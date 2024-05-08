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Песков прокомментировал возможную приостановку участия Армении в ЕАЭС - РИА Новости, 08.05.2024
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12:03 08.05.2024 (обновлено: 12:19 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/eaes-1944626908.html
Песков прокомментировал возможную приостановку участия Армении в ЕАЭС
Песков прокомментировал возможную приостановку участия Армении в ЕАЭС - РИА Новости, 08.05.2024
Песков прокомментировал возможную приостановку участия Армении в ЕАЭС
Интеграция стран в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) обеспечивает опережающее развитие стран-участниц, и ее продолжение - в их интересах, прокомментировал... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T12:03
2024-05-08T12:19
армения
евразийский экономический союз
в мире
ереван
россия
никол пашинян
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Интеграция стран в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) обеспечивает опережающее развитие стран-участниц, и ее продолжение - в их интересах, прокомментировал пресс-секретарь президента РФ дмитрий Песков возможность приостановки участия Армении в ЕАЭС.Один из журналистов задал вопрос, видят ли в Кремле риски приостановки Армении участия в ЕАЭС. Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Договор о коллективной безопасности в отношении Армении якобы не был выполнен и Ереван замораживает свое участие в ОДКБ. Позже секретариат организации заявил РИА Новости, что не получал заявлений Еревана о приостановке членства. Как подчеркнули РИА Новости в российском МИД, РФ исходит из того, что Армения продолжает оставаться полноправным членом ОДКБ."В ответ я вам могу только констатировать одно, что в целом сам по себе интеграционный процесс весьма успешен, обеспечивает опережающее развитие странам-участницам. И страны-участницы это знают. И наверняка в темпах роста ВВП стран в ежегодных доля вот этого интеграционного процесса весьма и весьма заметна", - сказал Песков журналистамОн отметил, что в интересах всех стран-участниц продолжать развивать это объединение.
https://ria.ru/20240507/pashinyan-1944412025.html
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армения, евразийский экономический союз, в мире, ереван, россия, никол пашинян, одкб
Армения, Евразийский экономический союз, В мире, Ереван, Россия, Никол Пашинян, ОДКБ
Песков прокомментировал возможную приостановку участия Армении в ЕАЭС

Песков: интеграция ЕАЭС обеспечивает опережающее развитие стран-участниц

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Интеграция стран в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) обеспечивает опережающее развитие стран-участниц, и ее продолжение - в их интересах, прокомментировал пресс-секретарь президента РФ дмитрий Песков возможность приостановки участия Армении в ЕАЭС.
Один из журналистов задал вопрос, видят ли в Кремле риски приостановки Армении участия в ЕАЭС. Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Договор о коллективной безопасности в отношении Армении якобы не был выполнен и Ереван замораживает свое участие в ОДКБ. Позже секретариат организации заявил РИА Новости, что не получал заявлений Еревана о приостановке членства. Как подчеркнули РИА Новости в российском МИД, РФ исходит из того, что Армения продолжает оставаться полноправным членом ОДКБ.
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"В ответ я вам могу только констатировать одно, что в целом сам по себе интеграционный процесс весьма успешен, обеспечивает опережающее развитие странам-участницам. И страны-участницы это знают. И наверняка в темпах роста ВВП стран в ежегодных доля вот этого интеграционного процесса весьма и весьма заметна", - сказал Песков журналистам
Он отметил, что в интересах всех стран-участниц продолжать развивать это объединение.
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АрменияЕвразийский экономический союзВ миреЕреванРоссияНикол ПашинянОДКБ
 
 
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