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Лукашенко призвал систематизировать работу ЕАЭС с третьими странами
Лукашенко призвал систематизировать работу ЕАЭС с третьими странами - РИА Новости, 08.05.2024
Лукашенко призвал систематизировать работу ЕАЭС с третьими странами
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ЕАЭС необходимо систематизировать работу по установлению взаимодействия с третьими странами. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T19:35
2024-05-08T19:35
2024-05-08T19:35
белоруссия
александр лукашенко
евразийский экономический союз
политика
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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ЕАЭС необходимо систематизировать работу по установлению взаимодействия с третьими странами. "Работа по установлению партнерских отношений с третьими странами, по нашему мнению, нуждается в систематизации", - сказал Лукашенко на саммите ЕАЭС в Москве. По его словам, "в текущих геоэкономических реалиях нужно четко понимать, с какими странами, в какой последовательности и в какие сроки будет формироваться зона свободной торговли, а с кем из потенциальных партнеров ограничимся взаимодействием в рамках меморандумов".
https://ria.ru/20231225/eaes-1918030836.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, александр лукашенко, евразийский экономический союз, политика
Белоруссия, Александр Лукашенко, Евразийский экономический союз, Политика
Лукашенко призвал систематизировать работу ЕАЭС с третьими странами
Лукашенко: партнерским отношениям ЕАЭС с третьими странами нужна систематизация