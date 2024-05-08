https://ria.ru/20240508/eaes-1944739603.html

Путин сообщил о росте совокупного ВВП стран ЕАЭС за десять лет

Путин сообщил о росте совокупного ВВП стран ЕАЭС за десять лет - РИА Новости, 08.05.2024

Путин сообщил о росте совокупного ВВП стран ЕАЭС за десять лет

Совокупный ВВП стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) увеличился с 1,6 до 2,5 триллионов долларов за десять лет, сообщил президент России Владимир... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T17:07

2024-05-08T17:07

2024-05-08T17:12

экономика

евразийский экономический союз

владимир путин

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Совокупный ВВП стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) увеличился с 1,6 до 2,5 триллионов долларов за десять лет, сообщил президент России Владимир Путин."Экономические показатели говорят сами за себя. За десять лет совокупный ВВП государств Евразийского союза по имеющимся оценкам увеличился с 1,6 до 2,5 триллионов долларов", - сказал Путин.Он отметил также, что товарооборот с третьими странами вырос на 60% - с 579 до 923 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20240508/eaes-1944165341.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, евразийский экономический союз, владимир путин