https://ria.ru/20240508/eaes-1944742371.html
Путин заявил о сохранении положительной макроэкономической динамики ЕАЭС
Путин заявил о сохранении положительной макроэкономической динамики ЕАЭС - РИА Новости, 08.05.2024
Путин заявил о сохранении положительной макроэкономической динамики ЕАЭС
Положительная макроэкономическая динамика ЕАЭС сохраняется в текущем году, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T17:09
2024-05-08T17:09
2024-05-08T17:13
евразийский экономический союз
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Положительная макроэкономическая динамика ЕАЭС сохраняется в текущем году, заявил президент РФ Владимир Путин."Характерно, что положительная макроэкономическая динамика (ЕАЭС - ред.) сохраняется и в текущем году. Как раз об этом перед тем, как зайти в зал, мы говорили с коллегами", — сказал Путин в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в узком составе.
https://ria.ru/20240508/eaes-1944165341.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евразийский экономический союз, экономика, владимир путин
Евразийский экономический союз, Экономика, Владимир Путин
Путин заявил о сохранении положительной макроэкономической динамики ЕАЭС
Путин: положительная макроэкономическая динамика ЕАЭС сохраняется в 2024 году