https://ria.ru/20240508/evropa-1944517086.html

Москва напугала Британию — и всю Европу — до потери дара речи

Москва напугала Британию — и всю Европу — до потери дара речи - РИА Новости, 08.05.2024

Москва напугала Британию — и всю Европу — до потери дара речи

В Европе происходит нечто загадочное. РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T08:00

2024-05-08T08:00

2024-05-08T08:01

аналитика

европа

россия

украина

дэвид кэмерон

вооруженные силы украины

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В Европе происходит нечто загадочное.Пошли вторые сутки, как британский посол (как и его французский коллега) был вызван в российский МИД, где ему была устроена жесточайшая — по дипломатическим меркам — порка.По итогам встречи наш МИД в официальном заявлении сообщил, что британский посланник "был предупрежден, что ответом на украинские удары с применением британского оружия по территории России могут стать любые военные объекты и техника Великобритании на территории Украины и за ее пределами".Поводом для демарша Москвы стало недавнее высказывание министра иностранных дел Дэвида Кэмерона, в котором он допустил использование передаваемого Киеву оружия — а конкретно крылатых ракет большой дальности — для ударов по территории России. Это то самое заявление, которое 2 мая агентство Reuters сначала опубликовало, потом отозвало "для пересмотра деталей", а затем снова вернуло без особых изменений.Причина таких метаний вполне понятна: слова Кэмерона фактически делают Британию стороной конфликта, и именно так их расценила Москва. Но, очевидно, в лондонских кабинетах "ястребы" взяли вверх над своими более осторожными товарками, и высказывание министра осталось недезавуированным.Более двух лет политика Запада в отношении Украины заключалась в том, чтобы идти по тонкому льду: с одной стороны, оказывая мощную разностороннюю поддержку Киеву, а с другой — формально сохраняя свою невовлеченность и не давая тем самым повода России на ответные меры. В последние месяцы ситуация стала меняться: безнадежность положения для ВСУ на фронте все активнее подталкивает Запад — в первую очередь Европу, разумеется, — к прямому участию в конфликте. Растущая агрессивность риторики европейских лидеров отражает как раз смену тренда.Тонкость в том, что в данном случае между словами и делами дистанция огромная. Одно дело пыжиться, как Макрон, обещая официально отправить французские войска на Украину, и совсем другое — осуществить это на самом деле. Пока все ограничивается слухами и свидетельствами об участии французских наемников в боевых действиях, а сам Макрон после первоначального запала теперь все тщательнее выбирает формулировки. Например, одновременно с вызовом посла Франции на Смоленскую площадь он заверил, что его страна не находится в состоянии войны ни с Россией, ни с российским народом.Однако у британцев ситуация сложнее, поскольку Кэмерон дал согласие Киеву на удары по российской территории официально переданным Лондоном оружием. Тут привычные отговорки о наемниках, которые действуют на собственный страх и риск и не имеют никакого отношения к государству, не работают. В общем, это действительно очень большой шаг Британии к открытому вступлению в войну с Россией.Но, судя по всему, до вызова посла в российский МИД там этого не осознавали, в результате последовавшая реакция Москвы повергла в шок британский, а за ним и весь европейский истеблишмент.Уже много месяцев — с тех пор, как на Западе проявилась общественная тенденция на снижение поддержки Киева, тамошние официальные лица, срывая горло, объясняют, что процесс необходимо продолжать, потому что на Украине Россия не остановится и неизбежно пойдет дальше, так что под угрозой военной агрессии Москвы находится львиная часть Европы.И вот Запад наконец получил железобетонный аргумент в поддержку своей позиции: Москва открыто, прямо и абсолютно официально заявила, что да, она будет бить по британским военным объектам. И да, она будет бить по ним не только на Украине, но и за ее пределами. Причем это заявление было сделано практически одновременно с объявлением Россией учений с нестратегическим ядерным оружием.Казалось бы, вот оно — то самое доказательство русской угрозы, о котором можно и нужно трубить на всех углах. А вместо этого тишина. Если про ядерные учения мировые СМИ еще написали, то про заявление российского МИД с обещанием военного ответа Британии (причем за пределами Украины) и официальные лица, и медиа как воды в рот набрали. На момент публикации данной темы в западном информационном и политическом поле практически не существует. Записные русофобы, все последние недели обещавшие России на майские праздники "сюрпризы" типа массовых ракетно-дроновых атак и уничтожения Крымского моста, тоже дружно заткнулись и старательно игнорируют тему.Мы привыкли, что у западных государственных деятелей, политиков и журналистов не бывает проблем с риторикой. В любой момент и по любой теме у них готовы идеологические и речевые штампы в соответствии с актуальной повесткой. Более чем суточное молчание Лондона и всех остальных западных столиц по столь важной теме, как прямая военная угроза России в адрес Британии, красноречиво говорит о степени ступора и смятения, царящих сейчас там.Европейцам предстоит переформатировать всю картину мира в своей голове и осознать, что лубочный русский медведь, которого они успешно побеждали все последние годы, несколько отличается от настоящего хозяина тайги. И в реальности столкнуться с ним в схватке не хочется никому. Тем более что сегодняшняя дата напоминает, чем это дело кончилось в прошлый раз.

https://ria.ru/20240506/mid-1944191180.html

https://ria.ru/20240506/peskov-1944098419.html

https://ria.ru/20240506/ucheniya-1944107733.html

https://ria.ru/20240506/otvet-1944242415.html

https://ria.ru/20240507/ssha-1944295250.html

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аналитика, европа, россия, украина, дэвид кэмерон, вооруженные силы украины