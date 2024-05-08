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Лукашенко призвал систематизировать работу ЕАЭС с третьими странами - РИА Новости, 08.05.2024
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19:35 08.05.2024
https://ria.ru/20240508/eaes-1944786963.html
Лукашенко призвал систематизировать работу ЕАЭС с третьими странами
Лукашенко призвал систематизировать работу ЕАЭС с третьими странами - РИА Новости, 08.05.2024
Лукашенко призвал систематизировать работу ЕАЭС с третьими странами
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ЕАЭС необходимо систематизировать работу по установлению взаимодействия с третьими странами. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T19:35
2024-05-08T19:35
белоруссия
александр лукашенко
евразийский экономический союз
политика
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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ЕАЭС необходимо систематизировать работу по установлению взаимодействия с третьими странами. "Работа по установлению партнерских отношений с третьими странами, по нашему мнению, нуждается в систематизации", - сказал Лукашенко на саммите ЕАЭС в Москве. По его словам, "в текущих геоэкономических реалиях нужно четко понимать, с какими странами, в какой последовательности и в какие сроки будет формироваться зона свободной торговли, а с кем из потенциальных партнеров ограничимся взаимодействием в рамках меморандумов".
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белоруссия, александр лукашенко, евразийский экономический союз, политика
Белоруссия, Александр Лукашенко, Евразийский экономический союз, Политика
Лукашенко призвал систематизировать работу ЕАЭС с третьими странами

Лукашенко: партнерским отношениям ЕАЭС с третьими странами нужна систематизация

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ЕАЭС необходимо систематизировать работу по установлению взаимодействия с третьими странами.
"Работа по установлению партнерских отношений с третьими странами, по нашему мнению, нуждается в систематизации", - сказал Лукашенко на саммите ЕАЭС в Москве.
По его словам, "в текущих геоэкономических реалиях нужно четко понимать, с какими странами, в какой последовательности и в какие сроки будет формироваться зона свободной торговли, а с кем из потенциальных партнеров ограничимся взаимодействием в рамках меморандумов".
Президент России Владимир Путин на церемонии встречи глав государств — участников Высшего Евразийского экономического совета - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
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БелоруссияАлександр ЛукашенкоЕвразийский экономический союзПолитика
 
 
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