Песков прокомментировал возможную приостановку участия Армении в ЕАЭС
Песков: интеграция ЕАЭС обеспечивает опережающее развитие стран-участниц
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Интеграция стран в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) обеспечивает опережающее развитие стран-участниц, и ее продолжение - в их интересах, прокомментировал пресс-секретарь президента РФ дмитрий Песков возможность приостановки участия Армении в ЕАЭС.
Один из журналистов задал вопрос, видят ли в Кремле риски приостановки Армении участия в ЕАЭС. Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Договор о коллективной безопасности в отношении Армении якобы не был выполнен и Ереван замораживает свое участие в ОДКБ. Позже секретариат организации заявил РИА Новости, что не получал заявлений Еревана о приостановке членства. Как подчеркнули РИА Новости в российском МИД, РФ исходит из того, что Армения продолжает оставаться полноправным членом ОДКБ.
"В ответ я вам могу только констатировать одно, что в целом сам по себе интеграционный процесс весьма успешен, обеспечивает опережающее развитие странам-участницам. И страны-участницы это знают. И наверняка в темпах роста ВВП стран в ежегодных доля вот этого интеграционного процесса весьма и весьма заметна", - сказал Песков журналистам
Он отметил, что в интересах всех стран-участниц продолжать развивать это объединение.