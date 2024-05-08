Рейтинг@Mail.ru
В Эстонии задержали трех человек, размахивавших флагом России - РИА Новости, 08.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:41 08.05.2024
https://ria.ru/20240508/flag-1944753829.html
В Эстонии задержали трех человек, размахивавших флагом России
В Эстонии задержали трех человек, размахивавших флагом России - РИА Новости, 08.05.2024
В Эстонии задержали трех человек, размахивавших флагом России
Эстонская полиция возбудила производство в отношении трех лиц, которые, проезжая в автомобиле по городу Пярну, размахивали из окна флагом Российской Федерации,... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T17:41
2024-05-08T17:41
в мире
россия
эстония
ссср
день победы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587329635_0:254:2957:1917_1920x0_80_0_0_fd780868bcbd2cfc38abe0a2662e1fa8.jpg
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Эстонская полиция возбудила производство в отношении трех лиц, которые, проезжая в автомобиле по городу Пярну, размахивали из окна флагом Российской Федерации, двоих из них уже оштрафовали, сообщает в среду портал государственного телерадиовещания ERR. "Полиция возбудила производство по делу о проступке по статье Пенитенциарного кодекса о поддержке и оправдании международных преступлений, за который может быть назначен денежный штраф в размере до 1200 евро или арест", - сообщает портал. Отмечается, что инцидент произошёл 24 апреля. Полиция начала производство в отношении 49-летнего мужчины, сидевшего за рулём, и двух пассажиров: 54-летнего мужчины и 36-летней женщины. Сообщается, что двум обвиняемых уже назначен денежный штраф, в отношении еще одного человека производство пока продолжается. Накануне в Эстонии напомнили о запрете в преддверии Дня Победы 9 мая публичных собраний, шествий и выражения поддержки России, а также демонстрации связанной с РФ и СССР символики. Организация запрещенного публичного собрания будет наказываться денежным штрафом или тюремным заключением сроком до одного года. Парламент Эстонии в прошлом году принял закон о запрете использования "враждебной символики". Закон предусматривает наказание за публичную демонстрацию символов, связанных с поддержкой или оправданием якобы актов агрессии, геноцида, преступления против человечества или военного преступления. Наказание может назначаться в виде денежного штрафа до 1,2 тысячи евро или ареста. В случае юридических лиц штраф может составить до 32 тысяч евро. В законе не называются конкретные символы, но полиция пояснила, что "враждебной символикой" считаются георгиевские ленты, символ "Z", флаги и гербы России и СССР, а также советская военная форма.
https://ria.ru/20231021/yazyk-1904246471.html
https://ria.ru/20240429/agenty-1942941585.html
россия
эстония
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587329635_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_fa8edc285505044bf1ab3ce5c3850d9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, эстония, ссср, день победы
В мире, Россия, Эстония, СССР, День Победы
В Эстонии задержали трех человек, размахивавших флагом России

Полиция в Эстонии задержала трех человек, размахивавших флагом РФ из машины

© РИА Новости / Олег Ласточкин | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль в Эстонии
Полицейский автомобиль в Эстонии - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / Олег Ласточкин
Перейти в медиабанк
Полицейский автомобиль в Эстонии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Эстонская полиция возбудила производство в отношении трех лиц, которые, проезжая в автомобиле по городу Пярну, размахивали из окна флагом Российской Федерации, двоих из них уже оштрафовали, сообщает в среду портал государственного телерадиовещания ERR.
"Полиция возбудила производство по делу о проступке по статье Пенитенциарного кодекса о поддержке и оправдании международных преступлений, за который может быть назначен денежный штраф в размере до 1200 евро или арест", - сообщает портал.
Плакат Россия-это мы! - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
Путин сделал ставку на секретное оружие из 33 букв
21 октября 2023, 08:00
Отмечается, что инцидент произошёл 24 апреля. Полиция начала производство в отношении 49-летнего мужчины, сидевшего за рулём, и двух пассажиров: 54-летнего мужчины и 36-летней женщины. Сообщается, что двум обвиняемых уже назначен денежный штраф, в отношении еще одного человека производство пока продолжается.
Накануне в Эстонии напомнили о запрете в преддверии Дня Победы 9 мая публичных собраний, шествий и выражения поддержки России, а также демонстрации связанной с РФ и СССР символики. Организация запрещенного публичного собрания будет наказываться денежным штрафом или тюремным заключением сроком до одного года.
Парламент Эстонии в прошлом году принял закон о запрете использования "враждебной символики". Закон предусматривает наказание за публичную демонстрацию символов, связанных с поддержкой или оправданием якобы актов агрессии, геноцида, преступления против человечества или военного преступления. Наказание может назначаться в виде денежного штрафа до 1,2 тысячи евро или ареста. В случае юридических лиц штраф может составить до 32 тысяч евро.
В законе не называются конкретные символы, но полиция пояснила, что "враждебной символикой" считаются георгиевские ленты, символ "Z", флаги и гербы России и СССР, а также советская военная форма.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
"Что вы там курите?" По всей Европе ловят "русских агентов"
29 апреля, 08:00
 
В миреРоссияЭстонияСССРДень Победы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала