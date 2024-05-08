https://ria.ru/20240508/eaes-1944739603.html
Путин сообщил о росте совокупного ВВП стран ЕАЭС за десять лет
Путин сообщил о росте совокупного ВВП стран ЕАЭС за десять лет - РИА Новости, 08.05.2024
Путин сообщил о росте совокупного ВВП стран ЕАЭС за десять лет
Совокупный ВВП стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) увеличился с 1,6 до 2,5 триллионов долларов за десять лет, сообщил президент России Владимир... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T17:07
2024-05-08T17:07
2024-05-08T17:12
экономика
евразийский экономический союз
владимир путин
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Совокупный ВВП стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) увеличился с 1,6 до 2,5 триллионов долларов за десять лет, сообщил президент России Владимир Путин."Экономические показатели говорят сами за себя. За десять лет совокупный ВВП государств Евразийского союза по имеющимся оценкам увеличился с 1,6 до 2,5 триллионов долларов", - сказал Путин.Он отметил также, что товарооборот с третьими странами вырос на 60% - с 579 до 923 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20240508/eaes-1944165341.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, евразийский экономический союз, владимир путин
Экономика, Евразийский экономический союз, Владимир Путин
Путин сообщил о росте совокупного ВВП стран ЕАЭС за десять лет
Путин: за 10 лет совокупный ВВП стран ЕАЭС увеличился с $1,6 трлн до $2,5 трлн