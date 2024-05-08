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В Эстонии задержали трех человек, размахивавших флагом России
В Эстонии задержали трех человек, размахивавших флагом России - РИА Новости, 08.05.2024
В Эстонии задержали трех человек, размахивавших флагом России
Эстонская полиция возбудила производство в отношении трех лиц, которые, проезжая в автомобиле по городу Пярну, размахивали из окна флагом Российской Федерации,... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T17:41
2024-05-08T17:41
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Эстонская полиция возбудила производство в отношении трех лиц, которые, проезжая в автомобиле по городу Пярну, размахивали из окна флагом Российской Федерации, двоих из них уже оштрафовали, сообщает в среду портал государственного телерадиовещания ERR. "Полиция возбудила производство по делу о проступке по статье Пенитенциарного кодекса о поддержке и оправдании международных преступлений, за который может быть назначен денежный штраф в размере до 1200 евро или арест", - сообщает портал. Отмечается, что инцидент произошёл 24 апреля. Полиция начала производство в отношении 49-летнего мужчины, сидевшего за рулём, и двух пассажиров: 54-летнего мужчины и 36-летней женщины. Сообщается, что двум обвиняемых уже назначен денежный штраф, в отношении еще одного человека производство пока продолжается. Накануне в Эстонии напомнили о запрете в преддверии Дня Победы 9 мая публичных собраний, шествий и выражения поддержки России, а также демонстрации связанной с РФ и СССР символики. Организация запрещенного публичного собрания будет наказываться денежным штрафом или тюремным заключением сроком до одного года. Парламент Эстонии в прошлом году принял закон о запрете использования "враждебной символики". Закон предусматривает наказание за публичную демонстрацию символов, связанных с поддержкой или оправданием якобы актов агрессии, геноцида, преступления против человечества или военного преступления. Наказание может назначаться в виде денежного штрафа до 1,2 тысячи евро или ареста. В случае юридических лиц штраф может составить до 32 тысяч евро. В законе не называются конкретные символы, но полиция пояснила, что "враждебной символикой" считаются георгиевские ленты, символ "Z", флаги и гербы России и СССР, а также советская военная форма.
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в мире, россия, эстония, ссср, день победы
В мире, Россия, Эстония, СССР, День Победы
В Эстонии задержали трех человек, размахивавших флагом России
Полиция в Эстонии задержала трех человек, размахивавших флагом РФ из машины
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости.
Эстонская полиция возбудила производство в отношении трех лиц, которые, проезжая в автомобиле по городу Пярну, размахивали из окна флагом Российской Федерации, двоих из них уже оштрафовали, сообщает в среду портал государственного телерадиовещания ERR
.
"Полиция возбудила производство по делу о проступке по статье Пенитенциарного кодекса о поддержке и оправдании международных преступлений, за который может быть назначен денежный штраф в размере до 1200 евро или арест", - сообщает портал.
Отмечается, что инцидент произошёл 24 апреля. Полиция начала производство в отношении 49-летнего мужчины, сидевшего за рулём, и двух пассажиров: 54-летнего мужчины и 36-летней женщины. Сообщается, что двум обвиняемых уже назначен денежный штраф, в отношении еще одного человека производство пока продолжается.
Накануне в Эстонии напомнили о запрете в преддверии Дня Победы 9 мая публичных собраний, шествий и выражения поддержки России, а также демонстрации связанной с РФ и СССР
символики. Организация запрещенного публичного собрания будет наказываться денежным штрафом или тюремным заключением сроком до одного года.
Парламент Эстонии в прошлом году принял закон о запрете использования "враждебной символики". Закон предусматривает наказание за публичную демонстрацию символов, связанных с поддержкой или оправданием якобы актов агрессии, геноцида, преступления против человечества или военного преступления. Наказание может назначаться в виде денежного штрафа до 1,2 тысячи евро или ареста. В случае юридических лиц штраф может составить до 32 тысяч евро.
В законе не называются конкретные символы, но полиция пояснила, что "враждебной символикой" считаются георгиевские ленты, символ "Z", флаги и гербы России и СССР, а также советская военная форма.