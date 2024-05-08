https://ria.ru/20240508/eaes-1944808847.html

ЕАЭС начнет переговоры с Монголией по временному торговому соглашению

ЕАЭС начнет переговоры с Монголией по временному торговому соглашению - РИА Новости, 08.05.2024

ЕАЭС начнет переговоры с Монголией по временному торговому соглашению

Лидеры ЕАЭС поручили начать переговоры с Монголией для заключения временного торгового соглашения, которое предполагает снижение или устранение ввозных пошлин... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T20:35

2024-05-08T20:35

2024-05-08T21:55

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Лидеры ЕАЭС поручили начать переговоры с Монголией для заключения временного торгового соглашения, которое предполагает снижение или устранение ввозных пошлин по ограниченному кругу товаров, сообщил глава коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев.Юбилейный саммит Евразийского экономического союза состоялся в Москве в среду. Встреча лидеров ЕАЭС была приурочена к 10-летию подписания договора об учреждении союза."Сегодня главы государств поручили начать переговоры с Монголией для заключения временного торгового соглашения. В частности, планируется снизить или устранить ввозные пошлины по ограниченному кругу товаров", - рассказал Сагинтаев журналистам по итогам встречи.Как позднее прокомментировали в пресс-службе Минэкономразвития РФ, проработка соглашения уже началась."Россия – второй по величине поставщик товаров в Монголию. Заключение соглашения позволит нашим экспортерам получить уникальный доступ на монгольский рынок, а также дополнительно повысить конкурентоспособность российских товаров в Монголии", - приводит пресс-служба слова и.о. министра экономического развития РФ Максима Решетникова.В министерстве также сообщили, что в настоящее время у Монголии есть только одно соглашение, которое устанавливает преференциальные условия торговли - с Японией."Предполагается, что на первоначальном этапе соглашение будет охватывать ограниченную номенклатуру промышленных и сельскохозяйственных товаров – порядка 400 позиций. В будущем стороны смогут согласовать заключение полноформатного соглашения о свободной торговле… Выйти на подписание соглашения стороны намерены уже в конце текущего года", - добавили в министерстве.

https://ria.ru/20240508/eaes-1944771449.html

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монголия, москва, бакытжан сагинтаев, евразийский экономический союз, евразийская экономическая комиссия, россия, в мире