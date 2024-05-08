Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье девочка на велосипеде попала под колеса грузовика - РИА Новости, 08.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:41 08.05.2024
https://ria.ru/20240508/devochka-1944818291.html
В Подмосковье девочка на велосипеде попала под колеса грузовика
В Подмосковье девочка на велосипеде попала под колеса грузовика - РИА Новости, 08.05.2024
В Подмосковье девочка на велосипеде попала под колеса грузовика
Несовершеннолетняя девочка на велосипеде попала под колеса грузовика в Воскресенском районе Московской области, ребенок погиб, сообщается в Telegram-канале ГУ... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T21:41
2024-05-08T21:41
происшествия
авто
московская область (подмосковье)
воскресенский район
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922910208_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d730655ae910e726ec7137d2f93ca49e.jpg
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Несовершеннолетняя девочка на велосипеде попала под колеса грузовика в Воскресенском районе Московской области, ребенок погиб, сообщается в Telegram-канале ГУ МВД России по Московской области. "Возле одного из домов, расположенных на Центральной улице в деревне Чемодурово, произошло дорожно-транспортное происшествие... 11-летняя девочка, двигаясь на велосипеде по краю проезжей части, попала под колёса грузового автомобиля "Камаз", который двигался в попутном направлении. В результате ДТП ребёнок погиб на месте", - говорится в сообщении. В настоящее время проводится проверка для установки обстоятельств произошедшего.
https://ria.ru/20240130/dtp-1924463973.html
московская область (подмосковье)
воскресенский район
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922910208_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f8f2521e9da8b083b7f99e2ab05fd9e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, московская область (подмосковье), воскресенский район, россия
Происшествия, Авто, Московская область (Подмосковье), Воскресенский район, Россия
В Подмосковье девочка на велосипеде попала под колеса грузовика

В Подмосковье КамАЗ сбил насмерть 11-летнюю девочку на велосипеде

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Несовершеннолетняя девочка на велосипеде попала под колеса грузовика в Воскресенском районе Московской области, ребенок погиб, сообщается в Telegram-канале ГУ МВД России по Московской области.
"Возле одного из домов, расположенных на Центральной улице в деревне Чемодурово, произошло дорожно-транспортное происшествие... 11-летняя девочка, двигаясь на велосипеде по краю проезжей части, попала под колёса грузового автомобиля "Камаз", который двигался в попутном направлении. В результате ДТП ребёнок погиб на месте", - говорится в сообщении.
В настоящее время проводится проверка для установки обстоятельств произошедшего.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
Водитель "Весты" погибла в ДТП с автобусом в Воскресенске
30 января, 21:51
 
ПроисшествияАвтоМосковская область (Подмосковье)Воскресенский районРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала