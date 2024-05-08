ЕАЭС начнет переговоры с Монголией по временному торговому соглашению
Глава коллегии ЕЭК: ЕАЭС начнет переговоры с Монголией по временному соглашению
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЮбилейное заседание Высшего Евразийского экономического совета в Москве
Юбилейное заседание Высшего Евразийского экономического совета в Москве
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Лидеры ЕАЭС поручили начать переговоры с Монголией для заключения временного торгового соглашения, которое предполагает снижение или устранение ввозных пошлин по ограниченному кругу товаров, сообщил глава коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев.
Юбилейный саммит Евразийского экономического союза состоялся в Москве в среду. Встреча лидеров ЕАЭС была приурочена к 10-летию подписания договора об учреждении союза.
"Сегодня главы государств поручили начать переговоры с Монголией для заключения временного торгового соглашения. В частности, планируется снизить или устранить ввозные пошлины по ограниченному кругу товаров", - рассказал Сагинтаев журналистам по итогам встречи.
Как позднее прокомментировали в пресс-службе Минэкономразвития РФ, проработка соглашения уже началась.
"Россия – второй по величине поставщик товаров в Монголию. Заключение соглашения позволит нашим экспортерам получить уникальный доступ на монгольский рынок, а также дополнительно повысить конкурентоспособность российских товаров в Монголии", - приводит пресс-служба слова и.о. министра экономического развития РФ Максима Решетникова.
В министерстве также сообщили, что в настоящее время у Монголии есть только одно соглашение, которое устанавливает преференциальные условия торговли - с Японией.
"Предполагается, что на первоначальном этапе соглашение будет охватывать ограниченную номенклатуру промышленных и сельскохозяйственных товаров – порядка 400 позиций. В будущем стороны смогут согласовать заключение полноформатного соглашения о свободной торговле… Выйти на подписание соглашения стороны намерены уже в конце текущего года", - добавили в министерстве.
Евразийский экономический союз
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