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Путин сообщил о росте совокупного ВВП стран ЕАЭС за десять лет - РИА Новости, 08.05.2024
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17:07 08.05.2024 (обновлено: 17:12 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/eaes-1944739603.html
Путин сообщил о росте совокупного ВВП стран ЕАЭС за десять лет
Путин сообщил о росте совокупного ВВП стран ЕАЭС за десять лет - РИА Новости, 08.05.2024
Путин сообщил о росте совокупного ВВП стран ЕАЭС за десять лет
Совокупный ВВП стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) увеличился с 1,6 до 2,5 триллионов долларов за десять лет, сообщил президент России Владимир... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T17:07
2024-05-08T17:12
экономика
евразийский экономический союз
владимир путин
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Совокупный ВВП стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) увеличился с 1,6 до 2,5 триллионов долларов за десять лет, сообщил президент России Владимир Путин."Экономические показатели говорят сами за себя. За десять лет совокупный ВВП государств Евразийского союза по имеющимся оценкам увеличился с 1,6 до 2,5 триллионов долларов", - сказал Путин.Он отметил также, что товарооборот с третьими странами вырос на 60% - с 579 до 923 миллиардов долларов.
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экономика, евразийский экономический союз, владимир путин
Экономика, Евразийский экономический союз, Владимир Путин
Путин сообщил о росте совокупного ВВП стран ЕАЭС за десять лет

Путин: за 10 лет совокупный ВВП стран ЕАЭС увеличился с $1,6 трлн до $2,5 трлн

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Совокупный ВВП стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) увеличился с 1,6 до 2,5 триллионов долларов за десять лет, сообщил президент России Владимир Путин.
"Экономические показатели говорят сами за себя. За десять лет совокупный ВВП государств Евразийского союза по имеющимся оценкам увеличился с 1,6 до 2,5 триллионов долларов", - сказал Путин.
Он отметил также, что товарооборот с третьими странами вырос на 60% - с 579 до 923 миллиардов долларов.
Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
Евразийский экономический союз
Вчера, 00:15
 
ЭкономикаЕвразийский экономический союзВладимир Путин
 
 
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