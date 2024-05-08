https://ria.ru/20240508/eaes-1944786963.html

Лукашенко призвал систематизировать работу ЕАЭС с третьими странами

Лукашенко призвал систематизировать работу ЕАЭС с третьими странами - РИА Новости, 08.05.2024

Лукашенко призвал систематизировать работу ЕАЭС с третьими странами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ЕАЭС необходимо систематизировать работу по установлению взаимодействия с третьими странами. РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T19:35

2024-05-08T19:35

2024-05-08T19:35

белоруссия

александр лукашенко

евразийский экономический союз

политика

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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ЕАЭС необходимо систематизировать работу по установлению взаимодействия с третьими странами. "Работа по установлению партнерских отношений с третьими странами, по нашему мнению, нуждается в систематизации", - сказал Лукашенко на саммите ЕАЭС в Москве. По его словам, "в текущих геоэкономических реалиях нужно четко понимать, с какими странами, в какой последовательности и в какие сроки будет формироваться зона свободной торговли, а с кем из потенциальных партнеров ограничимся взаимодействием в рамках меморандумов".

https://ria.ru/20231225/eaes-1918030836.html

белоруссия

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Кирилл Волков

белоруссия, александр лукашенко, евразийский экономический союз, политика