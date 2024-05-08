Рейтинг@Mail.ru
В ЕАЭС научились слышать друг друга, считает Лукашенко - РИА Новости, 08.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:00 08.05.2024 (обновлено: 19:15 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/eaes-1944779957.html
В ЕАЭС научились слышать друг друга, считает Лукашенко
В ЕАЭС научились слышать друг друга, считает Лукашенко - РИА Новости, 08.05.2024
В ЕАЭС научились слышать друг друга, считает Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в среду, что страны Евразийского экономического союза за десять лет научились лучше слышать друг друга. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T19:00
2024-05-08T19:15
евразийский экономический союз
белоруссия
александр лукашенко
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944737611_0:107:3123:1864_1920x0_80_0_0_0e8f5129a1b7ef45de156883a45c9a8d.jpg
МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в среду, что страны Евразийского экономического союза за десять лет научились лучше слышать друг друга."Но главное, мы научились лучше слышать друг друга. Ни рост ВВП, ни увеличение реальных доходов населения не были бы возможны, если бы мы были порознь. Да и не всем в одиночку удалось бы сохранить свой суверенитет. Сделано, безусловно, многое", - сказал Лукашенко на саммите ЕАЭС в Москве.Президент Белоруссии положительно оценил развитие союза. "Даже по самому строгому счету можно констатировать, что первые десять лет пройдены достаточно успешно. Мы практически вышли на финальный этап реализации Стратегии-2025", - сказал белорусский президент.По его словам, принятые меры объективно способствовали росту товарооборота членов союза, несмотря на сохраняющуюся сложную ситуацию на мировых рынках.
https://ria.ru/20240508/pashinyan-1944744322.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944737611_392:0:3123:2048_1920x0_80_0_0_d29dcac9b0dbc7dfdd73f81504e6d978.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
евразийский экономический союз, белоруссия, александр лукашенко, политика
Евразийский экономический союз, Белоруссия, Александр Лукашенко, Политика
В ЕАЭС научились слышать друг друга, считает Лукашенко

Лукашенко: страны ЕАЭС за десять лет научились слышать друг друга

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк Президент Белоруссии Александр Лукашенко и комендант Московского Кремля генерал-лейтенант Сергей Удовенко перед заседанием Высшего Евразийского экономического совета на саммите ЕАЭС в Москве
 Президент Белоруссии Александр Лукашенко и комендант Московского Кремля генерал-лейтенант Сергей Удовенко перед заседанием Высшего Евразийского экономического совета на саммите ЕАЭС в Москве - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и комендант Московского Кремля генерал-лейтенант Сергей Удовенко перед заседанием Высшего Евразийского экономического совета на саммите ЕАЭС в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в среду, что страны Евразийского экономического союза за десять лет научились лучше слышать друг друга.
"Но главное, мы научились лучше слышать друг друга. Ни рост ВВП, ни увеличение реальных доходов населения не были бы возможны, если бы мы были порознь. Да и не всем в одиночку удалось бы сохранить свой суверенитет. Сделано, безусловно, многое", - сказал Лукашенко на саммите ЕАЭС в Москве.
Президент Белоруссии положительно оценил развитие союза. "Даже по самому строгому счету можно констатировать, что первые десять лет пройдены достаточно успешно. Мы практически вышли на финальный этап реализации Стратегии-2025", - сказал белорусский президент.
По его словам, принятые меры объективно способствовали росту товарооборота членов союза, несмотря на сохраняющуюся сложную ситуацию на мировых рынках.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян перед заседанием Высшего Евразийского экономического совета на саммите стран - участниц ЕАЭС в Москве. 8 мая 2024
Пашинян поблагодарил Россию за прекрасную организацию саммита ЕАЭС
Вчера, 17:21
 
Евразийский экономический союзБелоруссияАлександр ЛукашенкоПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала