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Омбудсмен рассказала о состоянии девочки, отравившейся наркотиком - РИА Новости, 08.05.2024
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11:45 08.05.2024 (обновлено: 12:39 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/devochka-1944623297.html
Омбудсмен рассказала о состоянии девочки, отравившейся наркотиком
Омбудсмен рассказала о состоянии девочки, отравившейся наркотиком - РИА Новости, 08.05.2024
Омбудсмен рассказала о состоянии девочки, отравившейся наркотиком
Годовалая девочка, которая, вероятно, отравилась наркотиком, находится в реанимации, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T11:45
2024-05-08T12:39
происшествия
москва
ольга ярославская
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Годовалая девочка, которая, вероятно, отравилась наркотиком, находится в реанимации, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.&quot;Малолетняя девочка находится на лечении в отделении реанимации и интенсивной терапии, состояние ребенка оценивается как тяжелое&quot;, — рассказала она.По информации Telegram-канала Mash, девочке стало плохо после того, как она пожевала гашиш, который ее мать забыла на подоконнике.Ярославская уточнила, что эта семья раньше не попадала в поле зрения органов системы профилактики. Сегодня ее посетят специалисты семейного центра.
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Ольга Фомченкова
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происшествия, москва, ольга ярославская
Происшествия, Москва, Ольга Ярославская
Омбудсмен рассказала о состоянии девочки, отравившейся наркотиком

Омбудсмен Ярославская: отравившаяся наркотиком девочка находится в реанимации

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкИгрушка в палате детской больницы
Игрушка в палате детской больницы - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Игрушка в палате детской больницы. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Годовалая девочка, которая, вероятно, отравилась наркотиком, находится в реанимации, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
«

"Малолетняя девочка находится на лечении в отделении реанимации и интенсивной терапии, состояние ребенка оценивается как тяжелое", — рассказала она.

По информации Telegram-канала Mash, девочке стало плохо после того, как она пожевала гашиш, который ее мать забыла на подоконнике.
Ярославская уточнила, что эта семья раньше не попадала в поле зрения органов системы профилактики. Сегодня ее посетят специалисты семейного центра.
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