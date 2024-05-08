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Доллар остается доминирующим в мировой торговле, заявили в МВФ - РИА Новости, 08.05.2024
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03:15 08.05.2024 (обновлено: 03:50 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/dollar-1944562805.html
Доллар остается доминирующим в мировой торговле, заявили в МВФ
Доллар остается доминирующим в мировой торговле, заявили в МВФ - РИА Новости, 08.05.2024
Доллар остается доминирующим в мировой торговле, заявили в МВФ
Доллар сохраняет доминирование в мировой торговле, несмотря на стремление ряда стран снизить зависимость от американской валюты, заявили в Международном... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T03:15
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ВАШИНГТОН, 8 мая - РИА Новости. Доллар сохраняет доминирование в мировой торговле, несмотря на стремление ряда стран снизить зависимость от американской валюты, заявили в Международном валютном фонде (МВФ). "Несмотря на возросшие геополитические риски, последние данные показывают, что доллар США остается доминирующим… на его долю приходится более 80% торгового финансирования", - говорится в опубликованном докладе фонда, посвященном влиянию геополитики на мировую торговлю. По оценкам международной организации, большая часть торговли сырьевыми товарами по-прежнему оплачивается в долларах, что защищает его доминирование, хотя некоторые страны проводят переоценку "значительной зависимости от доллара в своих международных операциях и резервах".
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сша, мвф, в мире
США, МВФ, В мире
Доллар остается доминирующим в мировой торговле, заявили в МВФ

МВФ: доллар сохраняет доминирующее положение в мировой торговле

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Денежные купюры США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 мая - РИА Новости. Доллар сохраняет доминирование в мировой торговле, несмотря на стремление ряда стран снизить зависимость от американской валюты, заявили в Международном валютном фонде (МВФ).
"Несмотря на возросшие геополитические риски, последние данные показывают, что доллар США остается доминирующим… на его долю приходится более 80% торгового финансирования", - говорится в опубликованном докладе фонда, посвященном влиянию геополитики на мировую торговлю.
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По оценкам международной организации, большая часть торговли сырьевыми товарами по-прежнему оплачивается в долларах, что защищает его доминирование, хотя некоторые страны проводят переоценку "значительной зависимости от доллара в своих международных операциях и резервах".
 
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