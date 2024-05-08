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В Подмосковье девочка на велосипеде попала под колеса грузовика

В Подмосковье девочка на велосипеде попала под колеса грузовика - РИА Новости, 08.05.2024

В Подмосковье девочка на велосипеде попала под колеса грузовика

Несовершеннолетняя девочка на велосипеде попала под колеса грузовика в Воскресенском районе Московской области, ребенок погиб, сообщается в Telegram-канале ГУ... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T21:41

2024-05-08T21:41

2024-05-08T21:41

происшествия

авто

московская область (подмосковье)

воскресенский район

россия

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Несовершеннолетняя девочка на велосипеде попала под колеса грузовика в Воскресенском районе Московской области, ребенок погиб, сообщается в Telegram-канале ГУ МВД России по Московской области. "Возле одного из домов, расположенных на Центральной улице в деревне Чемодурово, произошло дорожно-транспортное происшествие... 11-летняя девочка, двигаясь на велосипеде по краю проезжей части, попала под колёса грузового автомобиля "Камаз", который двигался в попутном направлении. В результате ДТП ребёнок погиб на месте", - говорится в сообщении. В настоящее время проводится проверка для установки обстоятельств произошедшего.

https://ria.ru/20240130/dtp-1924463973.html

московская область (подмосковье)

воскресенский район

россия

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происшествия, авто, московская область (подмосковье), воскресенский район, россия