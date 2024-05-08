https://ria.ru/20240508/eaes-1944796954.html

Киргизия выступила за укрепление сотрудничества ЕАЭС с Китаем

Киргизия выступила за укрепление сотрудничества ЕАЭС с Китаем - РИА Новости, 08.05.2024

Киргизия выступила за укрепление сотрудничества ЕАЭС с Китаем

Киргизия выступает за укрепление сотрудничества Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с Китаем, сообщил в среду на саммите ЕАЭС в Москве лидер республики... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T19:52

2024-05-08T19:52

2024-05-08T19:52

киргизия

китай

москва

садыр жапаров

евразийский экономический союз

в мире

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Киргизия выступает за укрепление сотрудничества Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с Китаем, сообщил в среду на саммите ЕАЭС в Москве лидер республики Садыр Жапаров. "Хотел бы подчеркнуть особую важность сопряжения ЕАЭС и китайской инициативы "Один пояс - один путь". Кыргызская Республика прилагает большие усилия для повышения транспортной связанности государств-членов с учетом развития транспортного коридора Север-Юг. В активной фазе находятся проектные работы по строительству железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Достигнуты договоренности по открытию новых и расширению пропускной способности действующих пунктов пропуска на границе с КНР", - заявил глава Киргизии. По словам Жапарова, также в союзе необходимо продолжать работу по устранению барьеров для перемещения граждан, товаров и капиталов. "Нам необходимо создать пространство доверия не на бумаге, а на деле. Усилия по созданию благоприятных условий и сокращения административных издержек на пути передвижения товаров должны носить постоянный и неустанный характер", - подчеркнул он. Киргизский лидер также отметил необходимость укрепления финансовой инфраструктуры союза.

https://ria.ru/20240508/lukashenko-1944786693.html

https://radiosputnik.ru/20240508/eaes-1944786219.html

киргизия

китай

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киргизия, китай, москва, садыр жапаров, евразийский экономический союз, в мире