывать военные марши и песни. Также запрещена демонстрация символов "Z" и "V".
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