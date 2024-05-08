В ФРГ прокомментировали запрет показа флага СССР на советских мемориалах
Ланггут: запрет показа флага СССР в День Победы равнозначен принятию фашизма
© AP Photo / Markus SchreiberПосетители у памятника советскому солдату в Трептов-парке в Берлине
© AP Photo / Markus Schreiber
Посетители у памятника советскому солдату в Трептов-парке в Берлине. Архивное фото
БЕРЛИН, 8 мая — РИА Новости. Запрет ношения и показа флага воинов-освободителей на территории советских мемориалов равнозначен принятию стороны фашизма, заявил в адресованном министру внутренних дел в правительстве земли Берлин письме Герхард Ланггут, сын антифашистов и родственник основателя Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Фердинанда Лассаля. Его письмо цитирует Berliner Zeitung.
"Согласно общему распоряжению, в день освобождения от немецкого фашизма под угрозой наказания запрещается показывать флаг победителя в битве с немецким фашизмом – СССР. Но тот, кто запрещает флаг победителя, становится на сторону проигравшего, то есть гитлеровского фашизма", - говорится в письме Ланггута министру Ирис Шпрангер (СДПГ).
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Ланггут, которому Лассаль приходится двоюродным прапрапрапрадедом, считает, что данный запрет противоречит конституции ФРГ и присяге Шпрангер и правоохранителей земли.
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"Советская песня "Священная война" также явно направлена на борьбу с фашизмом и поэтому не должна быть запрещена. Добейтесь немедленной отмены этого бесславного общего указа", - подчеркнул Ланггут.
Ранее стало известно, что полиция Берлина в очередной раз запретила в годовщину победы над гитлеровской Германией 8 и 9 мая приносить на советские мемориалы в Берлине и близ него советскую и российскую символику, георгиевские ленточки, а также носить военную униформу, петь и проигрывать военные марши и песни. Также запрещена демонстрация символов "Z" и "V".
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