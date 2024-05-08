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Страны ЕАЭС сообща добьются весомых результатов, заявил Путин
Страны ЕАЭС сообща добьются весомых результатов, заявил Путин - РИА Новости, 08.05.2024
Страны ЕАЭС сообща добьются весомых результатов, заявил Путин
Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что страны ЕАЭС, действуя и дальше сообща и слаженно, добьются весомых результатов. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T18:57
2024-05-08T18:57
2024-05-08T18:57
россия
владимир путин
евразийский экономический союз
политика
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что страны ЕАЭС, действуя и дальше сообща и слаженно, добьются весомых результатов. "Уверен, действуя и далее сообща и слаженно, мы добьемся новых весомых результатов в развитии Евразийского союза и всех наших государств", - сказал Путин на заседании высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе. Он поблагодарил всех участников встречи за тесное сотрудничество и взаимную поддержку.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, евразийский экономический союз, политика
Россия, Владимир Путин, Евразийский экономический союз, Политика
Страны ЕАЭС сообща добьются весомых результатов, заявил Путин
Путин: страны ЕАЭС, действуя слаженно, добьются новых весомых результатов