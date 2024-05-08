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Более 15 тысяч детей погибли с начала израильской операции, заявили в Газе - РИА Новости, 08.05.2024
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23:44 08.05.2024 (обновлено: 23:45 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/gaza-1944830495.html
Более 15 тысяч детей погибли с начала израильской операции, заявили в Газе
Более 15 тысяч детей погибли с начала израильской операции, заявили в Газе - РИА Новости, 08.05.2024
Более 15 тысяч детей погибли с начала израильской операции, заявили в Газе
Более 15 тысяч детей погибли в секторе Газа с начала израильской военной операции в этом палестинском анклаве 7 октября минувшего года, сообщили власти сектора. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T23:44
2024-05-08T23:45
в мире
израиль
рафах (провинция)
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТУНИС, 8 мая - РИА Новости. Более 15 тысяч детей погибли в секторе Газа с начала израильской военной операции в этом палестинском анклаве 7 октября минувшего года, сообщили власти сектора. "Погибли (в секторе Газа) 15 002 ребенка… Семнадцать тысяч детей живут без родителей или одного из родителей", - говорится в распространенном отчете пресс-службы властей анклава. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 78 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. Во вторник армия Израиля сообщила, что начала точечную операцию в восточном районе Рафаха, сам город считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240508/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240508/rafakh-1944621179.html
https://ria.ru/20240414/izrail-1940005557.html
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в мире, израиль, рафах (провинция), хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Рафах (провинция), ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Более 15 тысяч детей погибли с начала израильской операции, заявили в Газе

Власти сектора Газа: с начала операции Израиля погибли более 15 тысяч детей

© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа
Читать ria.ru в
ТУНИС, 8 мая - РИА Новости. Более 15 тысяч детей погибли в секторе Газа с начала израильской военной операции в этом палестинском анклаве 7 октября минувшего года, сообщили власти сектора.
"Погибли (в секторе Газа) 15 002 ребенка… Семнадцать тысяч детей живут без родителей или одного из родителей", - говорится в распространенном отчете пресс-службы властей анклава.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 78 тысяч.
Дым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
Захарова прокомментировала операцию Израиля в Рафахе
Вчера, 11:38
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. Во вторник армия Израиля сообщила, что начала точечную операцию в восточном районе Рафаха, сам город считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
ЦАХАЛ намерен призвать около двух резервных бригад в сектор Газа
14 апреля, 19:36
 
В миреИзраильРафах (провинция)ХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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