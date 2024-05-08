https://ria.ru/20240508/denpobedy-1944594056.html

Британский посол по-русски рассказал о борьбе стран во время Второй мировой

Британский посол по-русски рассказал о борьбе стран во время Второй мировой - РИА Новости, 08.05.2024

Британский посол по-русски рассказал о борьбе стран во время Второй мировой

Посол Великобритании в России Найджел Кейси в видеообращении ко Дню победы в Европе по-русски вспомнил о совместном опыте борьбы Лондона и Москвы во время... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T09:55

2024-05-08T09:55

2024-05-08T10:22

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Посол Великобритании в России Найджел Кейси в видеообращении ко Дню победы в Европе по-русски вспомнил о совместном опыте борьбы Лондона и Москвы во время Второй мировой войны. "Соединенное королевство и другие страны отмечают сегодня День Победы в Европе... День, который имеет важное значение и особый смысл для каждого европейца", - сказал он. По словам Кейси, "в эти тяжелые времена Великобритания и Советский Союз стояли плечом к плечу, объединившись в стремлении к победе над тиранией". "Мы с гордостью помним подвиг наших моряков, которые через Северный Ледовитый океан доставляли орудие и боеприпасы союзников в Мурманск и Архангельск", - добавил Кейси, напомнив, что "около 80 конвоев на протяжении всей войны помогали обеспечивать необходимое снабжение на восточном фронте". "Об этом совместном подвиге до сих пор напоминают могилы солдат Соединенного королевства в России и могилы из всех стран бывшего СССР в Великобритании", - сказал британский посол. Он добавил, что "все те, кто отдал свои жизни, среди них русские, белорусы, украинцы и многие другие, сделали это для того, чтобы наше время стало временем мира". Он вновь призвал РФ разрешить конфликт на Украине, к чему Москва неоднократно высказывала готовность. РФ не раз обращала внимание на то, что на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, это может произойти при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20240508/zapad-1944516077.html

https://ria.ru/20240407/velikobritaniya-1938326331.html

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