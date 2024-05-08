https://ria.ru/20240508/dnepr-1944566738.html
Российские военные не допустили перегруппировку ВСУ на Днепре
Российские военные не допустили перегруппировку ВСУ на Днепре - РИА Новости, 08.05.2024
Российские военные не допустили перегруппировку ВСУ на Днепре
Российские военнослужащие группировки "Днепр" за прошедшие сутки контролировали островную зону Днепра и большую часть Работино, а также не допустили... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T05:10
2024-05-08T05:10
2024-05-08T05:45
специальная военная операция на украине
работино
сша
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
украина
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940596145_0:246:3071:1973_1920x0_80_0_0_8f147640ca6432c7868a9f8fe7ee779b.jpg
МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Днепр" за прошедшие сутки контролировали островную зону Днепра и большую часть Работино, а также не допустили перегруппировку ВСУ и уничтожали их пехоту, пытавшуюся на плавсредствах высадиться на левом берегу Днепра, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Роман Кодрян. "Подразделения группировки войск "Днепр" выполняли боевые задачи на Херсонском направлении. Обеспечивали контроль островной зоны реки Днепр, а также большей части населённого пункта Работино", - сказал Кодрян. "Огнём артиллерии не допускали перегруппировку войск противника. Продолжили уничтожение плавсредств ВСУ с пехотой, стремящихся высадиться на левом берегу Днепра", - добавил он. По словам Кодряна, военнослужащие группировки "Днепр" также активно уничтожали украинские FPV-дроны, разведывательные и ударные беспилотники. Начальник пресс-центра напомнил, что за сутки потери противника составили до 40 военнослужащих, три автомобиля, а также две 155-миллиметровые гаубицы М777 производства США.
https://ria.ru/20240508/ubitye-1944560201.html
https://ria.ru/20240508/granitsa-1944565822.html
работино
сша
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940596145_131:0:2860:2047_1920x0_80_0_0_5b789ad077a254c7a4b00f764ba217d8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
работино, сша, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Работино, США, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Украина, Россия
Российские военные не допустили перегруппировку ВСУ на Днепре
Российские военные уничтожили пехоту ВСУ при попытке пересечь Днепр
МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Днепр" за прошедшие сутки контролировали островную зону Днепра и большую часть Работино, а также не допустили перегруппировку ВСУ и уничтожали их пехоту, пытавшуюся на плавсредствах высадиться на левом берегу Днепра, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Роман Кодрян.
"Подразделения группировки войск "Днепр" выполняли боевые задачи на Херсонском направлении. Обеспечивали контроль островной зоны реки Днепр, а также большей части населённого пункта Работино", - сказал Кодрян.
"Огнём артиллерии не допускали перегруппировку войск противника. Продолжили уничтожение плавсредств ВСУ с пехотой, стремящихся высадиться на левом берегу Днепра", - добавил он.
По словам Кодряна, военнослужащие группировки "Днепр" также активно уничтожали украинские FPV-дроны, разведывательные и ударные беспилотники.
Начальник пресс-центра напомнил, что за сутки потери противника составили до 40 военнослужащих, три автомобиля, а также две 155-миллиметровые гаубицы М777 производства США
.