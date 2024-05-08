https://ria.ru/20240508/ekonomika-1944779357.html

Путин заявил о росте объемов грузоперевозок на пространстве ЕАЭС

Путин заявил о росте объемов грузоперевозок на пространстве ЕАЭС - РИА Новости, 08.05.2024

Путин заявил о росте объемов грузоперевозок на пространстве ЕАЭС

Президент России Владимир Путин заявил, что на пространстве ЕАЭС хорошими темпами растут объемы грузоперевозок. РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T18:58

2024-05-08T18:58

2024-05-08T18:59

экономика

россия

владимир путин

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что на пространстве ЕАЭС хорошими темпами растут объемы грузоперевозок. "Из года в год расширяется партнерство между странами объединения в сфере транспорта и логистики. Хорошими темпами растут объемы взаимных грузоперевозок, чему заметно помогало дополнительное обустройство и увеличение пропускной способности пограничных переходов между нашими государствами", - заявил президент в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.

https://ria.ru/20240502/soglashenie-1943524857.html

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2024

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экономика, россия, владимир путин, евразийский экономический союз