https://ria.ru/20240508/denpobedy-1944594056.html
Британский посол по-русски рассказал о борьбе стран во время Второй мировой
Британский посол по-русски рассказал о борьбе стран во время Второй мировой - РИА Новости, 08.05.2024
Британский посол по-русски рассказал о борьбе стран во время Второй мировой
Посол Великобритании в России Найджел Кейси в видеообращении ко Дню победы в Европе по-русски вспомнил о совместном опыте борьбы Лондона и Москвы во время... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T09:55
2024-05-08T09:55
2024-05-08T10:22
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Посол Великобритании в России Найджел Кейси в видеообращении ко Дню победы в Европе по-русски вспомнил о совместном опыте борьбы Лондона и Москвы во время Второй мировой войны. "Соединенное королевство и другие страны отмечают сегодня День Победы в Европе... День, который имеет важное значение и особый смысл для каждого европейца", - сказал он. По словам Кейси, "в эти тяжелые времена Великобритания и Советский Союз стояли плечом к плечу, объединившись в стремлении к победе над тиранией". "Мы с гордостью помним подвиг наших моряков, которые через Северный Ледовитый океан доставляли орудие и боеприпасы союзников в Мурманск и Архангельск", - добавил Кейси, напомнив, что "около 80 конвоев на протяжении всей войны помогали обеспечивать необходимое снабжение на восточном фронте". "Об этом совместном подвиге до сих пор напоминают могилы солдат Соединенного королевства в России и могилы из всех стран бывшего СССР в Великобритании", - сказал британский посол. Он добавил, что "все те, кто отдал свои жизни, среди них русские, белорусы, украинцы и многие другие, сделали это для того, чтобы наше время стало временем мира". Он вновь призвал РФ разрешить конфликт на Украине, к чему Москва неоднократно высказывала готовность. РФ не раз обращала внимание на то, что на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, это может произойти при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20240508/zapad-1944516077.html
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в мире, россия, москва, великобритания, найджел кейси
В мире, Россия, Москва, Великобритания, Найджел Кейси
Британский посол по-русски рассказал о борьбе стран во время Второй мировой
Посол Британии вспомнил о совместной борьбе с Россией во время Второй мировой
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Посол Великобритании в России Найджел Кейси в видеообращении ко Дню победы в Европе по-русски вспомнил о совместном опыте борьбы Лондона и Москвы во время Второй мировой войны.
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"Соединенное королевство и другие страны отмечают сегодня День Победы в Европе... День, который имеет важное значение и особый смысл для каждого европейца", - сказал он.
По словам Кейси, "в эти тяжелые времена Великобритания и Советский Союз стояли плечом к плечу, объединившись в стремлении к победе над тиранией". "Мы с гордостью помним подвиг наших моряков, которые через Северный Ледовитый океан доставляли орудие и боеприпасы союзников в Мурманск и Архангельск", - добавил Кейси, напомнив, что "около 80 конвоев на протяжении всей войны помогали обеспечивать необходимое снабжение на восточном фронте".
"Об этом совместном подвиге до сих пор напоминают могилы солдат Соединенного королевства в России и могилы из всех стран бывшего СССР в Великобритании", - сказал британский посол.
Он добавил, что "все те, кто отдал свои жизни, среди них русские, белорусы, украинцы и многие другие, сделали это для того, чтобы наше время стало временем мира".
Он вновь призвал РФ разрешить конфликт на Украине, к чему Москва неоднократно высказывала готовность. РФ не раз обращала внимание на то, что на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, это может произойти при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.