https://ria.ru/20240508/estoniya-1944613733.html

В РПЦ не исключили роста давления на каноническую Церковь в Эстонии

В РПЦ не исключили роста давления на каноническую Церковь в Эстонии - РИА Новости, 08.05.2024

В РПЦ не исключили роста давления на каноническую Церковь в Эстонии

В ближайшее время власти Эстонии могут нарастить давление на каноническую Эстонскую православную церковь (ЭПЦ), принуждая ее верующих переходить в структуру... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T11:05

2024-05-08T11:05

2024-05-08T11:05

религия

эстония

сша

константинопольский патриархат

русская православная церковь

государственный департамент сша

религия

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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. В ближайшее время власти Эстонии могут нарастить давление на каноническую Эстонскую православную церковь (ЭПЦ), принуждая ее верующих переходить в структуру Константинопольского патриархата, заявил РИА Новости советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов.Эстонский Рийгикогу (парламент) принял заявление о признании Московского патриархата организацией, якобы "поддерживающей военную агрессию", сообщает издание Postimees со ссылкой на само заявление.“Политическая декларация Рийгикогу предвещает дальнейшее развертывание уже анонсированного нынешними властями Эстонии наступления на религиозную свободу граждан своей страны с целью лишить православных христиан права принадлежать к той Церкви, в которой они были крещены и воспитаны, получив от нее свой опыт духовной жизни. Полагаю, что в ближайшее время будет возрастать административное давление на руководство самоуправляемой Эстонской православной церкви, которая сохраняет с Москвой лишь канонические, а не управленческие связи. Православным Эстонии будут настойчиво указывать дорогу в “правильную церковь”, которая появилась в стране в 1990-е годы в результате раскольнических действий Константинопольского патриархата”, – сказал РИА Новости протоиерей Николай Балашов.Протоиерей назвал это вопиющим нарушением конституционных прав живущих в Эстонии верующих.“Нарушает ли это Конституцию Эстонии, 40-я статья которой гласит: “Принадлежность к церкви и религиозным общинам является свободной. Государственной церкви нет”? Несомненно, нарушает”, – заключил он.ЭПЦ получила в Русской церкви право самоуправления в 1920 году, что было подтверждено томосом (грамотой) патриарха Московского и всея Руси Алексия II в 1993 году. В 2024 году Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии уведомил главу ЭПЦ митрополита Евгения (Решетникова) о том, что ему отказано в продлении временного вида на жительство. Митрополит, который возглавлял ЭПЦ с 2018 года, был вынужден покинуть страну.На территории Эстонии существуют две церковные юрисдикции: ЭПЦ и Эстонская апостольская православная церковь (ЭАПЦ) Константинопольского патриархата, впервые созданная в 1923 году Константинопольским патриархатом и организованная повторно в 1996 году им же. Председатель Синодальной библейско-богословской комиссии митрополит Будапештский и Венгерский Иларион (Алфеев) заявлял РИА Новости, что Русская православная церковь (РПЦ) никогда не согласится со вторжением Константинопольского патриархата в Эстонию, так как Эстония – историческая часть ее канонической территории.Прихожанами ЭПЦ являются примерно 170 тысяч жителей Эстонии, ЭАПЦ – примерно 30 тысяч человек. По данным бюро статистики Эстонии, православные – самая многочисленная община верующих в стране. По данным департамента международной религиозной свободы Госдепа США, ссылающегося на Эстонский совет церквей, 13,9% граждан страны принадлежат к ЭПЦ, 8% – к Евангелическо-лютеранской церкви Эстонии, 2,3% - к подконтрольной Константинопольскому патриархату Эстонской апостольской православной церкви.

https://radiosputnik.ru/20240507/estoniya-1944480134.html

https://ria.ru/20240502/obsuzhdenie-1943518882.html

https://radiosputnik.ru/20240423/estoniya-1941882073.html

https://ria.ru/20240507/krazha-1944504122.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

эстония, сша, константинопольский патриархат, русская православная церковь, государственный департамент сша, религия