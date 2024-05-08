Рейтинг@Mail.ru
Страны ЕАЭС сообща добьются весомых результатов, заявил Путин - РИА Новости, 08.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:57 08.05.2024
https://ria.ru/20240508/eaes-1944779114.html
Страны ЕАЭС сообща добьются весомых результатов, заявил Путин
Страны ЕАЭС сообща добьются весомых результатов, заявил Путин - РИА Новости, 08.05.2024
Страны ЕАЭС сообща добьются весомых результатов, заявил Путин
Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что страны ЕАЭС, действуя и дальше сообща и слаженно, добьются весомых результатов. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T18:57
2024-05-08T18:57
россия
владимир путин
евразийский экономический союз
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944754392_0:302:3103:2047_1920x0_80_0_0_6847d95f906f8a02c986ac85a88a9f60.jpg
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что страны ЕАЭС, действуя и дальше сообща и слаженно, добьются весомых результатов. "Уверен, действуя и далее сообща и слаженно, мы добьемся новых весомых результатов в развитии Евразийского союза и всех наших государств", - сказал Путин на заседании высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе. Он поблагодарил всех участников встречи за тесное сотрудничество и взаимную поддержку.
https://ria.ru/20240316/shor-1933577857.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944754392_52:0:2781:2047_1920x0_80_0_0_975d03c7c3ab21e6bd5556af19408507.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, евразийский экономический союз, политика
Россия, Владимир Путин, Евразийский экономический союз, Политика
Страны ЕАЭС сообща добьются весомых результатов, заявил Путин

Путин: страны ЕАЭС, действуя слаженно, добьются новых весомых результатов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве
Президент РФ Владимир Путин на юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что страны ЕАЭС, действуя и дальше сообща и слаженно, добьются весомых результатов.
"Уверен, действуя и далее сообща и слаженно, мы добьемся новых весомых результатов в развитии Евразийского союза и всех наших государств", - сказал Путин на заседании высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.
Он поблагодарил всех участников встречи за тесное сотрудничество и взаимную поддержку.
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
Шор выступил за вступление Молдавии в ЕАЭС
16 марта, 23:25
 
РоссияВладимир ПутинЕвразийский экономический союзПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала