https://ria.ru/20240508/germaniya-1944736722.html

В ФРГ прокомментировали запрет показа флага СССР на советских мемориалах

В ФРГ прокомментировали запрет показа флага СССР на советских мемориалах - РИА Новости, 08.05.2024

В ФРГ прокомментировали запрет показа флага СССР на советских мемориалах

Запрет ношения и показа флага воинов-освободителей на территории советских мемориалов равнозначен принятию стороны фашизма, заявил в адресованном министру... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T17:04

2024-05-08T17:04

2024-05-08T17:04

в мире

берлин (город)

германия

ссср

великая отечественная война (1941-1945)

вторая мировая война (1939-1945)

день победы — 2024

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БЕРЛИН, 8 мая — РИА Новости. Запрет ношения и показа флага воинов-освободителей на территории советских мемориалов равнозначен принятию стороны фашизма, заявил в адресованном министру внутренних дел в правительстве земли Берлин письме Герхард Ланггут, сын антифашистов и родственник основателя Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Фердинанда Лассаля. Его письмо цитирует Berliner Zeitung."Согласно общему распоряжению, в день освобождения от немецкого фашизма под угрозой наказания запрещается показывать флаг победителя в битве с немецким фашизмом – СССР. Но тот, кто запрещает флаг победителя, становится на сторону проигравшего, то есть гитлеровского фашизма", - говорится в письме Ланггута министру Ирис Шпрангер (СДПГ). Ланггут, которому Лассаль приходится двоюродным прапрапрапрадедом, считает, что данный запрет противоречит конституции ФРГ и присяге Шпрангер и правоохранителей земли. "Советская песня "Священная война" также явно направлена на борьбу с фашизмом и поэтому не должна быть запрещена. Добейтесь немедленной отмены этого бесславного общего указа", - подчеркнул Ланггут. Ранее стало известно, что полиция Берлина в очередной раз запретила в годовщину победы над гитлеровской Германией 8 и 9 мая приносить на советские мемориалы в Берлине и близ него советскую и российскую символику, георгиевские ленточки, а также носить военную униформу, петь и проигрывать военные марши и песни. Также запрещена демонстрация символов "Z" и "V".

https://ria.ru/20240421/natsizm-1941255577.html

https://ria.ru/20240508/zapad-1944516077.html

берлин (город)

германия

ссср

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, берлин (город), германия, ссср, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), день победы — 2024