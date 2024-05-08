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Где не ждали. Украинский генерал испугался опасного маневра России - РИА Новости, 08.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:44 08.05.2024
https://ria.ru/20240508/general-1944773154.html
Где не ждали. Украинский генерал испугался опасного маневра России
Где не ждали. Украинский генерал испугался опасного маневра России - РИА Новости, 08.05.2024
Где не ждали. Украинский генерал испугался опасного маневра России
Россия имеет достаточно войск для наступления на города Сумы и Харьков, чтобы оттянуть ВСУ с основных зон боевых действий, заявил отставной украинский генерал... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T18:44
2024-05-08T18:44
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сергей кривонос
вооруженные силы украины
александр сырский
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Россия имеет достаточно войск для наступления на города Сумы и Харьков, чтобы оттянуть ВСУ с основных зон боевых действий, заявил отставной украинский генерал Сергей Кривонос в эфире телеканала "Эспрессо"."Это может дать возможность ведения приграничных боев с целью оттягивания наших сил и средств от российско-украинского фронта. И это они делают достаточно эффективно", — отметил он.По словам генерала, на всех остальных участках фронта ситуация для украинской армии очень сложная из-за превосходства России в количестве артиллерии, личного состава и ее господства в воздухе.Ранее главком ВСУ Александр Сырский пожаловался на непростое положение украинских войск на передовой. По его словам, Россия обладает значительным преимуществом и активно атакует по всей линии соприкосновения, что приводит к тактическим успехам.
https://ria.ru/20240508/kiev-1944707550.html
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в мире, украина, россия, сергей кривонос, вооруженные силы украины, александр сырский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Сергей Кривонос, Вооруженные силы Украины, Александр Сырский
Где не ждали. Украинский генерал испугался опасного маневра России

Генерал Кривонос: Россия может начать бои с севера, чтобы оттянуть ВСУ

CC BY 4.0 / Адміністрація Президента України / Генерал Сергей Кривонос
Генерал Сергей Кривонос - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
CC BY 4.0 / Адміністрація Президента України /
Генерал Сергей Кривонос. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Россия имеет достаточно войск для наступления на города Сумы и Харьков, чтобы оттянуть ВСУ с основных зон боевых действий, заявил отставной украинский генерал Сергей Кривонос в эфире телеканала "Эспрессо".
"Это может дать возможность ведения приграничных боев с целью оттягивания наших сил и средств от российско-украинского фронта. И это они делают достаточно эффективно", — отметил он.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
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Вчера, 16:01
По словам генерала, на всех остальных участках фронта ситуация для украинской армии очень сложная из-за превосходства России в количестве артиллерии, личного состава и ее господства в воздухе.
Ранее главком ВСУ Александр Сырский пожаловался на непростое положение украинских войск на передовой. По его словам, Россия обладает значительным преимуществом и активно атакует по всей линии соприкосновения, что приводит к тактическим успехам.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСергей КривоносВооруженные силы УкраиныАлександр Сырский
 
 
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