https://ria.ru/20240508/eaes-1944626908.html

Песков прокомментировал возможную приостановку участия Армении в ЕАЭС

Песков прокомментировал возможную приостановку участия Армении в ЕАЭС - РИА Новости, 08.05.2024

Песков прокомментировал возможную приостановку участия Армении в ЕАЭС

Интеграция стран в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) обеспечивает опережающее развитие стран-участниц, и ее продолжение - в их интересах, прокомментировал... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T12:03

2024-05-08T12:03

2024-05-08T12:19

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евразийский экономический союз

в мире

ереван

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никол пашинян

одкб

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Интеграция стран в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) обеспечивает опережающее развитие стран-участниц, и ее продолжение - в их интересах, прокомментировал пресс-секретарь президента РФ дмитрий Песков возможность приостановки участия Армении в ЕАЭС.Один из журналистов задал вопрос, видят ли в Кремле риски приостановки Армении участия в ЕАЭС. Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Договор о коллективной безопасности в отношении Армении якобы не был выполнен и Ереван замораживает свое участие в ОДКБ. Позже секретариат организации заявил РИА Новости, что не получал заявлений Еревана о приостановке членства. Как подчеркнули РИА Новости в российском МИД, РФ исходит из того, что Армения продолжает оставаться полноправным членом ОДКБ."В ответ я вам могу только констатировать одно, что в целом сам по себе интеграционный процесс весьма успешен, обеспечивает опережающее развитие странам-участницам. И страны-участницы это знают. И наверняка в темпах роста ВВП стран в ежегодных доля вот этого интеграционного процесса весьма и весьма заметна", - сказал Песков журналистамОн отметил, что в интересах всех стран-участниц продолжать развивать это объединение.

https://ria.ru/20240507/pashinyan-1944412025.html

https://ria.ru/20240506/ushakov-1944213100.html

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армения, евразийский экономический союз, в мире, ереван, россия, никол пашинян, одкб