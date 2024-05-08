https://ria.ru/20240508/eaes-1944779114.html

Страны ЕАЭС сообща добьются весомых результатов, заявил Путин

Страны ЕАЭС сообща добьются весомых результатов, заявил Путин - РИА Новости, 08.05.2024

Страны ЕАЭС сообща добьются весомых результатов, заявил Путин

Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что страны ЕАЭС, действуя и дальше сообща и слаженно, добьются весомых результатов. РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T18:57

2024-05-08T18:57

2024-05-08T18:57

россия

владимир путин

евразийский экономический союз

политика

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что страны ЕАЭС, действуя и дальше сообща и слаженно, добьются весомых результатов. "Уверен, действуя и далее сообща и слаженно, мы добьемся новых весомых результатов в развитии Евразийского союза и всех наших государств", - сказал Путин на заседании высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе. Он поблагодарил всех участников встречи за тесное сотрудничество и взаимную поддержку.

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россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

россия, владимир путин, евразийский экономический союз, политика