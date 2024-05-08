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Украинский дрон атаковал маслодельный комбинат в Курской области
Украинский дрон атаковал маслодельный комбинат в Курской области - РИА Новости, 08.05.2024
Украинский дрон атаковал маслодельный комбинат в Курской области
Украинский дрон нанёс удар по маслодельному комбинату в Судже Курской области, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор Роман Старовойт в своём... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T16:35
2024-05-08T16:35
2024-05-08T16:35
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
роман старовойт
россия
вооруженные силы украины
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ВОРОНЕЖ, 8 мая - РИА Новости. Украинский дрон нанёс удар по маслодельному комбинату в Судже Курской области, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор Роман Старовойт в своём Telegram-канале."Украинский дрон атаковал маслодельный комбинат в Судже. Никто из работников предприятия не пострадал", - сообщил Старовойт.Губернатор добавил, что при атаке была повреждена кровля одного из производственных помещений. Ранее Старовойт сообщил, что украинский дрон сбросил взрывное устройство в приграничном районе Курской области. В результате тракторист получил ранение, его госпитализировали.
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происшествия, курская область, роман старовойт, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Роман Старовойт, Россия, Вооруженные силы Украины
Украинский дрон атаковал маслодельный комбинат в Курской области
Украинский дрон нанес удар по маслодельному комбинату в Судже, пострадавших нет