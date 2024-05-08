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Российские военные не допустили перегруппировку ВСУ на Днепре

Российские военные не допустили перегруппировку ВСУ на Днепре - РИА Новости, 08.05.2024

Российские военные не допустили перегруппировку ВСУ на Днепре

Российские военнослужащие группировки "Днепр" за прошедшие сутки контролировали островную зону Днепра и большую часть Работино, а также не допустили... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T05:10

2024-05-08T05:10

2024-05-08T05:45

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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Днепр" за прошедшие сутки контролировали островную зону Днепра и большую часть Работино, а также не допустили перегруппировку ВСУ и уничтожали их пехоту, пытавшуюся на плавсредствах высадиться на левом берегу Днепра, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Роман Кодрян. "Подразделения группировки войск "Днепр" выполняли боевые задачи на Херсонском направлении. Обеспечивали контроль островной зоны реки Днепр, а также большей части населённого пункта Работино", - сказал Кодрян. "Огнём артиллерии не допускали перегруппировку войск противника. Продолжили уничтожение плавсредств ВСУ с пехотой, стремящихся высадиться на левом берегу Днепра", - добавил он. По словам Кодряна, военнослужащие группировки "Днепр" также активно уничтожали украинские FPV-дроны, разведывательные и ударные беспилотники. Начальник пресс-центра напомнил, что за сутки потери противника составили до 40 военнослужащих, три автомобиля, а также две 155-миллиметровые гаубицы М777 производства США.

https://ria.ru/20240508/ubitye-1944560201.html

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