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Путин заявил о сохранении положительной макроэкономической динамики ЕАЭС - РИА Новости, 08.05.2024
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17:09 08.05.2024 (обновлено: 17:13 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/eaes-1944742371.html
Путин заявил о сохранении положительной макроэкономической динамики ЕАЭС
Путин заявил о сохранении положительной макроэкономической динамики ЕАЭС - РИА Новости, 08.05.2024
Путин заявил о сохранении положительной макроэкономической динамики ЕАЭС
Положительная макроэкономическая динамика ЕАЭС сохраняется в текущем году, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T17:09
2024-05-08T17:13
евразийский экономический союз
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Положительная макроэкономическая динамика ЕАЭС сохраняется в текущем году, заявил президент РФ Владимир Путин."Характерно, что положительная макроэкономическая динамика (ЕАЭС - ред.) сохраняется и в текущем году. Как раз об этом перед тем, как зайти в зал, мы говорили с коллегами", — сказал Путин в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в узком составе.
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евразийский экономический союз, экономика, владимир путин
Евразийский экономический союз, Экономика, Владимир Путин
Путин заявил о сохранении положительной макроэкономической динамики ЕАЭС

Путин: положительная макроэкономическая динамика ЕАЭС сохраняется в 2024 году

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкФлаги стран-участниц Евразийского экономического союза
Флаги стран-участниц Евразийского экономического союза - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Флаги стран-участниц Евразийского экономического союза. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Положительная макроэкономическая динамика ЕАЭС сохраняется в текущем году, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Характерно, что положительная макроэкономическая динамика (ЕАЭС - ред.) сохраняется и в текущем году. Как раз об этом перед тем, как зайти в зал, мы говорили с коллегами", — сказал Путин в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в узком составе.
Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
Евразийский экономический союз
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