https://ria.ru/20240508/eaes-1944803101.html

Путин и Мирзиеев пообщались "на ногах"

Путин и Мирзиеев пообщались "на ногах" - РИА Новости, 08.05.2024

Путин и Мирзиеев пообщались "на ногах"

Президент России Владимир Путин и лидер Узбекистан Шавкат Мирзиеев пообщались "на ногах" после заседания высшего Евразийского экономического совета в... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T20:06

2024-05-08T20:06

2024-05-08T20:27

евразийский экономический союз

россия

узбекистан

москва

экономика

владимир путин

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и лидер Узбекистан Шавкат Мирзиеев пообщались "на ногах" после заседания высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе, сообщает корреспондент РИА Новости.Ранее в Кремле состоялось заседание высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе, к лидерам России, Белоруссии, Армении, Киргизии и Казахстана присоединились президенты Узбекистана и Кубы.ЕАЭС - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Его участники - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Союз является одним из крупнейших экономических объединений со свободным перемещением товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Встреча лидеров ЕАЭС приурочена к 10-летию подписания договора об учреждении союза.

https://ria.ru/20240508/putin-1944732896.html

россия

узбекистан

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евразийский экономический союз, россия, узбекистан, москва, экономика, владимир путин