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Омбудсмен рассказала о состоянии девочки, отравившейся наркотиком
Омбудсмен рассказала о состоянии девочки, отравившейся наркотиком - РИА Новости, 08.05.2024
Омбудсмен рассказала о состоянии девочки, отравившейся наркотиком
Годовалая девочка, которая, вероятно, отравилась наркотиком, находится в реанимации, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T11:45
2024-05-08T11:45
2024-05-08T12:39
происшествия
москва
ольга ярославская
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Годовалая девочка, которая, вероятно, отравилась наркотиком, находится в реанимации, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская."Малолетняя девочка находится на лечении в отделении реанимации и интенсивной терапии, состояние ребенка оценивается как тяжелое", — рассказала она.По информации Telegram-канала Mash, девочке стало плохо после того, как она пожевала гашиш, который ее мать забыла на подоконнике.Ярославская уточнила, что эта семья раньше не попадала в поле зрения органов системы профилактики. Сегодня ее посетят специалисты семейного центра.
https://ria.ru/20231208/shprits-1914533710.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, ольга ярославская
Происшествия, Москва, Ольга Ярославская
Омбудсмен рассказала о состоянии девочки, отравившейся наркотиком
Омбудсмен Ярославская: отравившаяся наркотиком девочка находится в реанимации