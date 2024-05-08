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В ЕС предварительно одобрили план реформ для выделения помощи Киеву
В ЕС предварительно одобрили план реформ для выделения помощи Киеву - РИА Новости, 08.05.2024
В ЕС предварительно одобрили план реформ для выделения помощи Киеву
Постпреды стран ЕС предварительно одобрили украинский план реформ, являющийся условием выделения Киеву 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи до 2027 года,... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T14:36
2024-05-08T14:36
2024-05-08T14:57
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БРЮССЕЛЬ, 8 мая – РИА Новости. Постпреды стран ЕС предварительно одобрили украинский план реформ, являющийся условием выделения Киеву 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи до 2027 года, сообщили в представительстве председательствующей в настоящее время в Совете ЕС Бельгии."Послы стран ЕС предварительно согласовали план реформ Украины для получения финансовой помощи Евросоюза до 2027 года в рамках фонда Украины", - говорится в сообщении председательства в сети X.Лидеры стран ЕС на специальном саммите 1 февраля в Брюсселе приняли политическое решение о создании фонда для финансовой помощи Украине на период до 2027 года в размере 50 миллиардов евро с рядом жестких условий. Они также договорились разработать механизм и отчетность, в соответствии с которыми финансирование для Киева будет согласовываться и утверждаться ежегодно.В конце марта правительство Украины сообщало, что утвердило план, необходимый для получения финансовой помощи от ЕС на 50 миллиардов евро в рамках четырехлетний программы.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Евросоюз, Бельгия, Киев, Россия
В ЕС предварительно одобрили план реформ для выделения помощи Киеву
Постпреды ЕС предварительно одобрили план по выделению Киеву 50 миллиардов евро