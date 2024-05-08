https://ria.ru/20240508/eaes-1944779957.html

В ЕАЭС научились слышать друг друга, считает Лукашенко

В ЕАЭС научились слышать друг друга, считает Лукашенко - РИА Новости, 08.05.2024

В ЕАЭС научились слышать друг друга, считает Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в среду, что страны Евразийского экономического союза за десять лет научились лучше слышать друг друга. РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T19:00

2024-05-08T19:00

2024-05-08T19:15

евразийский экономический союз

белоруссия

александр лукашенко

политика

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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в среду, что страны Евразийского экономического союза за десять лет научились лучше слышать друг друга."Но главное, мы научились лучше слышать друг друга. Ни рост ВВП, ни увеличение реальных доходов населения не были бы возможны, если бы мы были порознь. Да и не всем в одиночку удалось бы сохранить свой суверенитет. Сделано, безусловно, многое", - сказал Лукашенко на саммите ЕАЭС в Москве.Президент Белоруссии положительно оценил развитие союза. "Даже по самому строгому счету можно констатировать, что первые десять лет пройдены достаточно успешно. Мы практически вышли на финальный этап реализации Стратегии-2025", - сказал белорусский президент.По его словам, принятые меры объективно способствовали росту товарооборота членов союза, несмотря на сохраняющуюся сложную ситуацию на мировых рынках.

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белоруссия

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Кирилл Волков

евразийский экономический союз, белоруссия, александр лукашенко, политика