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Где не ждали. Украинский генерал испугался опасного маневра России
Где не ждали. Украинский генерал испугался опасного маневра России - РИА Новости, 08.05.2024
Где не ждали. Украинский генерал испугался опасного маневра России
Россия имеет достаточно войск для наступления на города Сумы и Харьков, чтобы оттянуть ВСУ с основных зон боевых действий, заявил отставной украинский генерал... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T18:44
2024-05-08T18:44
2024-05-08T18:44
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Россия имеет достаточно войск для наступления на города Сумы и Харьков, чтобы оттянуть ВСУ с основных зон боевых действий, заявил отставной украинский генерал Сергей Кривонос в эфире телеканала "Эспрессо"."Это может дать возможность ведения приграничных боев с целью оттягивания наших сил и средств от российско-украинского фронта. И это они делают достаточно эффективно", — отметил он.По словам генерала, на всех остальных участках фронта ситуация для украинской армии очень сложная из-за превосходства России в количестве артиллерии, личного состава и ее господства в воздухе.Ранее главком ВСУ Александр Сырский пожаловался на непростое положение украинских войск на передовой. По его словам, Россия обладает значительным преимуществом и активно атакует по всей линии соприкосновения, что приводит к тактическим успехам.
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Где не ждали. Украинский генерал испугался опасного маневра России
Генерал Кривонос: Россия может начать бои с севера, чтобы оттянуть ВСУ