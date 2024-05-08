https://ria.ru/20240508/ekonomika-1944779357.html
Путин заявил о росте объемов грузоперевозок на пространстве ЕАЭС
Путин заявил о росте объемов грузоперевозок на пространстве ЕАЭС - РИА Новости, 08.05.2024
Путин заявил о росте объемов грузоперевозок на пространстве ЕАЭС
Президент России Владимир Путин заявил, что на пространстве ЕАЭС хорошими темпами растут объемы грузоперевозок. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T18:58
2024-05-08T18:58
2024-05-08T18:59
экономика
россия
владимир путин
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что на пространстве ЕАЭС хорошими темпами растут объемы грузоперевозок. "Из года в год расширяется партнерство между странами объединения в сфере транспорта и логистики. Хорошими темпами растут объемы взаимных грузоперевозок, чему заметно помогало дополнительное обустройство и увеличение пропускной способности пограничных переходов между нашими государствами", - заявил президент в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.
https://ria.ru/20240502/soglashenie-1943524857.html
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экономика, россия, владимир путин, евразийский экономический союз
Экономика, Россия, Владимир Путин, Евразийский экономический союз
Путин заявил о росте объемов грузоперевозок на пространстве ЕАЭС
Путин: объемы грузоперевозок на пространстве ЕАЭС растут хорошими темпами