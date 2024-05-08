https://ria.ru/20240508/eaes-1944742371.html

Путин заявил о сохранении положительной макроэкономической динамики ЕАЭС

Путин заявил о сохранении положительной макроэкономической динамики ЕАЭС - РИА Новости, 08.05.2024

Путин заявил о сохранении положительной макроэкономической динамики ЕАЭС

Положительная макроэкономическая динамика ЕАЭС сохраняется в текущем году, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T17:09

2024-05-08T17:09

2024-05-08T17:13

евразийский экономический союз

экономика

владимир путин

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Положительная макроэкономическая динамика ЕАЭС сохраняется в текущем году, заявил президент РФ Владимир Путин."Характерно, что положительная макроэкономическая динамика (ЕАЭС - ред.) сохраняется и в текущем году. Как раз об этом перед тем, как зайти в зал, мы говорили с коллегами", — сказал Путин в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в узком составе.

https://ria.ru/20240508/eaes-1944165341.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

евразийский экономический союз, экономика, владимир путин