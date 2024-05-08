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Путин и Мирзиеев пообщались "на ногах" - РИА Новости, 08.05.2024
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20:06 08.05.2024 (обновлено: 20:27 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/eaes-1944803101.html
Путин и Мирзиеев пообщались "на ногах"
Путин и Мирзиеев пообщались "на ногах" - РИА Новости, 08.05.2024
Путин и Мирзиеев пообщались "на ногах"
Президент России Владимир Путин и лидер Узбекистан Шавкат Мирзиеев пообщались "на ногах" после заседания высшего Евразийского экономического совета в... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T20:06
2024-05-08T20:27
евразийский экономический союз
россия
узбекистан
москва
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и лидер Узбекистан Шавкат Мирзиеев пообщались "на ногах" после заседания высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе, сообщает корреспондент РИА Новости.Ранее в Кремле состоялось заседание высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе, к лидерам России, Белоруссии, Армении, Киргизии и Казахстана присоединились президенты Узбекистана и Кубы.ЕАЭС - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Его участники - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Союз является одним из крупнейших экономических объединений со свободным перемещением товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Встреча лидеров ЕАЭС приурочена к 10-летию подписания договора об учреждении союза.
https://ria.ru/20240508/putin-1944732896.html
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евразийский экономический союз, россия, узбекистан, москва, экономика, владимир путин
Евразийский экономический союз, Россия, Узбекистан, Москва, Экономика, Владимир Путин
Путин и Мирзиеев пообщались "на ногах"

Путин и Мирзиеев пообщались "на ногах" после заседания ЕАЭС

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЮбилейное заседание Высшего Евразийского экономического совета в Москве
Юбилейное заседание Высшего Евразийского экономического совета в Москве - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Юбилейное заседание Высшего Евразийского экономического совета в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и лидер Узбекистан Шавкат Мирзиеев пообщались "на ногах" после заседания высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе, сообщает корреспондент РИА Новости.
Ранее в Кремле состоялось заседание высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе, к лидерам России, Белоруссии, Армении, Киргизии и Казахстана присоединились президенты Узбекистана и Кубы.
ЕАЭС - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Его участники - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Союз является одним из крупнейших экономических объединений со свободным перемещением товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Встреча лидеров ЕАЭС приурочена к 10-летию подписания договора об учреждении союза.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
Путин общается с Лукашенко "на ногах"
Вчера, 16:57
 
Евразийский экономический союзРоссияУзбекистанМоскваЭкономикаВладимир Путин
 
 
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