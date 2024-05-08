https://ria.ru/20240508/devochka-1944623297.html

Омбудсмен рассказала о состоянии девочки, отравившейся наркотиком

Омбудсмен рассказала о состоянии девочки, отравившейся наркотиком - РИА Новости, 08.05.2024

Омбудсмен рассказала о состоянии девочки, отравившейся наркотиком

Годовалая девочка, которая, вероятно, отравилась наркотиком, находится в реанимации, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T11:45

2024-05-08T11:45

2024-05-08T12:39

происшествия

москва

ольга ярославская

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Годовалая девочка, которая, вероятно, отравилась наркотиком, находится в реанимации, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская."Малолетняя девочка находится на лечении в отделении реанимации и интенсивной терапии, состояние ребенка оценивается как тяжелое", — рассказала она.По информации Telegram-канала Mash, девочке стало плохо после того, как она пожевала гашиш, который ее мать забыла на подоконнике.Ярославская уточнила, что эта семья раньше не попадала в поле зрения органов системы профилактики. Сегодня ее посетят специалисты семейного центра.

https://ria.ru/20231208/shprits-1914533710.html

москва

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, ольга ярославская