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Луценко в преддверии 9 Мая вручил паспорта юным вологжанам - РИА Новости, 08.05.2024
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Вологодская область
 
18:20 08.05.2024
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Луценко в преддверии 9 Мая вручил паспорта юным вологжанам
Луценко в преддверии 9 Мая вручил паспорта юным вологжанам - РИА Новости, 08.05.2024
Луценко в преддверии 9 Мая вручил паспорта юным вологжанам
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко и начальник регионального УМВД России Павел Серов в преддверии Дня Победы вручили... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T18:20
2024-05-08T18:20
вологодская область
россия
андрей луценко
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко и начальник регионального УМВД России Павел Серов в преддверии Дня Победы вручили паспорта юным вологжанам, сообщает пресс-служба регионального парламента. Торжественная церемония вручения паспорта гражданина РФ ребятам из областной столицы прошла в Заксобрании региона. Первый официальный документ получили лучшие ученики школ города, победители научных олимпиад и творческих конкурсов, спортсмены. Луценко в своем приветствии к ребятам подчеркнул значимость того, что событие проходит накануне важнейшего праздника для России – Дня Победы. "Наша страна заплатила огромную цену за победу в этой страшной войне. Большой вклад вложили вологжане. Более 370 тысяч наших земляков ушли на фронт, почти половина из них не вернулась домой. 140 вологжан были удостоены звания Героя Советского Союза, десятки тысяч были награждены орденами и медалями. Сегодня вы получили свой первый официальный документ. Несите с гордостью и честью звание гражданина Российской Федерации", - цитирует пресс-служба Луценко. Серов отметил, что теперь ребята наделены новыми правами и обязанностями. "Уверен, вы со всем справитесь! Желаю, в первую очередь, успешно окончить школу и выбрать достойную профессию", - добавил начальник УМВД России по Вологодской области.
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россия, андрей луценко
Вологодская область, Россия, Андрей Луценко

Луценко в преддверии 9 Мая вручил паспорта юным вологжанам

CC BY 4.0 / Законодательное Собрание Вологодской области (cropped) / Начальник УМВД России по Вологодской области Павел Серов и председатель Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко вручил паспорта юным вологжанам
Начальник УМВД России по Вологодской области Павел Серов и председатель Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко вручил паспорта юным вологжанам - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
CC BY 4.0 / Законодательное Собрание Вологодской области (cropped) /
Начальник УМВД России по Вологодской области Павел Серов и председатель Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко вручил паспорта юным вологжанам
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко и начальник регионального УМВД России Павел Серов в преддверии Дня Победы вручили паспорта юным вологжанам, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Торжественная церемония вручения паспорта гражданина РФ ребятам из областной столицы прошла в Заксобрании региона. Первый официальный документ получили лучшие ученики школ города, победители научных олимпиад и творческих конкурсов, спортсмены.
Председатель Законодательного собрания Вологодской области Андрей Луценко - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
Луценко: Вологодчина активно готовится ко Дню Великой Победы
6 мая, 16:28
Луценко в своем приветствии к ребятам подчеркнул значимость того, что событие проходит накануне важнейшего праздника для России – Дня Победы.
"Наша страна заплатила огромную цену за победу в этой страшной войне. Большой вклад вложили вологжане. Более 370 тысяч наших земляков ушли на фронт, почти половина из них не вернулась домой. 140 вологжан были удостоены звания Героя Советского Союза, десятки тысяч были награждены орденами и медалями. Сегодня вы получили свой первый официальный документ. Несите с гордостью и честью звание гражданина Российской Федерации", - цитирует пресс-служба Луценко.
Серов отметил, что теперь ребята наделены новыми правами и обязанностями.
"Уверен, вы со всем справитесь! Желаю, в первую очередь, успешно окончить школу и выбрать достойную профессию", - добавил начальник УМВД России по Вологодской области.
 
Вологодская областьРоссияАндрей Луценко
 
 
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