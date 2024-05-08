https://ria.ru/20240508/efimov-1944520036.html

Ефимов: в Москве оценят экоэффект от реновации из-за снижения выброса газов

Ефимов: в Москве оценят экоэффект от реновации из-за снижения выброса газов - РИА Новости, 08.05.2024

Ефимов: в Москве оценят экоэффект от реновации из-за снижения выброса газов

Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы заказал провести исследование и оценить углеродный след от реализации программы реновации, в... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T14:00

2024-05-08T14:00

2024-05-08T14:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

сергей левкин

жилье

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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы заказал провести исследование и оценить углеродный след от реализации программы реновации, в результате определят вклад программы в выполнении целей по уменьшению выбросов парниковых газов, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.Цели по уменьшению выбросов парниковых газов были установлены "Стратегией социально-экономического развития РФ с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года".Московская программа реновации подразумевает возведение жилой недвижимости с классом энергетической эффективности "В" - высокий. Между тем, многим многоэтажкам, которые строятся в столице в рамках реновации, присваивают классы выше – "А", "А+", "А++". Ресурсы в этих домах потребляются значительно ниже, чем у тех домов, которые были построены раньше. Таким образом, у новых домов ниже углеродный след."Сейчас проводится сравнительный анализ фактического потребления тепловой и электрической энергии более чем в 500 домах, часть из которых построены по программе реновации, а часть – старые здания, подлежащие сносу. Также специалисты выполняют комплексный анализ энергетических потоков и затрат топлива в московской энергосистеме с учетом климатических факторов. В результате будут определены актуальные значения региональной эффективности использования первичной энергии, по которым в дальнейшем будет рассчитываться углеродный след от реализации программы реновации", - сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Главным потребителем энергоресурсов во всех больших городах являются жилые дома.По словам главы департамента градостроительной политики столицы Сергея Левкина, на объемы парниковых газов, которые выделяются в атмосферу в течение всего жизненного цикла дома, значительно влияют жилье, материалы, из которых оно построено, а также класс энергоэффективности дома.Левкин отметил, что основная часть выбросов начинается на стадии эксплуатации жилых домов. По его словам, для того, чтобы снизить углеродный след нужно использовать при проектировке и строительстве современные энергоэффективные материалы. Кроме того, важным является при возведении объектов оборудование, проектные и технические решения.

https://ria.ru/20240507/efimov-1944240062.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , сергей левкин, жилье